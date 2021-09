Recensione What If...? Quinto episodio: arrivano gli zombie

What If…? è giunto al quinto episodio su Disney Plus e si è portato dietro un’invasione zombie. Ecco la nostra recensione di What If…?

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: Supereroi. NAZIONE: Stati Uniti. REGISTA: A.C. Bradley. DURATA: 9 episodi, 34 min ca. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: 8 settembre 2021.

What If…? poteva smettere di stupire e smuovere le carte in tavola? Evidentemente no, perché con l’episodio cinque arrivano gli zombie, o meglio un’apocalisse zombie che attraverso un virus contagia e trasforma tutti gli umani e in questo caso, gli Avengers. Sicuramente l’aspettativa per questo episodio era molto alta, perché l’accostamento zombie e universo Marvel aveva un potenziale dal punto di vista di sceneggiatura e di intrattenimento non indifferente. Purtroppo questo potenziale si è rivelato un esperimento non riuscito e forse il primo grande pasticcio di questa mini serie animata.

Arrivano dei bellissimi zombie| Recensione What If…? quinto episodio

Per analizzare l’episodio è importante iniziare dal punto centrale: gli zombie. Su questo aspetto, l’episodio è sicuramente è successo, perché questi zombie contagiano l’intera umanità, contagiano anche gli Avengers come Iron man e Captain America e sono graficamente davvero godibili, con una grande attenzione nell’estetica dei colori e nella profilazione dei personaggi. L’aspetto horror, splatter di cui è intriso l’arco narrativo è sicuramente di intrattenimento e vincente. Dal punto di vista stilistico, l’esperimento è riuscito e ha saputo divertire sia i realizzatori che lo spettatore. Quello che però è assente qui è la trama.

Gli zombie ci allontanano dal concept della serie | Recensione What If…? quinto episodio

What If…? episodio 5 manca totalmente di una trama coerente oltre che di un’aderenza con il concept di base della serie, ovvero l’ipotesi. Già nel quarto episodio, avevamo percepito che ci trovassimo di fronte ad un episodio a sé stante più che un gioco di ipotesi parallele. E qui, allo stesso modo, ci troviamo di fronte ad un altro universo. Un universo in cui nelle prime fasi di Infinity War, un’epidemia zombie mette gli Avengers nelle condizioni di doverla affrontare. Manca quindi il “gioco” del piccolo cambiamento che può creare un ipotetico diverso sviluppo narrativo, manca il “What If”.

Ma anche in questo caso, abbiamo l’impressione che sia stato fatto un esperimento di esplorazione e di ricerca, verso nuovi stili di grafica, di linguaggio e di narrazione. Il linguaggio infatti è molto scherzoso, l’atmosfera è leggera e il tutto manca totalmente di dramma. Questo è molto differente da quello che abbiamo visto con il Dr Strange nel quarto episodio, che sembrava fosse rivolto esclusivamente ad un pubblico adulto.

Conclusione

Marvel si è fatta attrarre dagli zombie e soprattutto dal volere inserirli nell’universo Avengers e questo ha fatto scaturire un episodio sicuramente divertente, godibile dal punto di vista di grafico e di estetica dell’horror, soprattutto se pensiamo che è di base si tratta di un cartone animato. Accanto a questo c’è un vuoto di trama, per una sceneggiatura che si è dimenticata di scrivere l’episodio e soprattutto di dargli contenuti.

Speriamo che la serie possa riprendersi con il prossimo sesto episodio, anche perché ci stiamo avvicinando verso la conclusione e c’è ancora tutto il tempo per vedere degli episodi più completi dal punto di vista di tutti i reparti creativi.

6 Questi zombie sono belli, ma non conquistano Punti a favore gli zombie

gli zombie l'aspetto grafico

l'aspetto grafico linguaggio scanzonato Punti a sfavore assenza di trama

assenza di trama confusione narrativa

confusione narrativa ritmo troppo serrato

