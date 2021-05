Resident Evil Village: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Il nuovo survival horror Capcom è finalmente arrivato sia su old gen che su next gen. Andiamo a vedere come trasferire i salvataggi di Resident Evil Village da PS4 a PS5

Resident Evil Village è il nuovo titolo sviluppato da Capcom della storica saga survival horror. Il gioco porta avanti la trama legata al personaggio di Ethan Winters e svela una nuova e inquietante ambientazione oltre a nuovi e terribili nemici. Village mantiene la prima persona del settimo capitolo e la struttura survival classica della saga. Saranno presenti oggetti craftabili, un nuovo negozio e una mappa con aree liberamente esplorabili. In questa guida andiamo a vedere come trasferire i salvataggi di Resident Evil Village da PS4 a PS5.

Salvataggi cross generazionali

La transizione tra diverse generazioni di console è quasi una costante nel mondo del gaming. Sebbene fino ad ora questa transizione sia sempre stata senza soluzione di continuità, ad oggi, con le nuove piattaforme PS5 e Xbox Series X, le cose stanno per cambiare. Entrambe infatti sono compatibili con i titoli delle generazioni precedenti. A seguito di questo discorso, esistono diversi giochi che, nell’acquisto, danno l’accesso sia alle versioni old gen che next gen del gioco. Uno di questi è Resident Evil Village. Dato che il titolo è quindi presente sia su PS4 che su PS5, andiamo a scoprire come trasferire i salvataggi di Resident Evil Village da PS4 a PS5.

Semplicità – Come trasferire i salvataggi di Resident Evil Village da PS4 a PS5

Sebbene Microsoft con lo Smart Delivery e i salvataggi in Cloud rende spesso le cose più facili, non si può dire lo stesso di Sony. Infatti, se possedete delle console PlayStation non avrete la possibilità di giocare con una console usando i salvataggi di un’altra console. Per questo motivo, se ad esempio state giocando su PS4 a Village, dovrete trasferire manualmente i salvataggi nel momento in cui decidete di passare a PS5.

Fortunatamente però, se decidente di farlo, invece che ricominciare una nuova partita, il procedimento non è poi così lungo. Per cominciare, dovrete ovviamente partire dal vostro salvataggio su PS4 con il vostro nome PSN. Dopo di che dovrete andare nel menu principale del gioco e andare nelle opzioni. Da qui cliccate su Upload Saved Data, che vi farà salvare il salvataggio sul server. Adesso è il momento di prendere in mano la vostra PS5.

Seconda parte – Come trasferire i salvataggi di Resident Evil Village da PS4 a PS5

Su PS5, una volta entrati nel menu principale del gioco, scrollate in basso e andate di nuovo nelle opzioni come avete fatto prima su PS4. Qui potrete scaricare il vostro salvataggio precedente dalla schermata Download Saved Data. Questo vi farà connettere alla rete e recuperare il salvataggio di prima portandolo sulla nuova console. Se non trovate il salvataggio, ritornate su PS4 e controllate di aver fatto l’upload nel modo corretto. Una volta recuperato il file, potete continuare l’avventura su PS5 senza dover ricominciare dall’inizio.

Un viaggio senza ritorno

Siamo arrivati alla conclusione. In questa guida abbiamo visto come trasferire correttamente i salvataggi di Resident Evil Village da PS4 a PS5. Vi auguriamo tanto divertimento e vi ricordiamo, se avete ulteriori problemi con il gioco o se semplicemente desiderate altri approfondimenti su alcuni aspetti, di andare a dare un’occhiata alle nostre altre guide e soprattutto alla nostra recensione del gioco. Resident Evil Village è disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, e PC.

