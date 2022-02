Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Voice of Cards: The Forsaken Maiden, il nuovo capitolo della serie di JRPG targata Yoko Taro

Lo scorso anno, più precisamente nel mese di novembre, abbiamo potuto parlarvi di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un particolare JRPG a turni con alle spalle nomi altisonanti come quello di Yoko Taro e pubblicato da Square Enix. Ve ne abbiamo parlato con una punta di delusione nella nostra recensione, non tanto perché fosse effettivamente un brutto gioco di ruolo, ma perché ci aspettavamo qualcosa di decisamente più innovativo e meno tradizionale. Così non è stato, e The Isle Dragon Roars è risultato essere un discreto JRPG con un’estetica davvero particolare, ma poco funzionale e rivoluzionaria. The Forsaken Maiden è il suo sequel spirituale, che non ne riprende la sceneggiatura, ma le meccaniche e le idee alla base. Il titolo è disponibile già da qualche giorno e, in questa sede, vogliamo rivolgerci a chi vorrebbe completarlo al 100%.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Voice of Cards: The Forsaken Maiden consta di 42 statuette totali, di cui 24 di bronzo, 14 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di guide come questa, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcuna anticipazione su Voice of Cards: The Forsaken Maiden. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Voice of Cards: The Forsaken Maiden, ecco la lista trofei!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Racconto della Partenza : Completa il Racconto della Partenza.

: Completa il Racconto della Partenza. Racconto della Sacerdotessa Azzurra : Completa il Racconto della Sacerdotessa Azzurra.

: Completa il Racconto della Sacerdotessa Azzurra. Racconto della Sacerdotessa Rossa : Completa il Racconto della Sacerdotessa Rossa.

: Completa il Racconto della Sacerdotessa Rossa. Racconto della Sacerdotessa Bianca : Completa il Racconto della Sacerdotessa Bianca.

: Completa il Racconto della Sacerdotessa Bianca. Racconto della Sacerdotessa Nera : Completa il Racconto della Sacerdotessa Nera.

: Completa il Racconto della Sacerdotessa Nera. Racconto del Villaggio Capolinea : Completa il Racconto del Villaggio Capolinea.

: Completa il Racconto del Villaggio Capolinea. Racconto del Mondo della Psiche : Il Racconto del Mondo della Psiche continua…

: Il Racconto del Mondo della Psiche continua… Un mormorio desolato : Incontra Dalis all’altare del Tempio del Fondale.

: Incontra Dalis all’altare del Tempio del Fondale. L’onere e l’onore : Incontra Peolum che fa la sacerdotessa al Paese dei Guerrieri.

: Incontra Peolum che fa la sacerdotessa al Paese dei Guerrieri. Strane amicizie : Incontra sacerdotessa e vassallo della Città Bianca.

: Incontra sacerdotessa e vassallo della Città Bianca. Il peso della felicità : Incontra Leborus e sua figlia al Villaggio Palude.

: Incontra Leborus e sua figlia al Villaggio Palude. Il suo volto sereno: Trova il corpo senza vita della ragazza mascherata sull’Isola del Nord.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Voice of Cards: The Forsaken Maiden, ecco la lista trofei!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Inarrestabile : Inizia una nuova partita su un file completato.

: Inizia una nuova partita su un file completato. Sacerdotessa e Vassallo, insieme : Usa un’abilità in sinergia.

: Usa un’abilità in sinergia. Vittoria a tavolino : Vinci una battaglia senza subire danni.

: Vinci una battaglia senza subire danni. Il segreto della lotta : Usa tre attacchi elementali efficaci contro i nemici in una battaglia.

: Usa tre attacchi elementali efficaci contro i nemici in una battaglia. Gemme, gemme, gemme : Accumula il massimo numero possibile di gemme.

: Accumula il massimo numero possibile di gemme. Onorevole ritirata : Fuggi da una battaglia.

: Fuggi da una battaglia. Corriere degli oggetti smarriti : Consegna gli oggetti smarriti al Villaggio della Baia e al Paese dei Guerrieri.

: Consegna gli oggetti smarriti al Villaggio della Baia e al Paese dei Guerrieri. Campione dell’arena : Vinci il torneo all’arena.

: Vinci il torneo all’arena. Giocatore in erba : Gioca alla sala giochi per la prima volta.

: Gioca alla sala giochi per la prima volta. Giocatore alle prime armi : Vinci una partita alla sala giochi con regole Semplici.

: Vinci una partita alla sala giochi con regole Semplici. Giocatore abituale : Vinci una partita alla sala giochi con Abilità Aggiunte.

: Vinci una partita alla sala giochi con Abilità Aggiunte. Giocatore di vecchia data: Vinci una partita alla sala giochi con Eventi Aggiunti.

I trofei d’argento | Voice of Cards: The Forsaken Maiden, ecco la lista trofei!

Proseguiamo con i trofei d’argento di Voice of Cards: The Forsaken Maiden.

Collezionista di oggetti : Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti.

: Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti. Collezionista di armi : Ottieni tutte le carte nella collezione dell’equipaggiamento.

: Ottieni tutte le carte nella collezione dell’equipaggiamento. Collezionista di reliquie : Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti importanti.

: Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti importanti. Patito dei personaggi : Ottieni tutte le carte nella collezione dei personaggi.

: Ottieni tutte le carte nella collezione dei personaggi. Amante delle abilità : Ottieni tutte le carte nella collezione delle abilità.

: Ottieni tutte le carte nella collezione delle abilità. Maestro dei mostri : Ottieni tutte le carte nella collezione dei mostri.

: Ottieni tutte le carte nella collezione dei mostri. Ricco sfondato : Accumula più di 50.000 pezzi d’oro.

: Accumula più di 50.000 pezzi d’oro. Ricettacolo spirito A : Ottieni il ricettacolo dello Spirito Azzurro.

: Ottieni il ricettacolo dello Spirito Azzurro. Ricettacolo spirito R : Ottieni il ricettacolo dello Spirito Rosso.

: Ottieni il ricettacolo dello Spirito Rosso. Ricettacolo spirito B : Ottieni il ricettacolo dello Spirito Bianco.

: Ottieni il ricettacolo dello Spirito Bianco. Ricettacolo spirito N : Ottieni il ricettacolo dello Spirito Nero.

: Ottieni il ricettacolo dello Spirito Nero. Perfezionista : Raggiungi il livello massimo con un personaggio.

: Raggiungi il livello massimo con un personaggio. Scambi fruttuosi : Fatti costruire dell’equipaggiamento all’armeria della Città Bianca.

: Fatti costruire dell’equipaggiamento all’armeria della Città Bianca. Giocatore professionista: Vinci una partita alla sala giochi con Tutto Attivo.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Voice of Cards: The Forsaken Maiden, ecco la lista trofei!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Collezionista di carte : Completa la collezione.

: Completa la collezione. Racconto dell’Inizio : Completa tutti i racconti.

: Completa tutti i racconti. Nei recessi del fondale: Impedisci al demone sul fondale di riprendersi.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino:

Sacerdotessa fallita: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Voice of Cards: The Forsaken Maiden. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!