Come superare l’infedeltà in una relazione? 5 consigli pratici per guarire e ricostruire la fiducia

L’infedeltà è un argomento difficile da affrontare. L’atto del tradimento può essere devastante e causare molte notti insonni per entrambi i partner

Tuttavia, è possibile superare il dolore e ricostruire la fiducia nella relazione se si seguono questi 5 consigli.

Smettere di alimentare il gioco della colpa

In una relazione colpita da infedeltà, è comune che entrambi i partner provino molto dolore, rabbia e frustrazione. In molti casi, la persona tradita può essere tentata di incolpare il partner per il suo dolore e la sua sofferenza.

Tuttavia, è importante riconoscere che incolpare il partner che tradisce non è un modo efficace per guarire la relazione. È invece necessario smettere di alimentare il gioco della colpa e lavorare insieme per superare l’infedeltà.

Tuttavia, è importante riconoscere che incolpare il partner che tradisce non è un modo efficace per guarire la relazione. È invece necessario smettere di alimentare il gioco della colpa e lavorare insieme per superare l'infedeltà.

È importante che entrambe le parti lavorino insieme per guarire e ricostruire la fiducia nella relazione, impegnandosi a non ripetere gli stessi errori in futuro. Con il giusto tempo e impegno, è possibile superare l'infedeltà e rafforzare la relazione.

Uscire di casa, allontanarsi l’uno dall’altro

Se voi e il vostro partner sentite il bisogno di allontanarvi l’uno dall’altro, uscite di casa per qualche giorno. Questo può essere fatto in diversi modi:

Andare a casa di un amico o in un appartamento.

Prenotare una camera d’albergo (ma ricordate che condividerete comunque lo stesso letto).

Assumere una babysitter in modo che nessuno dei due genitori debba stare a casa con i bambini mentre l’altro è via.

Andare in un centro benessere per adulti che offra diversi tipi di massaggi e trattamenti.

Imparate a comunicare senza giudicare o criticare

La comunicazione è la chiave del successo in qualsiasi relazione, ma è particolarmente importante quando si cerca di ricostruire la fiducia dopo una relazione. Può essere difficile trovare le parole giuste in questa situazione ed è facile che le emozioni ostacolino una comunicazione efficace.

Se uno dei due partner si sente arrabbiato e ferito, mentre l’altro si sente colpevole o si vergogna, questo può rendere le cose ancora più difficili, in quanto ognuno dei due fa del suo meglio per non dire nulla di offensivo ad alta voce (optando invece per un’aggressività passiva).

Tuttavia, imparare a “non” dire le cose non aiuta a costruire la fiducia tra la coppia: invece di parlare di ciò che è successo durante la relazione e che può causare nuovamente dolore per entrambe le parti coinvolte nella guarigione dall’infedeltà, concentratevi piuttosto sulla costruzione di nuove abitudini nella vostra routine quotidiana insieme, in modo che entrambe le parti si sentano a proprio agio nell’aprirsi quando è necessario, senza paura di essere giudicate dal partner.

Trovate il tempo per voi

È importante trovare del tempo per se stessi, che si tratti di pochi minuti al mattino o di un’ora alla sera. Non importa se molto o poco, ma assicuratevi che sia sufficiente per sentirvi riposati e pronti ad affrontare qualsiasi cosa accada.

Usate questo tempo per migliorare la vostra relazione, passando un po’ di tempo da soli con il vostro partner (se è il caso), o anche facendo una passeggiata in città insieme se lui o lei non è disponibile in quel momento. Approfittate di questa e di altre opportunità simili nel tempo, finché non diventeranno una seconda natura; a quel punto potreste persino ricominciare a fare progetti con gli amici!

È necessario ricostruire la fiducia e rafforzare il rapporto, ma è facile concentrarsi sugli aspetti negativi di ciò che è accaduto invece di focalizzarsi su tutte le cose buone che compongono la vostra relazione.

Invece di ossessionarsi per il dolore e la sofferenza che il vostro partner vi ha causato, guardate a ciò che lo rende una parte così importante della vostra vita… e fate in modo che queste cose siano quelle che costituiscono la vostra relazione. e assicuratevi che queste cose siano mantenute!

Conclusione

Conclusione

Essere traditi può essere una situazione difficile da gestire, ma non è necessariamente insormontabile. Concentrandosi sugli aspetti positivi della relazione, è possibile lavorare per superare l'infedeltà e rafforzare il legame.