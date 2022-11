WooTechy SoundBot: come cambiare la proprio voce in quella di Scream

Volete fare uno scherzo oppure rendere più accattivanti alcuni dei vostri contenuti? Vi presentiamo WooTechy SoundBot, una comoda app per cambiare la vostra voce in quella del film Scream (e non solo)!

L’horror è uno dei generi cinematografici più affascinanti. Tra la lunga lista di film di questo genere, c’è la famosa serie Scream. Scream è un horror americano la cui prima produzione risale al dicembre 1996. La quinta e ultima uscita risale al gennaio 2022. Essendo una delle serie di film horror che ha incassato di più in assoluto, gli appassionati del mondo del cinema lo considerano un cult. Tuttavia, dopo tanti anni, questa serie è ancora in grado di farci accapponare la pelle. Il personaggio più importante e spaventoso del film è sicuramente Ghostface.

In tutti e cinque i film, Ghostface è stato interpretato da Roger L. Jacks. Dalla prima uscita di Scream nel 1996, la maschera di Ghostface è diventata uno dei modi più popolari per spaventare e spaventarsi. Basta contare il numero di persone che indossano la maschera in altri film horror o durante Halloween per capire quanto sia diventato popolare il personaggio. Oltre al volto, anche la voce è uno strumento fondamentale utilizzato nei film di Scream per spaventare il pubblico.

Se volete creare un remix per Halloween o volete spaventare i vostri amici o parenti con la voce di Ghostface, allora quello che vi serve è un Voice Changer “Ghostface”. La funzione di questo ipotetico strumento è quella di aiutarvi a cambiare la vostra voce in modo che suoni esattamente come quella di Ghostface. Così, invece di cercare di imitare la voce, si può ottenere la voce di Ghostface in modo quasi perfetto. Esiste uno strumento del genere? Certo, siamo nel 2022, non nel 1996! In questo articolo vi illustreremo un esempio di Voice Changer per cambiare la voce in quella di Ghostface. Inoltre, vi mostreremo come utilizzare questo strumento in diversi programmi.

Esiste un Voice Changer “Ghostface”?

Sì, esiste un Voice Changer di Ghostface. È probabile che abbiate visto alcuni alcuni software in grado di cambiare la voce e farla assomigliare a qualcosa che ricarca il film Scream. Noi però vi parleremo di WooTechy SoundBot, un Voice Changer Ghostface affidabile e gratuito. Raccomandiamo WooTechy SoundBot perché funziona in tempo reale ed è molto apprezzato dagli utilizzatori. Vi aiuterà a imitare qualsiasi voce desideriate, soprattutto quella di Ghostface. Per rendere le cose ancora più verosimili, WooTechy SoundBot mette anche a disposizione tanti effetti sonori, presi anche dal film Scream.

Se siete creatori di contenuti, è possibile che quando il vostro pubblico inizia ad abituarsi ai vostri contenuti, la sua soglia di attenzione si riduca e si disinteressi. Tuttavia, potete rendere i vostri contenuti più interessanti e coinvolgenti con andando a cambiare la vostra voce, ad esempio con quella di Ghostface. In questo caso, WooTechy SoundBot è la soluzione migliore per cambiare la voce come sul film Scream.

Funziona direttamente in diverse applicazioni e siti web che gestiscono contenuti multimediali o anche con i giochi. Esempi comuni sono Discord, Fortnite, World of Warcraft, Zoom, Valorant, ecc. In questo modo, potrete fornire contenuti più intriganti e stimolanti nei vostri podcast, VLOG, corsi online, ecc… e mentre giocatore, potete usarlo per terrorizzare i vostri avversari e amici per rendere il gioco più divertente. WooTechy SoundBot dispone di effetti in tempo reale per modificare la vostra voce. Inoltre, è possibile importare voci preregistrate come file audio. Questo metodo è chiamato File Voice Change. Altrimenti, è possibile utilizzare l’opzione registratore vocale dell’app. Questo metodo si chiama Record Voice Change.

Qualunque sia l’opzione di input utilizzata, l’app offre oltre 125 filtri vocali e 400 effetti sonori per creare una voce particolare ed imprevedibile. L’audio di Ghostface d esempio può essere esportato per essere utilizzato su qualsiasi piattaforma di vostra scelta. Inoltre, l’applicazione consente di creare una nuova identità vocale personalizzando il filtro vocale.

Alcune altre caratteristiche di WooTechy SoundBot:

Personalizzazione della scheda audio per cambiare voce senza problemi.

per cambiare voce senza problemi. È possibile assegnare i keybind per scegliere gli effetti sonori senza interrompere l’audio.

per scegliere gli effetti sonori senza interrompere l’audio. Libreria di effetti sonori facile da gestire.

Come cambiare la voce in quella di Ghostface del film Scream?

Se siete fan del film Scream e volete utilizzare il nostro Voice Changer con l’effetto Scream Ghostface, seguite i passaggi indicati di seguito.

Scaricate e installate l’applicazione WooTechy SoundBot dal nostro sito ufficiale sul vostro PC. Avviare l’applicazione e configurarla come richiesto. Scegliere i dispositivi che si desidera utilizzare per l’ingresso e l’uscita dall’applicazione. Dovrebbero essere rispettivamente il microfono e le cuffie. Spostarsi sull’opzione Ghostface e selezionarla. Ora è possibile iniziare a utilizzare il dispositivo di input e ottenere la voce di Ghostface.

Come utilizzare WooTechy SoundBot come Voice Changer in diversi programmi

Avviare l’applicazione SoundBot sul PC. Aprire l’applicazione in cui si desidera utilizzare il suono Ghostface.

Andare su Impostazioni nell’applicazione. Nelle opzioni relative al dispositivo di input, selezionare SoundBot o lo stesso microfono utilizzato da SoundBot. Completare la procedura facendo clic su OK.

A questo punto potrete cambiare la vostra voce in tempo reale nei vostri programmi.

Conclusioni

I film di Scream hanno vinto numerosi premi e hanno guadagnato una vasta popolarità tra gli spettatori. Per questo motivo, Ghostface è un popolarissimo per gli scherzi, i cameo e gli sketch. Se volete iniziare a spaventare le persone o dare un tocco in più ai vostri contenuti, dovreste provare WooTechy SoundBot. Grazie alle diverse funzioni in tempo reale, renderà semplicissimo cambiare la vostra voce come nel film Scream e in tante altre maniere!

