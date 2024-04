Stellar Blade: cosa sapere per accompagnare Eve

Per gestire una lama stellare serve sapere come sfondare: ecco cosa occorre per partire come si deve in Stellar Blade tra trucchi e consigli

Con la nostra Marta alle prese con la recensione del gioco e tutto il parlare che s’è fatto della sua appartenenza al filone dei soulslike, sicuramente vorrete affrontare Stellar Blade tenendo sotto mano i vari trucchi (o meglio, i consigli) del caso: ne abbiamo scritti alcuni in passato, e ora vi diciamo cosa altro serve sapere. Se siete nostri lettori affezionati, sapete che da noi i suggerimenti non mancano. Il team di sviluppo Shift Up in tal senso ha svolto un buon lavoro nell’introdurre nuove meccaniche man mano che si procede nella lunga avventura. Quel che il gioco non vi dice, però, è come trarre il massimo dall’esperienza. Il che è qualcosa che in genere si tende a scoprire per conto proprio, ma questo non ci ha impedito di ricavare una buona cartina tornasole adatta bene o male alle esigenze di tutti.

Raccogliere oggetti, raccogliere capelli | Cosa sapere per trionfare in Stellar Blade

Il primo dei nostri trucchi è qualcosa che potreste chiedervi anche voi senza consultare i consigli di questa guida: perché in Stellar Blade il loot va raccolto manualmente? Per qualche motivo, tra le varie opzioni, il raccoglimento automatico del loot è disabilitato. Rimediate a questa svista di Shift Up e voilà, la bella Eve inizierà a raccattare oggetti e valuta senza che dobbiate premere grilletti e quant’altro. Nello stesso menù, poi, troverete anche una voce per decidere se la protagonista deve tenere i capelli raccolti in una coda di cavallo lunga o se può farne a meno. La seconda opzione è anche quella che vi aiuta a tenere maggiormente sott’occhio ciò che combinano i nemici, quindi…

Imbo-scatta | Cosa sapere per trionfare in Stellar Blade

Anche i nemici Naytiba più basilari possono rivelarsi avversari ostici: del resto, È un soulslike. Motivo in più per sviscerare il vostro Albero delle Abilità da subito: una che farà al caso vostro permette di tendere un’imboscata ai nemici. Grazie agli agguati è infatti possibile colpire i nemici alle spalle, il che generalmente si traduce con un’eliminazione regalata. Siccome però non è sempre possibile, sarebbe utile ricorrere anche all’abilità di scatto per avvicinarvi al volo ai nemici per cui l’agguato non è un’opzione. Certo, non sarà come l’eliminazione “regalata” delle imboscate, ma si tratta pur sempre di un po’ di colpi inflitti in rapida successione prima che l’avversario possa rendervi la pariglia. Utile anche dopo una schivata per tornare a riempire il nemico di legnate.

Guard(i)a e im-para | Cosa sapere per trionfare in Stellar Blade

L’abbiamo già detto che è un soulslike? “Io ho un piano: attacco” è una buona frase per Iron Man e un altrettanto ottimo modo per morire subito, quindi è meglio che vi abituiate a giocare (anche) sulla difensiva. La guardia calerà incassando colpi, ma resta un ottimo metodo per squadrare un nuovo nemico. Meglio ancora, poi, se riuscite ad effettuare una schivata perfetta o, se possibile, un contrattacco all’ultimo secondo. È il pane di ogni soulslike, del resto, e il gioco vi fa anche la cortesia di renderlo più semplice con un indicatore visivo. Trattasi di flash colorati in base all’azione a voi richiesta, che si tratti di una schivata o di un parry. Premete □ sul menù delle abilità una volta raggiunta quella che volete perfezionare. Ce ne sono altre per aggirare il problema, ma siamo abbastanza sicuri che ci ringrazierete a tempo debito.

Sorrisi e scansioni (e missioni) | Cosa sapere per trionfare in Stellar Blade

Il touchpad di DualSense vi permette di scansionare i dintorni. Alla terza colluttazione con i nemici vien facile scordarsene, ma noi vi consiglieremmo di tenerlo a mente. Scansionando spesso si svela dove si trovano i nemici nascosti, oltre ad evidenziare strumenti e personaggi con cui è possibile interagire. Questo comprende le carcasse dei malcapitati che, per voi, possono rivelarsi fonte di potenziamenti utili. Il tutto, naturalmente, non vi costa nulla, specie se mirate al completismo. In quest’ultimo caso, però, alle quest secondarie non si scappa. Per trovarle più facilmente, oltre alle bacheche, potete rivolgervi ai personaggi non giocanti: le fasi finali dell’avventura possono rivelarsi ben diverse in base alle missioni che avete affrontato. Niente spoiler, gente!

“Pronto, chi viaggia?” e i due indicatori | Cosa sapere per trionfare in Stellar Blade

Oltre a dirigervi in tutti gli accampamenti per fare scorte, vi conviene anche attivare tutti i telefoni pubblici che trovate, per un motivo semplicissimo: ciascuno di essi è un punto per il viaggio rapido! Anche se all’inizio non è un’opzione che vi potrà interessare particolarmente, progredendo nel gioco vi ritroverete spesso ad affrontare missioni in cui tornare nelle aree precedenti. E, sempre man mano che andate avanti nell’avventura, avrete accesso a due abilità con annessi alberi e indicatori: tenendo premuto L1 o R1 in combo con i tasti frontali potreste usare gli attacchi Beta e le mosse Burst. In entrambi i casi si tratta di attacchi molto potenti, che conviene integrare nel vostro moveset. Con moderazione, si intende: conviene infatti investire nell’albero delle abilità senza farsi prendere la mano, pena il ritrovarsi scoperti in alcune aree. Scegliete le mosse da sbloccare in base ai punti deboli che dovete coprire.

Suggerimenti in verde | Cosa sapere per trionfare in Stellar Blade

A questo punto della guida, ci è sfuggita una risatina. Essendo Stellar Blade un’esclusiva PS5, fa sorridere che le quest secondarie e le conversazioni più significative siano accessibili presso i personaggi non giocanti contrassegnati da un punto verde. Ma non è l’unico “aiutino” che potete sfruttare a vostro vantaggio. Talvolta potreste imbattervi in pannelli in cui immettere una sequenza di simboli. Di solito dovreste trovare il codice altrove prima di poterlo inserire, e nel caso ve lo siate scordato nel corso del tragitto potete sempre usare l’opzione relativa al suggerimento. No, non conta come “cheat” anche perché è accessibile solo se avete trovato il codice altrove. Se vedete la voce senza poterla selezionare, semplicemente non avete ancora il codice.

Sperimentate con la difficoltà

Ora che siamo al capolinea con i trucchi e i consigli per Stellar Blade, vorrete sapere cosa pensiamo del livello di difficoltà. E qui, ci duole ammetterlo, tocca stare sul vago. Di base, il combat system sa ricompensare la caparbietà, quindi la modalità Normale sarebbe l’opzione migliore: pazientate e prevarrete sui nemici. Questo però non vi impedisce di sperimentare, specie lavorando sul tempismo grazie al rallentamento a cui sono sottoposti i nemici durante i tutorial. Abbassate il livello di difficoltà per apprendere le fondamenta dello scontro, e poi tornate al livello di difficoltà più alto una volta che state per dare il colpo di grazia al boss. Tornerete anche all’ultimo salvataggio, certo, ma lo farete sapendo cosa dovete fare.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.