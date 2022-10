Scopriamo insieme, in questo lungo elenco, la lista trofei completa di Overwatch 2, il sequel free-to-play dell’Hero Shooter per eccellenza targato Blizzard Entertainment

Lo straripante successo di Overwatch ha convinto Blizzard a crearne un sequel diretto, stavolta portandolo ad essere un free to play appartenente al mercato dei game as a service. Disponibile dalle 21 di ieri sera, 4 ottobre 2022, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch, Overwatch 2 è ufficialmente arrivato, dopo uno sviluppo decisamente travagliato e che ha fatto dubitare molto i fan del primo capitolo. Tantissime sono le novità che ha apportato già dal lancio e molte altre ci aspettano in futuro, con tutti gli aggiornamenti e le stagioni che Blizzard programmerà man mano. Intanto, scopriamo come completare al 100% il gioco base e i primi 3 DLC.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Overwatch 2 consta di 88 statuette totali, di cui 81 di bronzo (52 inerenti il gioco base, 29 relative ai 3 DLC), 5 d’argento, uno d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Considerando la natura meramente competitiva del titolo, per questa volta saltiamo la manfrina sulla possibilità di spoiler. Tutti i trofei infatti saranno relativi al pass battaglia o a specifiche azioni da effettuare con i vari eroi. Acceleriamo dunque, iniziamo la lista trofei di Overwatch 2!

La prima parte dei trofei di bronzo | Overwatch 2: vediamo la lista trofei completa!

Iniziamo questa lunga lista trofei con la prima metà delle statuette di bronzo:

Friend zone : Gioca una partita rapida o competitiva in una formazione con un amico.

: Gioca una partita rapida o competitiva in una formazione con un amico. Livello 10 : Completa 10 gradi del Pass Battaglia.

: Completa 10 gradi del Pass Battaglia. Livello 25 : Completa 25 gradi del Pass Battaglia.

: Completa 25 gradi del Pass Battaglia. Tu non puoi passare : Distruggi 3 televarchi di Symmetra in una singola partita (Rapida/Competitiva).

: Distruggi 3 televarchi di Symmetra in una singola partita (Rapida/Competitiva). Esperto di sopravvivenza : Usa i Medikit per rigenerare 900 salute senza morire (Rapida/Competitiva).

: Usa i Medikit per rigenerare 900 salute senza morire (Rapida/Competitiva). Decorazione al valore : Completa 50 sfide.

: Completa 50 sfide. Blackjack : Ottieni 21 Elogi.

: Ottieni 21 Elogi. Equipaggiamento completo : Sblocca 50 ricompense per un singolo eroe.

: Sblocca 50 ricompense per un singolo eroe. Ballando con la morte : Uccidi 4 nemici con una singola Spirale della Morte di Reaper (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 4 nemici con una singola Spirale della Morte di Reaper (Rapida/Competitiva). Taglia, trita, affetta e sminuzza : Uccidi 4 nemici con un singolo utilizzo della Spada del Drago di Genji (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 4 nemici con un singolo utilizzo della Spada del Drago di Genji (Rapida/Competitiva). Il tuo peggior nemico sei tu : Uccidi 2 nemici con una singola Deviazione di Genji (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 2 nemici con una singola Deviazione di Genji (Rapida/Competitiva). Bando agli sprechi : Ottieni 3 uccisioni solitarie con un singolo caricatore delle armi di Reaper (Rapida/Competitiva).

: Ottieni 3 uccisioni solitarie con un singolo caricatore delle armi di Reaper (Rapida/Competitiva). Ti prendo al volo : Metti a segno 2 colpi letali con una singola Granata Magnetica di Cassidy (Rapida/Competitiva).

: Metti a segno 2 colpi letali con una singola Granata Magnetica di Cassidy (Rapida/Competitiva). Mezzogiorno di fuoco : Metti a segno 4 colpi letali con una singola Scarica di Piombo di Cassidy (Rapida/Competitiva).

