Life is Strange: True Colors è il quarto capitolo dell’omonima serie di videogiochi targati Square Enix. Il titolo è fortemente incentrato sulla storia, ma al suo interno ovviamente sono disponibili anche tante altre attività secondarie. In Life is Strange: True Colors infatti sono presenti un gran numero di ricordi da trovare e in questa guida vi aiuteremo a capire dove si nascondono.

Nessun rischio

I ricordi sono degli oggetti in grado di attivare degli eventi nascosti e sono sparpagliati all’interno di tutti i capitoli del gioco. Per attivarli vi basterà avvicinarvi ed utilizzare il potere della vostra protagonista, ma non sempre sarà facile individuarli. Questi oggetti infatti sono spesso molto poco evidenti e a volte potreste finire col completare una sezione del gioco senza trovarli tutti. Per fortuna in questi casi non correte il rischio di perderli permanentemente, dato che potrete rigiocare qualsiasi capitolo in ogni momento. Per farlo infatti vi basterà andare alla sezione “Seleziona Capitolo” del menù principale e, una volta trovati i collezionabili mancanti, non sarete nemmeno costretti a completare tutto il capitolo.

Capitolo 1 – Life is Strange: True Colors, dove trovare tutti i ricordi

Iniziamo subito la nostra guida parlando di dove trovare i ricordi presenti nel primo capitolo di Life is Strange: True Colors. Qui di seguito troverete un elenco con il nome del ricordo e delle indicazioni che vi permetteranno di trovarlo facilmente:

Lettera di Riley Appoggiata sulla scrivania all’interno dell’appartamento di Gabe.

Crepa Nel corridoio dell’appartamento di Gabe è possibile trovare una crepa sotto ad un poster.

Biglietto da visita Dietro al bancone del bar troverete un monito blu e alla sua destra sarà appoggiato il biglietto da visita.

Casco Una volta che avrete raggiunto l’area mineraria di notte, potrete trovare un casco poggiato a terra a sinistra del cancello.

Telefono Continuando ad esplorare la miniera di notte potrete raggiungere un impianto di lavorazione. Per trovare il telefono dovrete semplicemente girarvi subito dopo essere entrati nella struttura.



Capitolo 2 – Life is Strange: True Colors, dove trovare tutti i ricordi

Adesso è il momento di passare al secondo capitolo. Anche qui potrete trovare sempre cinque ricordi nascosti in luoghi molto diversi fra loro:

Bottone Per trovare il bottone dovrete salire le scale all’inizio del capitolo e raggiungere il giardino sul tetto. L’oggetto sarà nascosto in un vaso posizionato vicino alla sporgenza.

Assegno per l’affitto Una volta raggiunto il bar vuoto, vi basterà controllare il lavandino dietro al bancone per trovare l’assegno.

Ombrello Restando ancora nel bar dovrete dirigervi verso i bagni sul retro e interagire con l’ombrello appeso all’appendi abiti vicino all’uscita.

Caramelle Andando al dispenser di erba troverete una stanza sul retro e al suo interno potrete trovare delle caramelle da esaminare.

T-Shirt La T-Shirt si trova all’interno del negozio di fiori, per la precisione in un armadietto aperto vicino al pavimento.



Capitolo 3 – Life is Strange: True Colors, dove trovare tutti i ricordi

Nel corso del capitolo 3 la vostra protagonista dovrà partecipare ad un LARP, cioè una sessione di gioco di ruolo dal vivo, ma anche qui saranno presenti i soliti 5 ricordi da collezionare:

Bomber Il Bomber è uno degli oggetti più facili da scovare, dato che è esattamente nello stesso punto in cui avete trovato l’ombrello nel capitolo 2.

Nota sull’appuntamento Dopo che vi sarete cambiati d’abito dovrete subito tornare alla Taverna di Gullweather. Una volta dentro noterete subito una grande pozza di sangue e sul pavimento li vicino potrete trovare la nota.

Vecchio giornale Quando farete ritorno al bar durante la vostra quest potrete trovare il giornale sulla sinistra appena entrati nella stanza del biliardo.

Valkyrie’s Dish Una volta tornati nel negozio di dischi vi basterà andare dietro al bancone e controllare lo scaffale a sinistra della chitarra luminosa.

Dollaro Il dollaro è posizionato per terra lungo il percorso verso il re e per raccoglierlo però dovrete prima aver finito tutte le vostre quests. Vi suggeriamo inoltre di fare attenzione, perché superando questo oggetto potreste attivare una cutscene che vi impedirebbe di interagirci.



Capitolo 4 – Life is Strange: True Colors, dove trovare tutti i ricordi

Passiamo ora al penultimo capitolo di Life is Strange: True Colors. In questo capitolo sono presenti alcuni ricordi molto difficili da trovare, quindi vi suggeriamo di non essere troppo frettolosi durante la ricerca. Ecco la lista con i 5 ricordi di questo capitolo:

Rosa Pressata Quando sarete nel vostro appartamento di notte vi basterà andare in cucina ed esaminare la cornice appesa sopra al tavolo. La rosa sarà al suo interno.

Microfono Una volta raggiunto il concerto di notte dovrete andare subito dietro al palco per trovare il ricordo. Nello specifico il microfono sarà appoggiato a terra dietro le tende rosse.

Batteria La batteria è davvero molto semplice da trovare, dato che si trova proprio nel mezzo del palcoscenico.

Polaroid Una volta completato il capitolo vi basterà esaminare la rosa per passare a quello successivo, ma per trovare gli ultimi due ricordi dovrete pazientare ancora un po’. Per ottenere la polaroid infatti dovrete prima ritornare al bar e dirigervi verso i bagni delle donne. La foto sarà appesa in bella vista su di una parete.

Adesivo CIT Per trovare l’ultimo ricordo del capitolo invece dovrete dirigervi nuovamente verso il fioraio. Lo sticker sarà attaccato sul vetro della serra al lato del negozio, precisamente nella zona in cui sono esposte diverse piantine.



Capitolo 5 – Life is Strange: True Colors, dove trovare tutti i ricordi

Adesso abbiamo finalmente raggiunto l’ultimo capitolo di Life is Strange: True Colors. Qui potrete trovare gli ultimi cinque collezionabili ed ottenere così il relativo trofeo.

Chiavi della mamma Le chiavi sono posizionate sul bancone vicino al bagno della stanza di ospedale, dalla parte opposta rispetto al letto.

Biglietto da visita Proseguendo nel capitolo potrete entrare in una casa dove due persone stanno litigando rumorosamente. Il biglietto da visita sarà appoggiato su un piccolo tavolo all’interno della cucina.

Corde di chitarra Quando sarete all’interno del dormitorio dell’orfanotrofio vi basterà controllare i letti per trovare le corde.

Pendente Questo collezionabile si trova sotto una pila di rocce nella miniera e, per vostra fortuna, è impossibile da mancare.

Bomber L’ultimo collezionabile del gioco sarà molto semplice da scovare, dato che è semplicemente appeso ad una delle sedie della cucina del vostro appartamento.



Questo è tutto

Qui si conclude la nostra guida su dove trovare tutti i ricordi in Life is Strange: True Colors. Adesso non vi resta altro da fare che andare a recuperare quelli che vi mancano e ottenere il vostro tanto agognato trofeo.

Life is Strange: True Colors è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.