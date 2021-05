Oukitel K15 Plus: annunciato ufficialmente

Oukitel ha appena rilasciato nel suo store il nuovo Oukitel K15 Plus, smartphone entry level dotato di un design particolarmente “tagliente” ed equipaggiato con una batteria infinita, da 10.000mAh

Il singolare Oukitel K15 Plus svelato dall’azienda cinese sorprende per 2 principali motivi oltre che per il prezzo contenuto: il design e la capienza della batteria. Nel primo caso perché gli angoli del device sono tagliati di netto, facendogli assumere le sembianze di un rugged phone, ovvero quei telefoni particolarmente robusti che assorbono bene le cadute accidentali. Nel secondo, perché a bordo trova posto una batteria con una capacità mastodontica: 10.000mAh.

Oukitel K15 Plus: scheda tecnica

All’interno del nuovo entry level della cinese Oukitel trovano posto:

Display: IPS LCD da 6,52″ HD+ (720 x 1600p);

da CPU: SoC Mediatek MT6761 Helio A22 Quad Core 2 GHz a 12nm;

GPU: Mali G57 MP4 ;

; RAM: 3GB ;

; ROM: 32GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; fotocamera posteriore: principale da 1 3MP + 2MP + 2MP ;

; fotocamera anteriore: 5MP ;

; connettività: 4G, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ;

; batteria: 10.000 con ricarica a 18W ;

con ricarica a ; dimensioni: 170,2 x 77,9 x 15,9mm ;

; peso: 320g ;

; colori: Nero ;

; OS: Android 10 ;

; Prezzo: ~160€

Oukitel K15 Plus: analisi

La dotazione hardware certamente non rende questo smartphone una bomba, ma per il prezzo a cui è venduto potrà comunque risultare interessante per una folta schiera di utenza. Il display è dotato di un particolare rivestimento in grado di renderlo più resistente a graffi e cadute. Il pannello IPS LCD è solo HD+, ma le dimensioni da 6,52″ sono abbondanti da permettere un comodo utilizzo di più applicazioni in split screen. La memoria RAM è di soli 3GB, ed insieme al processore non proprio prestante difficilmente potranno offrire un’elevata fluidità in qualsiasi contesto. Quindi niente multitasking estremo o esecuzione di applicazioni troppo pesanti da gestire per il processore. Le fotocamere saranno a malapena di qualità sufficiente visto che il sensore principale posteriore è da 13MP mentre quello frontale per gli autoscatti o le videochiamate solo da 5MP.

Non supporta le reti 5G, ma la velocità offerta dal 4G LTE è più che sufficiente per la stragrande maggioranza dei casi (navigazione web, videochiamate, dirette Facebook, videogiochi multiplayer online ecc.). Il vero punto di forza di questo telefono risiede nella sua batteria, da 10.000mAh, capace di alimentarlo per giorni. Volendo fare una stima approssimativa, con un utilizzo intenso si potrebbe arrivare fino a 2-3 giornate di operatività, mentre con un utilizzo più parco probabilmente anche a 4-5. A muovere il tutto ci penserà Android 10. Si fa presente infine la presenza di un sensore di impronte digitali e del modulo NFC per i pagamenti contactless. Il prezzo di vendita è perfettamente adeguato rispetto alla componentistica interna di questo batteryphone.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone entry level prodotto da Oukitel? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.