: Metti a segno 4 colpi letali con una singola Scarica di Piombo di Cassidy (Rapida/Competitiva). La morte cala dall’alto : Uccidi 4 nemici di seguito senza toccare terra con Pharah (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 4 nemici di seguito senza toccare terra con Pharah (Rapida/Competitiva). La zona è libera : Uccidi un nemico facendolo cadere nel vuoto con la Scarica Esplosiva di Pharah (Rapida/Competitiva).

: Uccidi un nemico facendolo cadere nel vuoto con la Scarica Esplosiva di Pharah (Rapida/Competitiva). Razzi amari : Uccidi 2 nemici con un singolo utilizzo dei Razzi Helix del Soldato-76 (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 2 nemici con un singolo utilizzo dei Razzi Helix del Soldato-76 (Rapida/Competitiva). Come agnelli al macello : Uccidi 4 nemici con un singolo utilizzo del Visore Tattico del Soldato-76 (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 4 nemici con un singolo utilizzo del Visore Tattico del Soldato-76 (Rapida/Competitiva). Flashdance : Rigenera 400 salute con Flashback di Tracer senza morire (Rapida/Competitiva).

: Rigenera 400 salute con Flashback di Tracer senza morire (Rapida/Competitiva). Consegna speciale : Aggancia 4 Bombe a Impulsi di Tracer sugli eroi nemici in una singola partita (Rapida/Competitiva).

: Aggancia 4 Bombe a Impulsi di Tracer sugli eroi nemici in una singola partita (Rapida/Competitiva). Tripla minaccia : Uccidi 2 nemici in ognuno degli assetti di Bastion senza morire (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 2 nemici in ognuno degli assetti di Bastion senza morire (Rapida/Competitiva). In arrivo! : Uccidi 3 nemici con un singolo utilizzo dell’Assetto: Artiglieria di Bastion (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 3 nemici con un singolo utilizzo dell’Assetto: Artiglieria di Bastion (Rapida/Competitiva). Semplice geometria : Metti a segno 3 colpi letali con una singola Tempesta di Frecce di Hanzo (Rapida/Competitiva).

: Metti a segno 3 colpi letali con una singola Tempesta di Frecce di Hanzo (Rapida/Competitiva). Il drago è sazio : Uccidi 4 nemici con un singolo Spirito del Drago di Hanzo (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 4 nemici con un singolo Spirito del Drago di Hanzo (Rapida/Competitiva). Reazione a catena : Spingi un nemico nella tua Tagliola con la Mina Dirompente di Junkrat (Rapida/Competitiva).

: Spingi un nemico nella tua Tagliola con la Mina Dirompente di Junkrat (Rapida/Competitiva). Ne uccide di più la ruota che la spada: Uccidi 4 nemici con una singola Rotobomba di Junkrat (Rapida/Competitiva).

La seconda parte dei trofei di bronzo | Overwatch 2: vediamo la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo del gioco base con la seconda metà:

Di qui non si passa : Blocca 1.000 danni con un singolo Muro di Ghiaccio di Mei (Rapida/Competitiva).

: Blocca 1.000 danni con un singolo Muro di Ghiaccio di Mei (Rapida/Competitiva). Ondata di freddo : Congela 4 nemici contemporaneamente con Mei (Rapida/Competitiva).

: Congela 4 nemici contemporaneamente con Mei (Rapida/Competitiva). Wipe : Uccidi 4 nemici con un singolo utilizzo del Nucleo Ardente di Torbjörn (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 4 nemici con un singolo utilizzo del Nucleo Ardente di Torbjörn (Rapida/Competitiva). Armatura pronta! : Assorbi 500 danni con Sovraccarico di Torbjörn senza morire (Rapida/Competitiva).

: Assorbi 500 danni con Sovraccarico di Torbjörn senza morire (Rapida/Competitiva). Ti ho fatto male? : Uccidi 4 nemici con le Mine Venefiche di Widowmaker in una singola partita (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 4 nemici con le Mine Venefiche di Widowmaker in una singola partita (Rapida/Competitiva). Liscio come la seta : Uccidi un nemico con un colpo alla testa mirato mentre voli con Widowmaker (Rapida/Competitiva).

