Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Valkyrie Elysium, il nuovo capitolo del franchise di Square Enix che arriverà il prossimo 29 settembre

Square Enix, come molti di voi sanno, non è solo Final Fantasy. Di franchise storici e che hanno una fanbase fremente per qualche novità in merito ce ne sono davvero tanti, basti pensare a Nier o a Seiken Densetsu, ad esempio, o ancor più nella nicchia al franchise di Valkyrie Profile. Presentato allo State of Play di marzo scorso, Valkyrie Elysium promette di essere un nuovo inizio per la serie di Square Enix, pur mostrando sempre il fianco ad un lato tecnico che non è stato mai il suo forte. In arrivo il prossimo 29 settembre su PC e console Sony (PS4 e PS5), di Elysium è stata recentemente mostrata la lista trofei. Vediamola insieme.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Valkyrie Elysium consta di 46 statuette totali, di cui 32 di bronzo, 10 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Valkyrie Elysium. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Valkyrie Elysium: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Nuova divinità : Tutorial completato.

: Tutorial completato. Valchiria, la rivendicatrice di anime : Capitolo 1 completato.

: Capitolo 1 completato. Paladini del divino : Capitolo 2 completato.

: Capitolo 2 completato. Un ricongiungimento inatteso : Capitolo 3 completato.

: Capitolo 3 completato. Vittime degli dei : Capitolo 4 completato.

: Capitolo 4 completato. Coloro a cui è stata offerta la mano della salvezza : Capitolo 5 completato.

: Capitolo 5 completato. Sorge il male : Capitolo 6 completato.

: Capitolo 6 completato. Metamorfosi e dubbio : Capitolo 7 completato.

: Capitolo 7 completato. La verità svelata : Capitolo 8 completato.

: Capitolo 8 completato. Il destino del mondo : Capitolo 9 completato.

: Capitolo 9 completato. Fuga momentanea : Offerta di Armand accettata.

: Offerta di Armand accettata. Possibilità illimitate : Completati tutti i finali.

: Completati tutti i finali. Interlocutore dei morti : 1 missione secondaria completata.

: 1 missione secondaria completata. Icona dei morti : 10 missioni secondarie completate.

: 10 missioni secondarie completate. Superstar dei morti : 20 missioni secondarie completate.

: 20 missioni secondarie completate. Un servitore leale: Raggiunto il livello “S” in una missione.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Valkyrie Elysium: svelata la lista trofei completa!

Chiudiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Un’anima impura : Purificato un mostro.

: Purificato un mostro. Una bestia impura : Purificato un Naglfar.

: Purificato un Naglfar. Maestro delle combo : Completa una combo di 300 colpi.

: Completa una combo di 300 colpi. Trappola : Purificato un mostro spingendolo in un buco o giù da un dirupo.

: Purificato un mostro spingendolo in un buco o giù da un dirupo. Fulmine : Due mostri sconfitti con un solo lampo folgorante.

: Due mostri sconfitti con un solo lampo folgorante. Esplosione di anime : Effettuato un attacco esplosione di anime livello 3.

: Effettuato un attacco esplosione di anime livello 3. Furto di anime : Effettuato un furto di anime a mezz’aria.

: Effettuato un furto di anime a mezz’aria. Nibelung Valesti : Effettuato un attacco Nibelung Valesti I.

: Effettuato un attacco Nibelung Valesti I. Vestigia di un’anima : Ottenuto un fiore cavo.

: Ottenuto un fiore cavo. Un fiore misterioso : Ottenuto un fiore verde.

: Ottenuto un fiore verde. Principiante delle rune : Ottenuta una runa.

: Ottenuta una runa. Maestro delle rune : Ottenute tutte le rune.

: Ottenute tutte le rune. Maestro dell’incudine : Potenziate tutte le armi al massimo.

: Potenziate tutte le armi al massimo. Maestro delle armi : Raggiunto il livello 9 con ogni arma.

: Raggiunto il livello 9 con ogni arma. Elysiumania : Sbloccati tutti i termini.

: Sbloccati tutti i termini. Affinità di un’anima: Sbloccato il ricordo di un einherjar.

I trofei d’argento | Valkyrie Elysium: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo la guida con le statuette d’argento:

La fine del Padre di Tutti : Odino sconfitto.

: Odino sconfitto. Il braccio destro del Padre di Tutti : Raggiunto il livello “S” in tutte le missioni.

: Raggiunto il livello “S” in tutte le missioni. Oltre la reminiscenza : Ottenuti tutti i fiori cavi.

: Ottenuti tutti i fiori cavi. Verità degli dei : Ottenuti tutti i fiori verdi.

: Ottenuti tutti i fiori verdi. Collezionista di armi : Ottenute tutte le armi.

: Ottenute tutte le armi. Maestro delle arti : Apprese tutte le arti divine.

: Apprese tutte le arti divine. Maestro delle abilità : Apprese tutte le abilità della Valchiria.

: Apprese tutte le abilità della Valchiria. Maestro degli ordini : Appresi tutti gli attacchi degli einherjar e quelli normali.

: Appresi tutti gli attacchi degli einherjar e quelli normali. Compagnia delle anime : Sbloccati tutti i ricordi degli einherjar.

: Sbloccati tutti i ricordi degli einherjar. Divinità di livello intermedio: Completato il gioco alla difficoltà normale.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Valkyrie Elysium: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

La fine della grande lupa : Fenrir sconfitta.

: Fenrir sconfitta. Salvatore dei morti : Completate tutte le missioni secondarie.

: Completate tutte le missioni secondarie. Divinità di livello alto: Completato il gioco alla difficoltà difficile.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Valkyrie Elysium:

Creatore: Ottenuti tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Valkyrie Elysium. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Soleil e Square Enix qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!