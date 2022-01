Scopriamo insieme, in questa più che breve guida, come salvare in Leggende Pokémon Arceus: niente di più semplice direte voi, eppure è un qualcosa che potrebbe sfuggire a chi non naviga nei menù

Come salvare? | Leggende Pokémon Arceus: come salvare nel gioco?

Per salvare il gioco in Leggende Pokémon Arceus non dovrete far altro che aprire il menu premendo il tasto “su” sul d-pad. Da questa schermata, navigate verso la successiva chiamata per l’appunto “Salva” premendo il tasto ZR del vostro Nintendo Switch e, una volta arrivati a destinazione, vi basterà premere il tasto A. In questo modo potrete salvare il vostro progresso di gioco in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Potrete quindi uscire dal gioco, passare la console in “sleep mode” e riprendere successivamente esattamente da dove avevate lasciato il vostro protagonista in Leggende Pokémon Arceus.

“Calling-card” | Leggende Pokémon Arceus: come salvare nel gioco?

La schermata di salvataggio, così come in qualsiasi altro gioco del franchise, include anche alcune statistiche sul vostro progresso in-game. Fra queste, ad esempio, troverete il massimo livello a cui i Pokémon vi obbediranno, il tempo di gioco speso fino a quel momento nelle terre di Hisui e il vostro livello stella attuale. Nonché, ovviamente, e forse è il dato che più interesserà i collezionisti di Pokémon e coloro che vogliono completare il Pokédex al 100%, il numero di compagni registrati fino a quel momento. Così come negli altri titoli Pokémon, potrete avere esclusivamente uno slot di salvataggio. Fate quindi attenzione se prestate il gioco a qualcuno: qualora dovesse iniziare una nuova partita, il vostro file verrà automaticamente cancellato.

Buon divertimento!

Ed ecco tutto quello che dovete sapere sul come salvare in Leggende Pokémon Arceus.