: Uccidi un nemico con un colpo alla testa mirato mentre voli con Widowmaker (Rapida/Competitiva). Prevenire è meglio che curare : Previeni 1.250 danni con una singola Matrice Difensiva di D.VA (Rapida/Competitiva).

: Previeni 1.250 danni con una singola Matrice Difensiva di D.VA (Rapida/Competitiva). Game over : Uccidi 4 nemici con una singola Autodistruzione di D.VA (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 4 nemici con una singola Autodistruzione di D.VA (Rapida/Competitiva). Sono il vostro scudo : Blocca 7.500 danni con la Barriera di Reinhardt senza morire (Rapida/Competitiva).

: Blocca 7.500 danni con la Barriera di Reinhardt senza morire (Rapida/Competitiva). Servizio completo : Usa Dardo di Fuoco e Carica di Reinhardt su un nemico dopo Schianto Sismico (Rapida/Competitiva).

: Usa Dardo di Fuoco e Carica di Reinhardt su un nemico dopo Schianto Sismico (Rapida/Competitiva). Che gancio! : Interrompi la Ultra di un nemico con il Gancio di Roadhog (Rapida/Competitiva).

: Interrompi la Ultra di un nemico con il Gancio di Roadhog (Rapida/Competitiva). Che porcheria! : Uccidi 2 nemici facendoli cadere nel vuoto con una singola Porcata di Roadhog (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 2 nemici facendoli cadere nel vuoto con una singola Porcata di Roadhog (Rapida/Competitiva). Sminatore : Distruggi 10 torrette o trappole con il Cannone Tesla di Winston senza morire (Rapida/Competitiva).

: Distruggi 10 torrette o trappole con il Cannone Tesla di Winston senza morire (Rapida/Competitiva). Istinto primordiale : Danneggia 5 nemici con un singolo utilizzo di Rabbia Primordiale di Winston (Rapida/Competitiva).

: Danneggia 5 nemici con un singolo utilizzo di Rabbia Primordiale di Winston (Rapida/Competitiva). Potenza travolgente : Tieni il Cannone a Particelle di Zarya oltre il 70% di potenza per 60 secondi (Rapida/Competitiva).

: Tieni il Cannone a Particelle di Zarya oltre il 70% di potenza per 60 secondi (Rapida/Competitiva). Attrazione fatale : Cattura 4 nemici con una singola Bomba Gravitonica di Zarya (Rapida/Competitiva).

: Cattura 4 nemici con una singola Bomba Gravitonica di Zarya (Rapida/Competitiva). La pista è calda : Metti a segno 3 colpi letali con Lúcio mentre corri sui muri senza morire (Rapida/Competitiva).

: Metti a segno 3 colpi letali con Lúcio mentre corri sui muri senza morire (Rapida/Competitiva). Supersonico : Blocca 900 danni con un singolo utilizzo della Barriera Sonora di Lúcio (Rapida/Competitiva).

: Blocca 900 danni con un singolo utilizzo della Barriera Sonora di Lúcio (Rapida/Competitiva). Terapia di gruppo : Rigenera 150 salute di altri 4 alleati senza morire con Mercy (Rapida/Competitiva).

: Rigenera 150 salute di altri 4 alleati senza morire con Mercy (Rapida/Competitiva). Mega ressata : Riporta in vita 5 alleati senza morire con Mercy (Rapida/Competitiva).

: Riporta in vita 5 alleati senza morire con Mercy (Rapida/Competitiva). Incrociare i flussi : Colpisci un nemico usando 3 raggi contemporaneamente con Symmetra (Rapida/Competitiva).

: Colpisci un nemico usando 3 raggi contemporaneamente con Symmetra (Rapida/Competitiva). Successone : Teletrasporta 15 alleati in una singola partita con Symmetra (Rapida/Competitiva).

: Teletrasporta 15 alleati in una singola partita con Symmetra (Rapida/Competitiva). Oh, discordia! : Ottieni 4 uccisioni/assist con Globo della Discordia di Zenyatta in 6 secondi (Rapida/Competitiva).

