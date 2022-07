Il nuovo titolo di BlueTwelve Studio ha già conquistato tutti e in questi giorni non si parla d’altro. In questa guida di Stray vi indicheremo dove trovare tutti gli spartiti per la quest di Morusque

Disponibile dalla giornata del 19 luglio, il nuovo titolo sviluppato da BlueTwelve e pubblicato da Annapurna ha conquistato giocatori e critica a suon di miagolii, potete tuttavia farvi una vostra idea sul gioco dando un’occhiata alla nostra recensione. Il team di sviluppo ha costruito intorno al suo già famoso gattino, un’atmosfera incredibile e credibile con ambientazioni, personaggi e colonna sonora da ricordare, e noi in questa guida di Stray vi andremo ad indicare dove trovare tutti gli spartiti per una quest in particolare.

Un gatto, un batterio letale e droidi

Se avete già iniziato Stray, sapete che la storia si svolge in un mondo dove l’umanità è stata sterminata da questo batterio letale chiamato Zurg e dopo l’umanità il virus punta anche al resto del mondo popolato ormai da droidi, tra questi è presente soprattutto quello che sarà il fedele compagno del protagonista, B-12. Ma non solo lui arriverà al cospetto del nostro gattino, ma avremo modo di venire a conoscenza di altre personalità di questo mondo, come quella di Morusque.

Morusque è un musicista amichevole che incontreremo dopo aver raggiunto i bassifondi, ma nonostante abbia una chitarra non ha mai suonato una canzone e quindi toccherà a noi, coadiuvati dall’immancabile aiuto di B-12, aiutarlo. L’aiuto consiste nell’andare in giro per la mappa e trovare degli spartiti che dopo esser stati consegnati al nostro chitarrista, lui potrà imparare all’istante esibendosi davanti a noi con una piccola melodia, che il protagonista può a sua volta miagolare. In questa guida di Stray, vi andremo proprio ad indicare dove trovare tutti gli otto spartiti necessari per il compimento della quest di Morusque.

Il primo – Stray: dove trovare tutti gli spartiti

Questa guida per dove trovare tutti gli spartiti di Stray inizia con il primo che riusciamo a recapitare. Questo lo potremo trovare nell’appartamento di Momo, nel bagno a sinistra della cucina, bisogna attraversare le sbarre in fondo alla porta e saltare sullo scaffale per trovarlo.

Il secondo – Stray: dove trovare tutti gli spartiti

Il secondo spartito di cui ha bisogno Morusque, si trova a sinistra dell’appartamento di Clementine appena usciti dalla finestra. Per trovarlo bisogna saltare sul tubo e mantenere la sinistra prima di salire su, e troveremo quello che cerchiamo sul tavolo nel balcone dell’appartamento.

Il terzo – Stray: dove trovare tutti gli spartiti

Mentre per quanto riguarda il terzo documento da trovare dobbiamo recarci al piano inferiore della casa di Elliot. Superando la porta d’ingresso e girandoci, la potremo notare affissa al dipinto del droide sul muro.

Il quarto – Stray: dove trovare tutti gli spartiti

La nostra guida di Stray su dove trovare tutti gli spartiti prosegue con la quarta fermata, un tantino più elaborata. Per ottenere il quarto spartito dovremo prendere una lattina di bevanda energetica da uno dei distributori automatici (uno è proprio di fronte a Morusque) e barattarla con il mercante cowboy Azooz, che in cambio ci darà proprio quello che cerchiamo.

Il quinto – Stray: dove trovare tutti gli spartiti

La quinta tappa della ricerca ci porta al livello superiore del Dufer Bar, su un tavolo di stand di fronte al tavolo da biliardo. Per ottenerlo andate leggermente avanti buttate via tutte le palle da biliardo e fate vostro il quinto spartito.

Il sesto – Stray: dove trovare tutti gli spartiti

Questo spartito si trova presso l’appartamento di Clementine, insieme al suo taccuino. Per ottenerlo dovremo saltare attraverso un buco nelle porte scorrevoli e guardare alla nostra destra, dove potremo notare un letto ed una libreria, quello che cerchiamo è nella libreria.

Il settimo – Stray: dove trovare tutti gli spartiti

Il penultimo documento si trova nell’appartamento di Doc, vicino alla cassaforte che contiene anche il suo taccuino. Per ottenerlo dovremo saltare sul piano affianco al robot inattivo con in mano un libro, troveremo quello che ci serve affisso sullo strumento.

L’ottavo – Stray: dove trovare tutti gli spartiti

L’ultima tappa di questa guida di Stray su dove trovare tutti gli spartiti si chiude con il più ostico da ottenere. A destra di Morusque, dietro l’angolo, c’è una cassaforte chiusa a chiave con una nota incomprensibile tranne che per Elliot, che può tradurla. Dopo aver portato la nota da Elliot lui la tradurrà indicandoci il Dufer Bar come prossima meta. Al piano inferiore del bar, a sinistra del barman, c’è una foto ed interagendo con essa otterremo un codice : 1283. Inserendo il codice nella cassaforte iniziale otterremo finalmente l’ultimo spartito che serve a Morusque.

Musica maestro!

Dopo aver consegnato tutti gli spartiti a Morusque suonerà per noi un’ultima volta e il nostro protagonista potrà poi miagolare la melodia fatta dal nostro droide musicista. Infine sbloccheremo anche il trofeo Miaolodia, utile per arrivare all’agognato platino del gioco. Speriamo che questa guida riguardante Stray su dove trovare tutti gli spartiti vi sia servita. Avete già iniziato Stray? Siete già alla ricerca degli spartiti? O vi state concentrando su altri aspetti del gioco? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

