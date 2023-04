Stranger Things sta per concludersi, ma niente paura, i suoi creatori, i fratelli Duffer, lavoreranno ad nuova serie Netflix, The Boroughs

Non possiamo negarlo, dopo la creazione di Stranger Things, i fratelli Duffer, si sono fatti largo nel mondo del cinema e delle serie tv. Ora che il loro show di maggior successo è arrivato all’ultima stagione, oltre a nuovi progetti spin-off, sarà giunto per loro anche il momento di mettersi al lavoro su una nuova serie tv, dal medesimo stampo, intitolata The Boroughs. Scopriamo tutti i dettagli di questo nuovo progetto targato Netflix, che avrà per protagonisti personaggi molto diversi da quelli presenti in Stranger Things.

Il nuovo progetto | The Boroughs: una nuova serie per i fratelli Duffer, creatori di Stranger Things

Matt e Ross Duffer saranno presto coinvolti in un nuovo progetto seriale, dal titolo The Boroughs, nel ruolo di produttori esecutivi. Questa nuova storia avrà come protagonisti un nuovo gruppo, con qualche anno in più rispetto a quelli di Stranger Things. The Boroughs sarà infatti un dramma composto da otto episodi, ambientati in una residenza per anziani, nel deserto del New Mexico. Qui alcuni improbabili eroi dovranno mettere insieme le loro forze per combattere un nemico soprannaturale, interessato a rubare loro forse la cosa più preziosa che hanno: il tempo. Jeffrey Addiss e Will Matthews saranno gli showrunner. I due si sono detti entusiasti di poter lavorare con i fratelli Duffer. Hanno infatti confessato:

Siamo elettrizzati di tornare a Netflix. Lavorare con i fratelli Duffer, che sono piuttosto bravi a fare serie, è un sogno che si avvera. Porteranno alla nostra storia il giusto equilibrio di cuore e orrore. Non vediamo l’ora che il pubblico scopra il mistero oscuro, sepolto dietro la facciata luminosa di The Boroughs.

I mille impegni dei fratelli Duffer

Grazie a Stranger Things, i due fratelli sono ora molto richiesti nel panorama seriale. Sono moltissimi infatti gli impegni che li vedono coinvolti. Per prima cosa non abbandoneranno il franchise della loro serie vincente, visto che sono in lavorazione diversi spin-off, tra cui anche una serie animata, ambientata a Tokyo. A questi progetti se ne affiancheranno altri, non collegati al mondo di Stranger Things, come The Talisman, una serie ispirata al romanzo di Stephen King e Peter Straub oltre all’adattamento live-action del famosissimo manga e anime Death Note. Insomma se avrete apprezzato il lavoro dei due fratelli, di certo nel prossimo periodo non ne potrete sentire la mancanza. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati su eventuali news riguardo questi nuovi show.