: Ottieni 4 uccisioni/assist con Globo della Discordia di Zenyatta in 6 secondi (Rapida/Competitiva). L’Iride ti abbraccia : Rigenera 1.250 salute con un singolo utilizzo di Trascendenza di Zenyatta (Rapida/Competitiva).

: Rigenera 1.250 salute con un singolo utilizzo di Trascendenza di Zenyatta (Rapida/Competitiva). Quarantena : Vinci in una partita di conquista in difesa senza perdere il primo obiettivo.

: Vinci in una partita di conquista in difesa senza perdere il primo obiettivo. Instancabile: Scorta un carico per 100 metri senza abbandonarlo (Rapida/Competitiva).

I trofei d’argento | Overwatch 2: vediamo la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Livello 50 : Completa 50 gradi del Pass Battaglia.

: Completa 50 gradi del Pass Battaglia. Morte incarnata : Uccidi 20 nemici in serie in una partita (Rapida/Competitiva).

: Uccidi 20 nemici in serie in una partita (Rapida/Competitiva). Doppietta : Conquista entrambi gli obiettivi in una partita di conquista senza morire.

: Conquista entrambi gli obiettivi in una partita di conquista senza morire. Intoccabile : Impedisci alla squadra attaccante di toccare il carico per 1 minuto (Rapida/Competitiva).

: Impedisci alla squadra attaccante di toccare il carico per 1 minuto (Rapida/Competitiva). Cappotto: Vinci in una mappa di controllo senza che il nemico conquisti un obiettivo (Rapida/Competitiva).

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Overwatch 2: vediamo la lista trofei completa!

Ci avviamo alla fine dei trofei del gioco base col singolo oro disponibile in Overwatch 2:

Centenario: Vinci 100 partite rapide o competitive.

Scopriamo dunque il titolo del trofeo di platino:

Overwatch – Trofeo di platino: Colleziona tutti gli altri trofei di Overwatch.

I trofei legati ai DLC

Sono attualmente disponibili ben tre DLC dedicati ad Ovrwatch 2, ciascuno dei quali ha una lista trofei a sé composta interamente da statuette di bronzo. Il primo DLC porta con sé 11 trofei, il secondo 12, mentre il terzo solo 6. Scopriamoli insieme nei prossimi paragrafi!

I trofei del primo DLC | Overwatch 2: vediamo la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate le statuette del primo DLC di Overwatch 2:

Giramondo : Vinci una partita rapida o competitiva su 12 mappe diverse. [BRONZO]

: Vinci una partita rapida o competitiva su 12 mappe diverse. [BRONZO] È ora del sonnellino : Interrompi la Ultra di un nemico con il Dardo Soporifero di Ana (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Interrompi la Ultra di un nemico con il Dardo Soporifero di Ana (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Supporto bellico : Ottieni 4 uccisioni/assist con un singolo utilizzo del Biostimolatore di Ana (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Ottieni 4 uccisioni/assist con un singolo utilizzo del Biostimolatore di Ana (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Attacca il pianeta : Hackera 15 nemici senza morire con Sombra (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Hackera 15 nemici senza morire con Sombra (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Blackout : Hackera 5 nemici contemporaneamente con Sombra (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Hackera 5 nemici contemporaneamente con Sombra (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Atterrati a terra : Uccidi 3 nemici con un singolo utilizzo di Impeto Terrestre di Orisa (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Uccidi 3 nemici con un singolo utilizzo di Impeto Terrestre di Orisa (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Punta di lancia : Uccidi un nemico lanciandolo nel vuoto con il Giavellotto Energetico di Orisa (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Uccidi un nemico lanciandolo nel vuoto con il Giavellotto Energetico di Orisa (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Reazione d’impatto : Schianta 3 nemici al muro con il Pugno a Reazione potenziato di Doomfist (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Schianta 3 nemici al muro con il Pugno a Reazione potenziato di Doomfist (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Cratere mortale : Colpisci 4 nemici con un singolo Impatto Devastante di Doomfist (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Colpisci 4 nemici con un singolo Impatto Devastante di Doomfist (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Antipodo : Colpisci 6 bersagli contemporaneamente con Coalescenza di Moira (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Colpisci 6 bersagli contemporaneamente con Coalescenza di Moira (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Semplice trigonometria: Esaurisci completamente entrambi i tipi di Globo Biotico di Moira senza morire (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

I trofei del secondo DLC | Overwatch 2: vediamo la lista trofei completa!

