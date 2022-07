BIOSTAR, marchio leader di schede madri, annuncia oggi un aggiornamento del BIOS per le schede madri Intel serie 600 per le CPU Raptor Lake

In preparazione per l’imminente rilascio degli ultimi processori Intel, BIOSTAR sta già preparando un aggiornamento del BIOS che consentirà agli utenti di aggiornare le proprie schede madri della serie 600 direttamente ai processori più recenti. BIOSTAR ha riflettuto e lavorato considerevolmente sul prossimo aggiornamento del BIOS, che promette un’integrazione perfetta e numeri di prestazioni impeccabili che rivaleggiano con qualsiasi altro concorrente sul mercato.

BIOSTAR rilascia un aggiornamento BIOS per Chipset 600

Le seguenti schede madri riceveranno un aggiornamento completo del BIOS da BIOSTAR, rendendole abilitate per un aggiornamento istantaneo alle ultime CPU Raptor Lake di 13a generazione. BIOSTAR esorta i suoi fan a prestare molta attenzione ai loro social media per ottenere l’aggiornamento del BIOS non appena sarà disponibile per il pubblico.

L’aggiornamento si appresta ad accogliere a braccia aperte i nuovi processori Intel che arriveranno sul mercato, ovvero i Raptor Lake-S, ricordiamo che i nuovi processori saranno ospitati sullo stesso socket dei modelli Alder Lake-S, ossia l’Intel LGA 1700, garantendo quindi retro-compatibilità con le attuali schede madri basate su chipset serie 600. Molti sono i produttori che si apprestano a preparare aggiornamenti BIOS ad Hoc, e non poteva mancare certo BIOSTAR.

Ecco un elenco, per mettere ordine, delle schede madri protagoniste di questo corposo update;

Z690 VALKYRIE

Z690A VALKYRIE

Z690GTA

Z690A SILVER

B660GTA

B660GTQ

B660GTN

B660M-SILVER

B660T-SILVER

B660MX-E PRO

B660MXC PRO

B660MX-E

B610MX-E

H610MHP

H610MH.

