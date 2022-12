High on Life: trucchi e consigli per uscirne incolumi!

In un mondo popolato da armi senzienti è bene armarsi di pazienza, nervi saldi e, soprattutto, trucchi e consigli: benvenuti in High on Life

Checché se ne dica, quel che High on Life sa fare meglio è spiegare come controllare le varie armi e uscire indenni dalla sua delirante trama: questo non vuol dire, però, che un po’ di trucchi e consigli non vi facciano comodo. Del resto, nel gioco vestirete i panni di un teenager ertosi a cacciatore di taglie per salvare l’umanità dall’invasione di un cartello della droga intergalattico. Se la premessa vi sembra fuori di testa, beh… lo è. Il gioco vanta la voce di Justin Roiland (creatore e doppiatore originale di Rick & Morty, voce inglese di Limoncello in Adventure Time, nonché Blendin Blandin in Gravity Falls). Perché lo specifichiamo? Beh…

“Tacciano le armi”, ma alla lettera – trucchi e consigli per High on Life

Nella sua comicità, High on Life non manca mai di rendere assurda l’intera esperienza, partendo dal semplice atto di sparare ai nemici: se volete suggerimenti al di fuori dei “trucchi” veri e propri, uno dei nostri consigli più preziosi è quello di ridurre il chiacchiericcio delle armi. I Gatliani si rendono comprensibili con uno scaracchio sul grugno del giocatore, e da quel punto in poi iniziano a parlare. E parlare. E parlare ancora. Parlano, parlano, parlano… senza mai fermarsi. Le impostazioni danno la possibilità di zittire questi ibridi tra alieni e volantino della NRA per un motivo: il doppiaggio nei giochi Tripla A è sempre ben accetto, ma a tutto c’è un limite!

Timber – trucchi e consigli per High on Life

Scivolare dai tetti non è mai un bene, ma non siete antennisti e questa non è la vita reale. Tranquilli, il danno da caduta non c’è. Ogni cosa è una possibile scorciatoia, purché non cadiate nell’acqua o nei vari liquami che il gioco è più che felice di farvi trovare sotto i piedi. Non è qualcosa che fa una enorme differenza nel quadro generale del gioco. Però saperlo non può farvi che del gran bene, e vi evita la noiosa ricerca della strada più sicura per tornare indietro. Il mancato bisogno di dire “c’è il sentiero” come dei novelli Aldo Baglio non vi sarà di aiuto in battaglia… ma vi eviterà comunque la scarpinata di rito.

Informagiovani – trucchi e consigli per High on Life

Premere ↑ sulla croce digitale per scansionare le informazioni circostanti deve entrare a far parte dei vostri automatismi. Solo così avrete qualche speranza di rintracciare il vostro obiettivo attuale. Se state cercando i Luglox, premetelo. Nel caso siate in cerca di un NPC a cui chiedere una quest secondaria, premetelo. E se ci avete fatto il callo… premetelo ancora, male non fa. L’info scanner è lì apposta per farsi utilizzare, quindi sfruttatelo. A meno che non abbiate in mente una sessione di gioco “blind” in ogni senso e non stiate pianificando di perdervi nel bel mezzo di ambientazioni poco sicure…

Linea Verde Explora – trucchi e consigli per High on Life

Una volta sconfitto Krubis a Zephyr Paradise o Douglas a Port Terrine, potrete esplorare i mondi che avete sbloccato come vi pare e piace. Va fatta una precisazione: senza avere tutte le armi non sarete in grado di sbloccare tutto. Aprire i Luglox per ottenere un buon malloppo e utilizzare Kenny e Knifey (“Tello”, da noi) per raggiungere nuove zone, però, è sempre possibile. Senza contare, poi, che a Zephyr Paradise c’è molto da vedere prima di continuare la storia. Specialmente se volete, di nuovo, aprire altri di quei preziosissimi Luglox. In quanto alle vostre opzioni di movimento, però, c’è altro da dire…

“Ehi, ehi, Morty, s-sono Coltellino Riiiiiiiiiiiiick” – trucchi e consigli per High on Life

Oltre ad avere una variante simil-scozzese della voce che Justin Roiland è solito dare a Ri-urp-ick Sanchez, il coltellino assetato di sangue Knifey è ottimo per aprire i vari Luglox sparsi qua e là per i mondi di gioco. E se lui non vede l’ora di conficcarsi in qualcosa (che sia organico o meno), chi siete voi per impedirlo? Certo, lui preferisce intagliare viscere e apparati, ma può pure accontentarsi dei Luglox. Di solito contengono una valuta da spendere al banco dei pegni, ma al loro interno a volte potete anche trovare migliorie per le armi e oggetti da collezionare. L’info scanner può dirvi dove trovare i Luglox, ma da lì in poi è affar vostro.

“Heyooooooo” – trucchi e consigli per High on Life

I confronti con Rick & Morty sono sempre validi per i motivi di cui abbiamo già parlato, ma se volete ci sono anche molte somiglianze tra High on Life e Borderlands. Se avete già giocato alla delirante serie targata 2K, c’è molto di questo gioco che dovrebbe esservi familiare. Parliamo dell’umorismo, dei personaggi, del mondo di gioco e, sotto alcuni aspetti, pure le sparatorie. Le armi parlanti danno più sui nervi dei personaggi di Borderlands, ma è parte dell’esperienza. I boss sono a loro volta simili a quelli di Borderlands: sono soliti fare capolino con un titolo a caratteri cubitali. Che poi il trend sia partito in The Legend of Zelda: Ocarina of Time è un altro discorso…

“Non lo so, Rick, mi sembra falso” – trucchi e consigli per High on Life

Con buona pace degli squallidi banchi dei pegni dei programmi DMAX, quello del signor Keep è il negozio con più merce dell’intero gioco. Progredendo nella storia, il gestore sarà più che felice di ampliare il suo scaffale di strumenti e migliorie. Il tutto è acquistabile con la valuta che trovate nei già citati Luglox. Ogniqualvolta fate ritorno a Blim City, passate dal signor Keep e guardate le ultime chincaglierie nel suo locale. Perché non si sa mai. Letteralmente! Non saprete mai quando verrà aggiunto qualcosa di nuovo… né in quale insospettabile momento vi potrà tornare utile.

Dritto all’uovo sodo

Anche comprendendo i contenuti extra e i completisti che vorranno rastrellare ogni angolo di High on Life, il gioco comunque non va oltre le quindici ore. Godetevi l’esperienza per quel che è: come qualcosa di conciso. Tra titolone e titolone, ogni tanto serve anche qualcosa che non faccia scempio del nostro tempo libero con ore su ore (su ore) di quest secondarie e new game plus. Qui si va dritti al sodo, e anziché un buffet all-you-can-eat potete aspettarvi un “semplice” lauto pasto. E nel caso ne vogliate ancora, niente e nessuno vi vieta di concedervi un bis. Non faremo la spia col dietologo, lo promettiamo.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è stata di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.