Scopriamo insieme le statuette del secondo DLC nel prossimo paragrafo:

A terra! : Uccidi un nemico in volo con Frustata di Brigitte (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Uccidi un nemico in volo con Frustata di Brigitte (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Chiedo scusa : Uccidi un eroe nemico con Colpo di Scudo di Brigitte (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Uccidi un eroe nemico con Colpo di Scudo di Brigitte (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Adattamento : Assorbi 1.250 danni con lo Scudo Adattivo di Wrecking Ball senza morire (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Assorbi 1.250 danni con lo Scudo Adattivo di Wrecking Ball senza morire (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Strike : Travolgi 4 nemici in 2 secondi con Wrecking Ball (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Travolgi 4 nemici in 2 secondi con Wrecking Ball (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Gioco di squadra : Uccidi con Ashe un nemico scagliato in aria da B.O.B. (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Uccidi con Ashe un nemico scagliato in aria da B.O.B. (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Finale col botto : Uccidi un nemico colpendo la Dinamite di Ashe da almeno 30 metri di distanza (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Uccidi un nemico colpendo la Dinamite di Ashe da almeno 30 metri di distanza (Rapida/Competitiva). [BRONZO] L’amplificatore : Amplifica un totale di 2.000 fra danni e cure senza morire con Baptiste (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Amplifica un totale di 2.000 fra danni e cure senza morire con Baptiste (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Restate con me (se volete vivere) : Impedisci 4 morti con un singolo utilizzo del Campo d’Immortalità di Baptiste (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Impedisci 4 morti con un singolo utilizzo del Campo d’Immortalità di Baptiste (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Orizzonte degli eventi : Metti a segno 3 colpi letali con un solo uso di Flusso Gravitazionale di Sigma (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Metti a segno 3 colpi letali con un solo uso di Flusso Gravitazionale di Sigma (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Conservazione di energia : Ottieni 350 scudi con un singolo utilizzo di Presa Cinetica di Sigma (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Ottieni 350 scudi con un singolo utilizzo di Presa Cinetica di Sigma (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Focalizzazione : Metti a segno 2 colpi letali con un singolo Raggio Focalizzante di Echo (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Metti a segno 2 colpi letali con un singolo Raggio Focalizzante di Echo (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Adattabilità: Usa 2 Ultra di altri eroi senza morire con Echo (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

I trofei del terzo DLC | Overwatch 2: vediamo la lista trofei completa!

Infine chiudiamo la lista trofei di Overwatch 2 con le statuette del terzo DLC:

Purificazione : Purifica 5 effetti negativi con un utilizzo di Suzu di Protezione di Kiriko (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Purifica 5 effetti negativi con un utilizzo di Suzu di Protezione di Kiriko (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Yōkai : Ripristina 1.500 salute e infliggi 5 colpi critici senza morire con Kiriko (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Ripristina 1.500 salute e infliggi 5 colpi critici senza morire con Kiriko (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Muoversi! : Uccidi un nemico con un colpo in testa carico col Fucile a Rotaia in scivolata (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Uccidi un nemico con un colpo in testa carico col Fucile a Rotaia in scivolata (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Carica in carica : Metti a segno 4 colpi letali con un singolo uso di Overclock di Sojourn (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Metti a segno 4 colpi letali con un singolo uso di Overclock di Sojourn (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Adrenalina dei Junker : Accumula 7 ferite attive della Regina dei Junker in contemporanea sui nemici (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

: Accumula 7 ferite attive della Regina dei Junker in contemporanea sui nemici (Rapida/Competitiva). [BRONZO] Colpo di grazia: Usa Lama Dentata e Mattanza per attirare e uccidere un nemico con la Regina (Rapida/Competitiva). [BRONZO]

Buon divertimento!

Termina qui la lunga lista trofei di Overwatch 2. Fateci sapere se lo state giocando qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!