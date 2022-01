Xenoblade Chronicles: il compositore parla di un possibile annuncio per il prossimo mese

Secondo il compositore della saga Xenoblade Chronicles, il mese prossimo ci sarà l’annuncio di un nuovo progetto a cui ha lavorato, che si tratti del terzo capitolo?

Ormai da diverso tempo gira un rumor secondo cui l’annuncio di un nuovo capitolo della saga di JRPG Xenoblade Chronicles è vicino, e dato il successo dei primi due capitoli creati da Monolith Soft. non ci sarebbe troppo da sorprendersi. Al momento però non c’è stata nessuna conferma riguardo l’arrivo di un terzo episodio, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Il compositore della serie Yasunori Mitsuda ha fatto sapere sulla sua pagina Twitter personale, che uno dei progetti a cui ha lavorato verrà rivelato il prossimo mese, e i fan della saga hanno iniziato a sperare che si tratti proprio di un possibile Xenoblade Chronicles 3.

Xenoblade Chronicles: l’annuncio del terzo capitolo potrebbe arrivare il mese prossimo

Stando alle parole di Mitsuda, a febbraio arriverà un annuncio legato al suo prossimo progetto, che non è scontato sia per forza un nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles, ma vari indizi fanno pensare che la probabilità non manchi. Alcuni rumor parlano da tempo dell’arrivo del terzo capitolo della famosa serie di JRPG, e anche la doppiatrice Jenna Coleman ha fatto intendere che un nuovo titolo fosse in sviluppo.

Stando a diversi rumor, a febbraio dovrebbe arrivare anche un nuovo Nintendo Direct, in cui Xenoblade Chronicles 3 potrebbe essere veramente annunciato. Al momento si parlerebbe di un’uscita prevista per il 2023, ma è ancora presto per parlarne nel dettaglio, dato che per il momento non c’è nulla di confermato. L’ultimo titolo della saga a essere uscito è Xenoblade Chronicles: Definitive Edition arrivato a maggio 2020, una riedizione del primo storico capitolo per Wii che aggiunge anche un nuovo epilogo giocabile alla storia.

