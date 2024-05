Stellar Blade: qual è la durata del gioco di Shift Up?

Qual è la durata di Stellar Blade, il nuovo titolo di Shift Up uscito in esclusiva per PlayStation 5? Lo scopriamo insieme, in questo articolo dedicato: volete solo finire la storia o siete completisti?

In un futuro lontano lontano, il viaggio di Eve, in lotta contro il più grande nemico dell’umanità accanto a ciò che ne resta, sta procedendo più o meno senza intoppi. Quel viaggio che ci porterà a parlarvi di Stellar Blade, il nuovo gioco dei coreani di Shift Up creato in esclusiva per PlayStation 5, in una recensione completa. Fra poco arriverà, promesso. Intanto, continuiamo con qualche guida che può avviarvi al mondo di gioco creato per Stellar Blade: parliamo della durata.

Qual è la durata di Stellar Blade?

Quanto ci vuole dunque a completare Stellar Blade? La procace Eve ha a disposizione una lunga lista di missioni primarie, che vanno a comporne la trama, e una pletora di compiti secondari che ne allungano la durata, sì, ma offrono anche moltissime opzioni di personalizzazione della nostra protagonista. Fra cui sì, anche i costumi: ve ne abbiamo parlato qui. Dividiamo dunque. volete finire solo la storia o siete dei completisti?

La durata della storia principale di Stellar Blade

Se volete focalizzarvi esclusivamente sulla storia principale del gioco, potrete tranquillamente portare a termine Stellar Blade in circa 20 ore. Inoltre, se volete accelerare il passo, potete pensare di avviare il gioco in Modalità Storia, che semplifica di molto il gameplay, rendendo i nemici molto più deboli che a normale.

La durata di Stellar Blade per i completisti

Se siete completisti e volete scoprire il 100% del gioco di Shift Up, potrete aspettarvi una durata complessiva che va dalle 40 alle 60 ore, che variano principalmente sulla base delle vostre capacità con il pad in mano. Inoltre, ricordatevi che Stellar Blade ha nella manica ben tre finali diversi da dover scoprire e dovrete necessariamente completare anche il New Game Plus per completarlo.

