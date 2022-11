Qual è la vera età di Kratos all’epoca degli eventi di God of War Ragnarok? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo articolo

Dopo gli enormi consensi ottenuti dal precedente capitolo, uscito nel 2018 (e del quale trovate a questo link la nostra recensione in merito, ornata da uno sfavillante e meritato voto), è facile intuire la trepidazione con cui i fan attendevano questa nuova opera. Ora, dopo quattro anni, God of War Ragnarok è finalmente sbarcato in esclusiva PS5 e PS4 (date un’occhiata qui se volete sapere come gira il gioco su quest’ultima), e, per l’occasione, abbiamo deciso di ripercorrere alcuni degli eventi passati per cercare di rispondere ad un’interessante curiosità: qual è l’attuale età di Kratos? Ovviamente, se volete evitare ogni tipo di spoiler sul gioco o sulla serie non proseguite nella lettura.

Quanti anni mi dai?

Molti sono i segreti che potrete scoprire esplorando in lungo e in largo l’ultima fatica creata dai ragazzi di Santa Monica Studio, ma tra questi è importante notare che gli sviluppatori non hanno mai fornito dati ufficiali e chiari in merito agli anni che il nostro eroe spartano si porta sulle spalle. Di conseguenza non è possibile determinare in maniera esatta la lunghezza della vita di quest’ultimo, ma possiamo provare a farci un’idea approssimativa, basandoci su alcune stime ed elementi di trama presi dai vari capitoli della serie.

La giovinezza – God of War Ragnarok: qual è l’età di Kratos?

Per calcolare l’età di Kratos in God of War Ragnarok dobbiamo fare qualche passo indietro e tornare alle origini della serie. Non ci sono info certe sull’epoca d’inizio del primo titolo, perciò occorre basarci su altre fonti: secondo gli usi e costumi spartani dell’epoca, normalmente gli uomini si sposavano all’incirca intorno ai 20 anni. Possiamo dunque assumere che anche il nostro eroe si sia unito alla sua prima sposa in quell’età, dal cui matrimonio nacque anche una figlia di nome Calliope. Come i fan storici della serie sanno bene, però, moglie e figlia perirono per mano del nostro eroe nel corso di un incidente causato da Ares.

Stimando che la figlia avesse all’incirca 10 anni al momento della morte, dopo la quale (come dichiarato questa volta in via ufficiale nella trama della serie) il guerriero spartano servì gli Dei dell’Olimpo per altri 10 anni, si può stimare che Kratos avesse più o meno 40 anni all’inizio del primo gioco. Tra il primo ed il secondo capitolo sembra esserci un lasso di tempo di ben 12 anni portando l’età del nostro protagonista intorno al mezzo secolo o poco più, tenendo in considerazione anche la durata degli eventi raccontati nei giochi stessi. Considerando infine che il terzo capitolo riprende la storia subito dopo la conclusione degli eventi narrati nel secondo (senza quindi grandi ellissi temporali), il conteggio degli anni dovrebbe rimanere pressoché invariato anche al termine della trilogia originale.

L’età adulta – God of War Ragnarok: qual è l’età di Kratos?

Dunque, come detto, al termine del terzo capitolo, prima di imbarcarsi nel viaggio che lo porterà agli eventi di God of War Ragnarok, Kratos dovrebbe avere un’età di circa 50 anni. All’inizio del quarto capitolo ritroviamo però il Fantasma di Sparta con un aspetto decisamente più anziano, con una lunga barba ed un animo meno piagato da quella follia omicida che lo aveva caratterizzato in precedenza. Ancora una volta però non abbiamo informazioni precise in merito al tempo effettivo intercorso tra il termine del terzo capitolo e l’inizio di quello pubblicato nel 2018.

Trattandosi poi di un arco narrativo completamente nuovo per la serie risulta ancora più difficile scovare nel gioco elementi che possano fornire suggerimenti. Occorre perciò tirare in ballo la Graphic Novel ufficiale del titolo, secondo la quale pare che siano passati ben 115 anni da quando lo spartano decise di abbandonare la Grecia. Se si tiene infine conto anche della nascita e della crescita del figlio Atreus, si può vagamente stimare che il nostro protagonista abbia sulle spalle la bellezza di circa 200 anni, all’epoca degli eventi dell’ultimo titolo della serie.

Portare bene i propri anni

Si conclude così questo nostro articolo dedicato all’ultima fatica di Santa Monica Studio. Ovviamente, come abbiamo anche già specificato nell’incipit, quanto riportato non costituisce assolutamente un dato canonico per la serie, ma si tratta solo di un’idea basata su varie stime, in quanto gli sviluppatori non hanno fornito alcuna informazione ufficiale in merito. Quel che è certo è che, pur non essendo più un giovanotto, il Fantasma di Sparta dimostra ancora un ardore combattivo in grado di tenere testa addirittura anche a tutto pantheon di divinità nordiche. Quando si dice portare bene i propri anni!

Cosa ne pensate? State già giocando a questo attesissimo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.