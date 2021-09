Deathloop: come disattivare le torrette di guardia

In questa guida dedicata a Deathloop vi illustreremo il metodo corretto per disattivare e prendere il controllo delle torrette di guardia

Deathloop, l’originale sparatutto sviluppato da Arkane Studios e distribuito da Bethesda Softworks, è senza dubbio uno dei giochi più chiacchierati del momento, anche e soprattutto perché, grazie al suo gameplay basato sui loop temporali, è riuscito fin da subito a costruirsi un’ampia community di giocatori.

Nonostante questo, il gioco è ancora estremamente giovane e, pertanto, è normale che alcuni suoi aspetti non siano ancora universalmente noti all’interno della comunità dei giocatori. Proprio per questo, in questa nuova guida dedicata a Deathloop abbiamo scelto di affrontare un elemento specifico delle meccaniche di gioco: la disattivazione delle torrette di guardia.

Armati e pericolosi

Non serve certo una guida per spiegare come i nemici che incontriamo in Deathloop sono, nella maggior parte, bene armati e addestrati e che all’interno del equipaggiamento in loro possesso ci sono spesso anche le torrette di guardia. Queste sono da loro utilizzate per difendere postazioni nelle quali non sono interessati a rimanere fisicamente o anche semplicemente per garantirsi una maggiore potenza di fuoco. La loro disattivazione è ovviamente utile, ma ancora più utile è prenderne il controllo per utilizzarle contro gli stessi avversari che le avevano piazzate.

Staccare la corrente – Deathloop: come disattivare le torrette

Sulla carta, il metodo più semplice per disattivare una torretta consiste nel rimuovere la batteria che l’alimenta. Questa è situata nella parte posteriore dell’arma da piazzamento e per rimuoverla è sufficiente arrivare a contatto e interagire con essa. A rendere problematica questa operazione è il fatto che, per essere portata a termine, si deve essere estremamente vicini alla torretta. È infatti piuttosto complesso approcciare questi apparecchi e allo stesso tempo evitare di essere individuati.

Prendi il controllo – Deathloop: come disattivare le torrette

In questo paragrafo della guida, andiamo a vedere come è possibile prendere il controllo di una torrette utilizzando l’Hackamajig, che è in possesso di tutti i giocatori di Deathloop. La procedura è estremamente semplice: è necessario equipaggiare l’Hackamajig e, stando attenti a non essere individuati, puntarlo sul dispositivo del quale si intende prendere il controllo. Dopo che si è fatto questo, sullo schermo appare un messaggio che ci indica quale tasto del controller è necessario premere per avviare la procedura di hackeraggio (L1 nella versione per PlayStation 5).

Le torrette sotto il nostro controllo possono essere attivate e disattivate a piacimento. Quando le si va a piazzare, è possibile scegliere di lasciarle spente. Sempre tramite l’utilizzo del Hackamajig, sarà poi possibile attivarle a distanza. Questa funzione, se utilizzata in maniera creativa, può creare non poco scompiglio all’interno delle fila del nemico.

Farsi trovare pronti

Siamo arrivati alla conclusione della guida dedicata alla disattivazione e all’hackeraggio delle torrette. Come si è visto nei paragrafi precedenti, le operazioni che ci permettono di sbarazzarci o prendere il controllo di questi macchinari bellici non sono certo difficili. Il conoscerle, e soprattutto il saperle utilizzare al momento giusto, può però rivelarsi fondamentale per la vittoria.

Per scoprire tutti i dettagli di Deathloop potete leggere la nostra recensione della versione PC del gioco.