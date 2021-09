NBA 2K22 è finalmente disponibile con tantissime novità e sfide giornaliere, tra le più ardue troviamo il quiz musica nella modalità MyCareer e noi vogliamo darvi una mano con tutte le risposte

Ogni giorno nella Città, dopo aver scelto tra Palmer Athletic Agency o Berry & Associates nella modalità MyCareer, si otterrà una nuova missione giornaliera chiamata The Music Scene: Marvin’s Room. Per avviarla, bisognerà andare al negozio di dischi Erick’s Vinyl, dove il solitario store manager Marvin metterà alla prova le vostre abilità musicali. Oggi vogliamo rivelarvi tutte le risposte del quiz musica in MyCareer di NBA 2K22.

Sarabanda o NBA?

Prima di andare avanti con tutte le risposte del trivia musicale, assicuratevi di aver progredito nel gioco abbastanza da sbloccare la quest. Per prima cosa bisognerà scegliere tra College o G League; successivamente, tra Palmer Athletic Agency o Berry & Associates. Una volta essre stati “arruolati” in una squadra NBA e ottenuto un nuovo appartamento, sarà possibile trovare The Music Scene: Marvin’s Room Quest sotto Personal Brand nel menù Quest Tracker, premendo il tasto quadrato. Dopodichè basterà selezionarlo per impostare un waypoint verso il negozio di vinili di Erick, e dirigersi all’interno per parlare con Marvin e avviare il test. Affrontiamo insieme il quiz musica di NBA 2K22 con le risposte giuste.

Hip-Hop ma non solo – NBA 2K22: tutte le risposte al quiz musica in MyCareer

Qui di seguito troverete tutte le risposte del trivia musicale in MyCareer. Tenete presente che le domande sono giornaliere, quindi la lista potrebbe non essere aggiornata alle ultimissime domande aggiunte nel gioco. Ecco le prime risposte al quiz:

Chi ha vinto il primo Grammy per la migliore performance rap nel 1989? – DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince

Chi è stato il primo artista rap a portare a casa un Grammy per l’album dell’anno? – Lauryn Hill

Quale è stato il primo gruppo Rap a vincere un Oscar per la Miglior Canzone Originale? – Three 6 Mafia

Il cane Daddy di quale rapper è stato presentato nel programma di Cesar Milan The Dog Whisperer? – Redman

Quale rapper ha preso il nome da un rivoluzionario peruviano del 18° secolo? – Tupac Shakur

Quale rapper era membro della Boogie Down Productions? – KRS-One

Quale rapper è responsabile del jingle del fast food “I’m Lovin’ It?” – Pusha-T

Quale classico del rap inizia con la frase: “Bass, how low can you go? – Bring the Noise

A quale artista rap è stato assegnato il premio Pulitzer 2018 per la musica? – Kendrick Lamar

Quale attrice candidata all’Oscar ha vinto un Grammy per la migliore performance rap solista nel 1994 – Queen Latifah

Parte 2 – NBA 2K22: tutte le risposte al quiz musica in MyCareer

Procediamo con la seconda parte. Le domande sono (per ora) 30, ma come già detto la lista si allungherà notevolmente durante l’anno. Vediamo le domande a seguire con tanto di risposte:

Quale gruppo comprendeva i membri Eric Wright, O’Shea Jackson e Andre Young? – N.W.A

Quale duo hip-hop dell’epoca d’oro pubblicò Paid in Full, Follow the Leader, Let the Rhythm Hit ‘Em e Don’t Sweat the Technique? – Eric B.e Rakim

Quale artista ha ricevuto un riconoscimento per il suo ruolo nel film semi-autobiografico 8 Mile? – Eminem

Quale artista tiene un ‘Nictionary’ di parole che ha creato? – Nicki Minaj

Quale artista ha pubblicato due album nel 1998, entrambi hanno debuttato al numero uno delle classifiche di Billboard? – DMX

Quale artista è diventato il primo rapper a ricevere i Kennedy Center Honors? – LL Cool J

Qual è stato il primo nome rap di Lil Wayne? – Shrimp Daddy

Qual era il famigerato soprannome di Christopher Wallace? – The Notorious B.I.G.

Qual è il titolo dell’album di debutto di NAS del 1994? – Illmatic

Qual è la canzone campionata in Rapper’s Delight della Sugarhill Gang? – Good Times di Chic

Ultima parte – NBA 2K22: tutte le risposte al quiz musica in MyCareer

Ecco l’ultima parte delle domande ad oggi presenti nel gioco con le risposte giuste:

Cosa descrive Kurtis Blow come: “La tua donna che esce con un altro uomo e scappa in Giappone”? – Queste sono le pause

La canzone Lodi Dodi di Snoop Dogg era una cover di La-Di-Da-Di originariamente eseguita da quale MC? – Slick Rick

RZA del Wu-Tang Clan ha campionato la sigla di quale cartone animato in Enter the Wu-Tang? – Underdog

I Run DMC hanno avuto un successo crossover con quale Rock Band? – Aerosmith

Il rapper Ludacris è il protagonista di quale serie di film? – Fast and the Furious

Il rapper e magnate Jay-Z ha fondato quale etichetta discografica nel 1995? – Rock-a-Fella

Q-Tip degli A Tribe Called Quest ha partecipato a quale brano dance del 1990? – Groove is in the Heart di Deee-Lite

Il brano Through the Wire di Kanye West è stato ispirato da quando ebbe la mascella bloccata con i fili dopo quale evento? – Incidente d’auto

In quale paese è nato Drake? – Canada

Chance the Rapper è noto per indossare un cappello con quale numero? – Tre

Un musicologo sul parquet

Bene amici, queste erano le risposte al quiz musica di NBA 2K22 con cui stupire Marvin. Rispondendo correttamente a tutte le domande, si verrà ricompensati con +2500 Punti MVP e +25 Musica per il proprio Marchio Personale. Ricordate, progredire negli Attributi Musicali vi permetterà di sbloccare nuovi Endorsement, che contribuiranno a guadagnare VC senza spendere soldi.

Come semrpe vi salutiamo e vi invitiamo a restare connessi su tuttoteK per ulteriori news, aggiornamenti e tanto altro ancora dal mondo dei videogiochi. Inoltre, non dimenticate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!