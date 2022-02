Rainbow Six Invitational 2022: i risultati della finale

In questo articolo troverete i risultati della tanto attesa finale del Rainbow Six Invitational 2022, il più grande evento di Rainbow Six Siege

Finalmente si è tenuta la finale del Rainbow Six Invitational 2022, il più grande evento eSportivo di Rainbow Six Siege dell’anno. Questo grande torneo è incominciato l’8 febbraio e ora finalmente siamo arrivati al termine della competizione. Questa sera infatti il team TSM FTX e il Team Empire si sono affrontati in una partita davvero avvincente per il titolo di campione del torneo.

La sfida di sta sera è stata davvero molto avvincente, ma purtroppo alcuni fan potrebbero non aver avuto modo di assistervi. Per permettervi di recuperare rapidamente almeno il vincitore abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove troverete i risultati della finale del Rainbow Six Invitational 2022.

Il team TSM FTX ha trionfato!

A differenza delle altre partite dei playoff l’ultimo match del tornato si è giocato al meglio delle 5 partite ed è stato davvero emozionante. Infatti, durante tutta la finale, le due squadre hanno continuato a combattere testa a testa fino all’ultimo minuto. Alla fine però ovviamente solo una delle due squadre è riuscita a trionfare: il team TSM FTX. La squadra nordamericana infatti è riuscita infine a trionfare con un punteggio di 3 ad 1, un risultato davvero impressionante.

Per quanto riguarda il Rainbow Six Invitational 2022 è tutto, ma in questi oltre 12 giorni di torneo potreste esservi persi qualcosa. Per fortuna, se volete dare un’occhiata ai risultati delle precedenti partite, potrete farlo grazie al nostro articolo dedicato.

