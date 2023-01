Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Forspoken, il titolo di Luminous Productions e Square Enix uscito recentemente in esclusiva console PlayStation 5

Di Forspoken abbiamo parlato molto, in questi mesi, sia tramite un’anteprima scaturita dalla versione demo rilasciata qualche tempo fa, sia in una recensione che ha confermato le nostre tiepide impressioni sul titolo. Bisogna però ammettere che, al netto di tutto, stiamo davvero passando tante ore in compagnia di Frey nel mondo di Athia, un regno pieno di cose da fare e posti da scoprire. Disponibile dal 24 gennaio su PC e in esclusiva console PS5, Forspoken non è decisamente quel che ci aspettavamo, ma non per questo deve essere bollato come brutto gioco, anzi. Viste le decine di ore che stiamo trascorrendo con Frey, abbiamo anche pensato di platinarlo… e quindi eccola qua: la lista trofei di Forspoken!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Forspoken consta di 54 statuette totali, di cui 44 di bronzo, 7 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di spoiler su Forspoken. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Forspoken: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Legami : Ottieni un misterioso bracciale d’oro.

: Ottieni un misterioso bracciale d’oro. In trappola : Viaggia in un altro mondo, bellissimo ma letale.

: Viaggia in un altro mondo, bellissimo ma letale. L’intrusa : Giura vendetta contro un nemico mortale.

: Giura vendetta contro un nemico mortale. Ciò che dev’essere fatto : Sopravvivi a un’impresa da incubo.

: Sopravvivi a un’impresa da incubo. Forza e determinazione : Supera uno scontro finale all’interno di una grande fortezza.

: Supera uno scontro finale all’interno di una grande fortezza. Si sbaglia sempre : Assapora la dolcezza della pace e l’amarezza del disastro.

: Assapora la dolcezza della pace e l’amarezza del disastro. Una tinta tutta blu : Sottoponiti alla giustizia di un altro mondo.

: Sottoponiti alla giustizia di un altro mondo. La verità verrà a galla : Supera una prova per porre fine a tutte le prove.

: Supera una prova per porre fine a tutte le prove. Punto di rottura : Impara una dura verità e accettane una più dura.

: Impara una dura verità e accettane una più dura. Verso l’ignoto : Supera un conflitto in una realtà contorta.

: Supera un conflitto in una realtà contorta. Profezia : Reggi il destino di un mondo nelle tue mani.

: Reggi il destino di un mondo nelle tue mani. Rinascita : Soddisfa i bisogni degli abitanti di Cipal.

: Soddisfa i bisogni degli abitanti di Cipal. Promesse : Fai una promessa a qualcuno di molto speciale.

: Fai una promessa a qualcuno di molto speciale. Passo dopo passo : Guadagnati i complimenti del potente Pilo per le tue doti di ballo.

: Guadagnati i complimenti del potente Pilo per le tue doti di ballo. In ricordo : Recita una serie completa di memorie ai defunti.

: Recita una serie completa di memorie ai defunti. Affari d’oro : Scambia tutti i pupazzi con gli oggetti disponibili.

: Scambia tutti i pupazzi con gli oggetti disponibili. Come i boy scout : Accampati.

: Accampati. Pellegrinaggio: neofita : Visita il tuo primo monumento.

: Visita il tuo primo monumento. Pellegrinaggio: novizia : Visita venti monumenti.

: Visita venti monumenti. Esploratrice: cercatrice : Visita dieci punti di interesse.

: Visita dieci punti di interesse. Potenziale da scoprire : Usa del mana per apprendere un incantesimo per la prima volta.

: Usa del mana per apprendere un incantesimo per la prima volta. Pieno potenziale: Impara tutti gli incantesimi che possono essere appresi.

La seconda metà dei trofei di bronzo | Forspoken: ecco la lista trofei completa!

Concludiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Alla Fonte: battezzata : Attingi per la prima volta ai poteri magici di una Fonte benedetta.

: Attingi per la prima volta ai poteri magici di una Fonte benedetta. Apprendista : Crea il tuo primo oggetto.

