Recensione Asustor Drivestor 2 Pro. Un NAS che cerca di colpire per le sue caratteristiche di versatilità e prestazioni

Abbiamo tra le mani il modello AS3302T. Un prodotto che fa leva sulle soluzioni di supporto a 360° che il brand Asustor offre, pensiamo a ASUSTOR Backup Plan per Windows e Time Machine per macOS, è poi un prodotto multipiattaforma, garantendo quindi piena compatibilità con Windows, MAC OS X e sistemi operativi Unix. Lo vediamo nel dettaglio nell’articolo completo.

È un prodotto che cerca di accontentare un po’ tutti, ma punta principalmente al settore Home User, in quanto molte mancanze non lo fanno protendere per un pubblico Business.

Recensione Asustor Drivestor 2 Pro: un NAS compatto

Possiede la CPU Realtek RTD1296 di tipo Quad Core, con frequenza 1.4 GHz. Possiede 2 GB di RAM DDR4, ma non è espandibile. Il processore in questione si comporta bene, ha sicuramente ottime prestazioni, viene molto utilizzato in questo ambito, ma è da apprezzare quanto viene proposto a prezzi più contenuti, in quanto egli stesso non rappresenta un Top gamma. Il processore in questione è basato su di un ARM Cortex-A53, e GPU Mali-T820 MP3, con protocollo di interfaccia SATA 3.0 ed encoder a 1080P 60fps e Stream 4K.

È presente una porta 2,5 GbE (ma niente 5 Gbps con Link Aggregation purtroppo), Abbiamo la possibilità di utilizzare 2 Dischi, ovviamente SATA3 6Gb/s, per un massimo di 36TB (18 TB HDD X 2). Abbiamo tre porte USB 3.2 Gen 1.

Nessun ingresso per SSD M.2 NVMe per una rapida accelerazione della cache. L’azienda sostiene la possibilità di utilizzo di flussi 4K senza lag

Design ed Hardware | Recensione Asustor Drivestor 2 Pro

Lui consuma in media tra i 30 W ed i 35W in fase di funzionamento, ma riesce a consumare molto meno quando i dischi sono in fase di ibernazione, arrivando fino a 20/ 25W circa. Infine pesa circa 1,6 Kg, e misura 170(H) x 114(W) x 230(D) mm. È realizzato completamente in plastica, la qualità costruttiva è nella media, l’unica parte meno qualitativa è il Cover Pannel frontale, magnetico tramite 4 calamite poste ai 4 lati, ma presenta una finitura in una plastica differente dal resto, che ricorda il plexiglass, che nel tempo potrebbe danneggiarsi facilmente, con una resa estetica non ottimale. Sono presenti 4 piedi gommati alla base per garantire stabilità allo stesso.

Il design è molto standard e non ha elementi di particolare spicco. Sul pannello frontale i LED di stato, un piccolo riquadro dove vengono mostrate le informazioni di funzionamento, il tasto di accensione, ed una porta USB. Abbiamo poi i vani per i dischi dotati di un sistema di aggancio.

Non è presente come in diversi modelli, la possibilità di bloccare i vani con una chiave, saranno dunque sempre accessibili. Il sistema di Sgancio è molto forte, bisogna dunque estrarlo con decisione, altrimenti l’attrito generato non è indifferente.

Brevemente ecco tutte le specifiche elencate

CPU: Realtek RTD1296 Quad Core 1.4GHz

Realtek RTD1296 Quad Core 1.4GHz Memoria :2GB DDR4 (non extensible)

:2GB DDR4 (non extensible) Disco rigido :2 x SATA3 6Gb/s; 3.5″ HDD massima 36TB (18 TB HDD X 2)

:2 x SATA3 6Gb/s; 3.5″ HDD massima 36TB (18 TB HDD X 2) USB: 3.2 Gen 1 x3

3.2 Gen 1 x3 Rete:2.5 Gigabit Ethernet x 1 (2.5G/1G/100M)

Gigabit Ethernet x 1 (2.5G/1G/100M) File di sistema -Disco interno:EXT4

-Disco interno:EXT4 File di sistema -Disco esterno:FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT

-Disco esterno:FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT RAID- Tipo di volume:Single, JBOD, RAID 0, RAID 1

Tipo di volume:Single, JBOD, RAID 0, RAID 1 Dimensioni:170(H) x 114(W) x 230(D) mm

x 114(W) x 230(D) mm Peso:1.6kg / 3.53 lbs

Le sue applicazioni | Recensione Asustor Drivestor 2 Pro

Il software di Asustore è sempre impeccabile e permette di ottenere una certa sicurezza all’acquirente. Partendo dalle soluzioni di backup a 360 gradi, grazie ai sistemi di virtualizzazione aziendale. Avendo a disposizione applicativi come MyArchive tecnologia a freddo di backup, Snapshot Center, Cloud Backup Center, DataSync Center, Supporto completo iSCSI/IP-SAN e NFS. Grazie poi alla compatibilità con VMware, Citrix e Hyper-V, supporta le app di virtualizzazione e Docker.

Il Cloud Storage è ovviamente presente grazie alle tecnologie MyArchive storage di Asustor. E, quando si è a distanza non è un problema l’utilizzo, sia questi Drive sono dotati della tecnologia Wake on WAN. Non sono necessarie apparecchiature o impostazioni specifiche per riattivare il NAS, basta utilizzare la vasta gamma di app mobili ASUSTOR per accendere o spegnere il NAS da remoto. Per proteggere i dati mantenendo spento il NAS quando non viene utilizzato, o semplicemente per caricar e modificare File. Inutile dirvi che sono poi presenti diversi applicativi per la crittografia.

Applicativi di sicurezza

La sicurezza del disco rigido di MyArchive può essere avviata da protocolli di crittografia AES a 256 bit. E in questo caso Snapshot Center e Btrfs forniscono snapshot efficienti per ripristinare facilmente i dati persi. Sempre in tema sicurezza, è presente il supporto a sistemi terzi di backup oltre a quello interno, tra cui; Amazon S3, Dropbox, Google Drive e OneDrive. Ma non solo, tramite determinati servizi, il NAS in questione può gestire anche sistemi di videosorveglianza, potendolo collegare con telecamere di sicurezza come quella che ci è stata fornita a corredo, una D-Link Smart Full HD. Essendo queste apparecchiature progettate per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In termini di supporto a network e server, ecco alcuni servizi che supporta questo specifico modello;

Network Attack Protection

Firewall

ADM Defender

Secure Data Transmission

VPN connection

SSL certificate connection

Automatic logout

Internal Data

MyArchive offline backup

AES-256 folder encryption

Antivirus software – ClamAV

Access Control

File/folder/app isolation

2-Step Verification

Wake-on-LAN (WOL)

Wake-on-WAN (WAN)

Conclusioni e prezzo

Asustor Drivestor 2 Pro non è certamente economico, costa 260/ 270 Euro, con la sua scheda tecnica cerca di accontentare però tutto il pubblico Home User, ma non si rivolge certamente al settore aziendale, che necessità di più malleabilità hardware. Nel complessivo può rappresentare una scelta ideale per il suo software curato e garantito in termini di aggiornamenti di piattaforma.

