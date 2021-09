NBA 2K22 è finalmente disponibile in formato fisico e digitale, per celebrare l’uscita in questa breve guida vi spiegheremo come cambiare la faccia e l’aspetto de “Il Mio Giocatore”

NBA 2K22, ultimo capitolo della saga cestistica più giocata è finalmente disponibile per la gioia dei fan. Il titolo di Visual Concepts, oltre a confermare le tradizionali modalità, porta numerose novità e aggiunte ad un gioco già ricco e appagante. Quest’anno, il proprio giocatore avrà un ruolo ancora più centrale rispetto agli scorsi capitoli. Per questo motivo, oggi vogliamo spiegarvi come cambiare faccia e aspetto de Il “Mio Giocatore” in NBA 2K22.

L’apparenza non sempre inganna

I fan più fedeli della serie sanno che una delle fasi più divertenti del gioco è proprio quella della creazione e personalizzazione del proprio avatar virtuale. Per personalizzare il proprio giocatore in NBA 2k22 è possibile procedere in due modi: crearlo da zero o scegliere un volto tra i preset del gioco. Una terza opzione è quella di scansionare il proprio volto con l’app per smartphone “My 2K”, per poi trasferirla in game (con risultati decisamente discutibili). A prescindere da quale modalità sceglierete di utilizzare sarà possibile modificare e personalizzare completamente il proprio giocatore, cambiare faccia e tanto altro anche successivamente alla creazione.

Come cambiare aspetto – NBA 2K22: come cambiare faccia in “Il Mio Giocatore”

Cambiare il volto al proprio giocatore è abbastanza semplice. Una volta cliccato sul menù “Il Mio Giocatore”, vi basterà recarvi nel sotto-menù relativo all’aspetto fisico. Una volta entrati in questo secondo menù, vi sarà possibile personalizzare il viso del vostro giocatore in ogni sua componente. Dai capelli al mento, passando per barba e sopracciglia, vi sarà concessa una grandissima libertà di scelta. Nel caso invece siate molto simili ad uno dei preset disponibili, o semplicemente non vi andasse di perdere tempo, vi basterà selezionare uno dei volti preset che il gioco mette a disposizione.

Nel caso voleste sperimentare con la face capture, il procedimento è altrettanto semplice. Per catturare il vostro viso e trasferirlo sul vostro giocatore, vi basterà scaricare l’app per smartphone “My 2K” da App Store o Play Store. Una volta scaricata e autenticato il vostro account, vi sarà chiesto di catturare la vostra testa da diverse angolazioni. Una volta completato lo scan, potrete decidere se caricare la scansione sul vostro giocatore o eliminare il risultato per riprovare. Questa funzionalità comunque non è ancora perfetta, e probabilmente dovrete ripetere il procedimento più di una volta prima di raggiungere un buon risultato.

Pronti al parquet

Bene amici, questa era la nostra breve guida su come cambiare faccia a "Il Mio Giocatore" in NBA 2K22.