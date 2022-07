EK: annunciato EK-Quantum Convection M.2 NVMe

L‘azienda EK ha annunciato nelle ultime ore l’EK-Quantum Convection M.2 NVMe, ovvero la sua nuova linea di dissipatori di calore SSD M.2

EK Water Blocks (qui per maggiori informazioni), il produttore sloveno di sistemi di raffreddamento a liquido per PC premium, ha lanciato i suoi primi dissipatori di calore per SSD M.2 NVMe cinque anni fa. Da allora, EK ha venduto oltre centomila di queste unità e si è guadagnata la reputazione di produrre efficienti soluzioni di raffreddamento passivo per SSD M.2. Questa reputazione ha portato a collaborazioni con i principali produttori di storage, l’ultimo dei quali è Seagate. Ed, allo sviluppo di un dissipatore di calore per FireCuda 530 SSD, che ha trovato la sua casa in molti PC da gioco e persino console PlayStation 5.

Con gli SSD che non hanno intenzione di diventare più lenti, solo più veloci, la necessità di soluzioni di raffreddamento SSD aumenterà e EK ha preparato un nuovo dissipatore di calore, l’EK-Quantum Convection M.2 NVMe, come parte della linea di prodotti Quantum. Il restyling non ha portato solo modifiche estetiche ma anche un importantissimo aggiornamento funzionale. Poiché gli SSD M.2 stanno diventando più veloci, stanno anche guadagnando capacità e utilizzando un layout a doppia faccia. Ed è qui che EK-Quantum Convection M.2 NVMe ha il sopravvento.

EK-Quantum Convezione M.2 NVMe

L’EK-Quantum Convection M.2 NVMe è un dissipatore di calore passivo in alluminio per unità a stato solido M.2 NVMe. Sebbene non sia un componente di raffreddamento ad acqua, è una soluzione estetica e di raffreddamento tanto necessaria per molti possessori di PC. Non è un segreto che gli SSD M.2 NVMe possono surriscaldarsi rapidamente ed essere soggetti a throttling termico, perdendo così prestazioni. Tuttavia, il nuovo dissipatore di calore di EK preverrà completamente la limitazione termica nei casi con flusso d’aria sufficiente o prolungherà in modo significativo il tempo prima che si verifichi la limitazione termica dell’SSD.

È semplice da installare, a basso profilo, facilmente riutilizzabile ed esteticamente non invadente. Il dissipatore di calore utilizza un design intelligente. In cui capovolgere la piastra posteriore riallineerà i fori di montaggio sulla piastra posteriore a un’altra serie di fori per le viti sul dissipatore di calore. Ciò allontanerà la piastra posteriore dal corpo principale del dissipatore di calore, consentendo più spazio e installazione su SSD a doppia faccia.

Materiale

È costruito in alluminio di alta qualità ed è disponibile in quattro finiture distintive. Con il suo design unico simile a Quantum, questo dissipatore di calore sarà l’aggiunta perfetta alla tua build. Le quattro finiture disponibili ( oro, nero, nichel e argento) si abbineranno perfettamente ad altri prodotti della linea EK Quantum come raccordi Torque, coperchi pompa, piastre posteriori, ecc.

Compatibilità

EK-Quantum Convection M.2 NVMe è compatibile con tutti gli SSD 2280 M.2 NVMe a lato singolo e doppio (22 mm di larghezza, 80 mm di lunghezza). Poiché il dissipatore di calore è costituito da una parte anteriore e da una piastra posteriore, la compatibilità è limitata ai connettori M.2 (NGFF) con un’altezza di 4,2 mm. Gli SSD M.2 NVMe a lato singolo hanno chip solo su un lato del PCB. Ciò significa che tutta l’elettronica di archiviazione e del controller è posizionata su un lato dell’unità, da cui il nome, unilaterale. Queste unità sono più piccole e generano meno calore. Le unità M.2 NVMe a doppia faccia hanno chip su entrambi i lati del PCB. Queste unità di solito offrono una maggiore capacità di archiviazione aggiungendo chip di archiviazione di memoria flash su entrambi i lati dell’unità.

Disponibilità e prezzo

Questi dissipatori di calore per unità a stato solido M.2 NVMe premium sono prodotti in Slovenia, in Europa, e sono ora disponibili per l’acquisto tramite EK Webshop e la rete di rivenditori partner. La tabella seguente mostra il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP), IVA inclusa.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo EK-Quantum Convection M.2 NVMe? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).