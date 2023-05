The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in arrivo la guida ufficiale grazie a Bandai!

Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato che si occuperà della distribuzione in Italia della guida ufficiale completa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Oggi il mondo videoludico ha ricevuto uno scossone di dimensioni colossali con l’arrivo, in pompa magna, di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Esclusiva Nintendo Switch sequel del tanto amato Breath of the Wild del 2019, Tears of the Kingdom si propone come una mastodontica nuova avventura di Link ad Hyrule, e noi non vediamo l’ora di potervene parlare accuratamente nella nostra recensione redazionale. Nel mentre, ci stiamo occupando di portarvi tutta una serie di guide che possano aiutarvi ad entrare nel mondo di gioco proposto da Nintendo. E non solo noi!

Tramite comunicato stampa, Bandai Namco Entertainment Italia ha confermato che tutti coloro che lo desiderano potranno acquistare, dal 16 giugno 2023, l’unica guida ufficiale completa totalmente localizzata in italiano del gioco. La guida, realizzata con la cura e la profondità che contraddistingue i prodotti di Piggyback, è già prenotabile nella sua Edizione da Collezione oppure Standard.

GUIDA UFFICIALE COMPLETA – EDIZIONE DA COLLEZIONE: disponibile dal 16 giugno 2023, pagine 496, a colori. L’Edizione da collezione ha una copertina rigida ed è stampata su carta di qualità superiore.

La guida ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile da giugno grazie a Bandai Namco!

La guida completa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un volume imperdibile che copre tutti gli elementi del gioco: dettagli su ogni sfida ed enigma, soluzioni, l’atlante di Hyrule; il modo migliore per terminare l’intera avventura e godersi al meglio questo attesissimo capolavoro.

