Final Fantasy 16: ecco quando dovrebbe uscire il prossimo trailer di gameplay

Il producer di Final Fantasy 16 ha rilasciato alcune dichiarazioni sul gioco di Square Enix e sul prossimo trailer di gameplay

Nuovi dettagli significativi su Final Fantasy 16 sono stati condivisi da Square Enix all’inizio di quest’anno, periodo in cui il produttore Naoki Yoshida ha confermato che ulteriori dettagli sulla storia e sul mondo del prossimo gioco di ruolo sarebbero arrivati ​​​​nell’autunno 2022. Ora, Yoshida ha fornito ulteriori dettagli sui piani suddetti. Dalle ultime dichiarazione del produttore è ipotizzabile che Final Fantasy 16 tornerà a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay a breve. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Final Fantasy 16: secondo Yoshida il prossimo trailer di gameplay verrà rilasciato a ottobre

In un’intervista ai TGS 2022 Japan Game Awards (come riportato dal portale Gematsu), Yoshida ha affermato che, sebbene non abbia concordato le prossime mosse con i team di marketing e i PR di Square Enix, è probabile che Final Fantasy 16 riceverà un nuovo trailer di gameplay entro una certa data del mese di ottobre, dopodiché, il publisher giapponese cercherà di abbreviare ulteriormente i tempi di rilascio.

“Non ho avuto la possibilità di parlare con i team di marketing o delle pubbliche relazioni, quindi non sono sicuro di quanto mi è permesso dire, ma penso che probabilmente saremo in grado di pubblicare il prossimo trailer in un mese o giù di lì”, ha detto Yoshida nelle ultime ore, per poi aggiungere: “E dopo, spero di essere in grado di fornire un’idea approssimativa del periodo in cui il gioco sarà rilasciato”. Final Fantasy 16 verrà lanciato esclusivamente per PS5 nell’estate del 2023. Di recente si è parlato anche di una possibile uscita su PC per il titolo in questione, ma per adesso la piattaforma di Sony sembra proprio l’unica sulla quale vedremo la prossima fatica di Square Enix.