: Crea il tuo primo oggetto. Artigiana : Crea un oggetto curativo e due pezzi originali dell’equipaggiamento di Frey.

: Crea un oggetto curativo e due pezzi originali dell’equipaggiamento di Frey. Salta che ti passa : Effettua cinque Danze di fila.

: Effettua cinque Danze di fila. Il pavimento è lava : Usa il parkour magico per venti secondi di fila.

: Usa il parkour magico per venti secondi di fila. Maratona inusuale : Percorri un totale di 100 km (62 mi) con il parkour magico.

: Percorri un totale di 100 km (62 mi) con il parkour magico. In volo : Usa Planata per restare in aria per dieci secondi.

: Usa Planata per restare in aria per dieci secondi. Gioco della cavallina : Salta oltre dei nemici per un totale di dieci volte.

: Salta oltre dei nemici per un totale di dieci volte. Occhio per occhio : Effettua dieci contrattacchi di precisione.

: Effettua dieci contrattacchi di precisione. Nessuna pietà : Sferra trenta Colpi di grazia.

: Sferra trenta Colpi di grazia. Falli secchi : Finisci tre o più nemici con un singolo colpo di magia impetuosa.

: Finisci tre o più nemici con un singolo colpo di magia impetuosa. Un aiutino : Usa l’incantesimo Fioritura tre volte in una sola battaglia.

: Usa l’incantesimo Fioritura tre volte in una sola battaglia. Piromane : Sconfiggi un nemico affetto dall’alterazione di stato Intrappolamento usando la magia di Sila.

: Sconfiggi un nemico affetto dall’alterazione di stato Intrappolamento usando la magia di Sila. Elettrizzante : Dai la scossa a tre nemici contemporaneamente.

: Dai la scossa a tre nemici contemporaneamente. Quattro per quattro : Usa la magia di tutte e quattro le Tantha in una sola battaglia.

: Usa la magia di tutte e quattro le Tantha in una sola battaglia. Con altri occhi : empatica: Completa la tua prima sfida flashback a un Monumento alla Saggezza.

: empatica: Completa la tua prima sfida flashback a un Monumento alla Saggezza. Con altri occhi : veggente: Completa le sfide flashback a dieci monumenti alla Saggezza.

: veggente: Completa le sfide flashback a dieci monumenti alla Saggezza. A… mici per la pelle : Fai amicizia con tutti i famigli delle Tantha.

: Fai amicizia con tutti i famigli delle Tantha. Sempre scattante : Mostra ai bambini delle foto scattate in tutti i punti per foto.

: Mostra ai bambini delle foto scattate in tutti i punti per foto. Oltre ogni aspettativa : Potenzia tutti i tuoi incantesimi.

: Potenzia tutti i tuoi incantesimi. Come se non ci fossi: Nasconditi per dieci secondi, tanto da far dimenticare alle persone che sei lì.

I trofei d’argento | Forspoken: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Risveglio : Distruggi un potente male per il bene dell’umanità.

: Distruggi un potente male per il bene dell’umanità. Pellegrinaggio: adepta : Visita cinquanta monumenti.

: Visita cinquanta monumenti. Esploratrice: pioniera : Visita cento punti di interesse.

: Visita cento punti di interesse. Alla Fonte: beata : Attingi ai poteri magici di tutte le Fonti benedette.

: Attingi ai poteri magici di tutte le Fonti benedette. Paladina : Apprendi tutti gli incantesimi.

: Apprendi tutti gli incantesimi. Di tutto e di più : Ottieni tutti gli elementi dell’equipaggiamento (eccetto quelli ottenibili via missioni secondarie).

: Ottieni tutti gli elementi dell’equipaggiamento (eccetto quelli ottenibili via missioni secondarie). Con altri occhi: visionaria: Completa tutte le sfide flashback ai monumenti alla Saggezza.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Forspoken: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Stermina abomini : Sconfiggi tutti e quattro gli Abomini.

: Sconfiggi tutti e quattro gli Abomini. Archivista: Sblocca l’80% dell’archivio.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Forspoken:

Forspoken: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Forspoken. Fateci sapere se state giocando al titolo di Luminous Productions e Square Enix qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!