L‘azienda EnGenius rilascia il primo gateway di sicurezza ESG510.Cosi semplifica la sicurezza di rete

EnGenius Technologies (qui per maggiori informazioni sull’azienda), è leader mondiale nella produzione di reti e comunicazioni vocali da oltre 20 anni. Quest’oggi ha rilasciato la sua prima linea di prodotti gateway di sicurezza. La prima linea di difesa cruciale per le reti aziendali, che offre semplicità senza precedenti, maggiore velocità, funzionalità aziendali, sicurezza avanzata. Ed ovviamente, una maggiore gestione del cloud da qualsiasi luogo. La serie di gateway di sicurezza EnGenius (ESG) sarà composta da tre modelli di gateway sequenziali, a partire dal lancio di ESG510. La serie ESG funzionerà perfettamente con qualsiasi rete di fornitori di terze parti, il tutto senza la complessa configurazione e configurazione che affligge altri gateway.

Dichiarazioni in merito al primo gateway di sicurezza ESG510

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative al primo gateway di sicurezza ESG510.

Siamo lieti di annunciare il lancio del primo gateway di sicurezza gestito dal cloud della nostra azienda. La maggior parte dei gateway di sicurezza sono complicati, ma il gateway di sicurezza EnGenius no. Il nostro obiettivo è rendere le installazioni più semplici e le informazioni dettagliate più chiare,

ha affermato M. C. Leo, direttore generale di EnGenius Technologies. Che ha poi aggiunto:

Il gateway offre la potenza e il set di funzionalità per gestire qualsiasi rete aziendale di qualsiasi dimensione. Il risultato finale è una soluzione end-to-end gestita dal cloud che semplifica l’installazione, la configurazione e il monitoraggio.

Gestione unificata del nuovo gateway ESG510 basata su cloud

Il gateway di sicurezza EnGenius ESG510 offre una soluzione di rete completa che mette tutto sotto un’unica lastra di vetro. L’interfaccia cloud ora consente agli utenti di visualizzare e gestire una rete in cui ogni dispositivo (access point, switch e gateway) può essere esplorato per una visibilità e opzioni più dettagliate.

Alte prestazioni con 2,5 Gigabit WAN e porte LAN. Il gateway di sicurezza ha due porte WAN e due LAN in grado di raggiungere velocità fino a 2,5 G, che è più del doppio della velocità della maggior parte dei gateway oggi sul mercato. Il gateway non solo dispone di connessioni Ethernet ad alta velocità, ma è anche progettato con un’architettura inline elevata a 2,5 Gbps per trasmissioni uplink e downlink superiori, incluso il throughput massimo del firewall fino a 2,35 Gbps.

Connessione ininterrotta con WAN e collegamento cellulare

Le doppie porte WAN sono in grado di bilanciare il carico in modo altamente efficiente, aumentando la larghezza di banda complessiva della WAN. Il gateway dispone anche di collegamento WAN ridondante e failover cellulare, passando automaticamente a una rete WAN o 3G/4G/5G di backup in caso di guasto dell’uplink WAN.

Sicuro Site-to-Site e Client VPN. Creare una rete virtuale per sedi distribuite di uffici e lavoratori remoti non potrebbe essere più semplice. Il gateway di sicurezza EnGenius è dotato di VPN da sito a sito e client che può essere attivata in pochi clic senza il fastidio di configurare tutti i parametri di dettaglio della VPN. Questa importante caratteristica consente alle aziende di creare connessioni sicure e private per la comunicazione e il lavoro a distanza. EnGenius Cloud monitora continuamente la connessione VPN tra i gateway EnGenius e aggiornerà automaticamente i relativi parametri VPN a tutti i peer mantenendo una connessione VPN continua anche in caso di riassegnazione dell’indirizzo IP WAN o di modifica della porta di inoltro.

Interfaccia utente basata sul Web e app mobile Cloud-To-Go

Il gateway di sicurezza EnGenius è facile da configurare e implementare. Il gateway o una rete EnGenius end-to-end può essere gestito centralmente da qualsiasi luogo con l’interfaccia utente cloud di EnGenius o l’app mobile Cloud To-Go. Di seguito andremo a conoscere tutte le caratteristiche tecniche del nuovo ESG510.

Caratteristiche del gateway di sicurezza EGS510:

Gestione del cloud semplice e unificata per aziende di qualsiasi dimensione

Visibilità del dispositivo intuitiva e centralizzata da qualsiasi luogo

Doppia WAN 2.5GbE e doppia LAN 2.5GbE per le massime prestazioni

Processore quad core da 1,6 GHz per maggiore velocità e potenza

Bilanciamento del carico integrato e salvaguardie con doppia WAN e failover cellulare

2,5 GbE PoE+ per alimentare un AP Wi-Fi 6, una telecamera IP o un telefono IP

Firewall con stato con filtraggio e ispezione ad alta efficienza per migliorare la sicurezza

VPN da sito a sito sicura e ad alta velocità e VPN client

Configurazione rapida di VPN e VLAN con riparazione automatica per implementazioni più rapide e semplici

Manutenzione del sistema touchless e aggiornamenti automatici

Passthrough multimodale e opzioni di routing

Captive portal con capacità di raggio esterno

Chipset TPM per migliorare il livello di sicurezza del gateway

In sintesi

La serie di gateway di sicurezza EnGenius offrirà una configurazione incredibilmente semplice, un design intelligente e un’elevata potenza per gestire un throughput elevato. I clienti riceveranno anche aggiornamenti automatici quando saranno disponibili correzioni e nuove funzionalità. Scansione. Collegalo. Fatto.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo gateway di sicurezza ESG510 di EnGenius? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).