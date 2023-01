One Piece: su Netflix la serie live-action arriva nel 2023

Netflix ha annunciato ufficialmente che nel 2023 arriverà la serie live-action tratta dal famoso manga One Piece

Tra le uscite più attese del 2023 ci sarà sicuramente la serie live-action di One Piece, uno dei più famosi manga del mondo, da cui è stata tratta anche un’amatissima serie anime. Alla guida della produzione di Netflix c’è il creatore del manga, Eichiro Oda, insieme a un team composto da: Matt Owens, Steve Manda, Marty Adelstein e Becky Clements. Nei panni del capitano Luffy troviamo Inaky Gordon, mentre a completare il casti figurano: Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji), McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward. In attesa di scoprire di più sulla serie e di vedere le prime immagini dell’adattamento live action di One Piece di Netflix, la piattaforma streaming ha diviso il poster ufficiale della serie, con la scritta “salperà nel 2023” che ha mandato letteralmente in visibilio i fan.

L’avventura è all’orizzonte! ONE PIECE salpa nel 2023. pic.twitter.com/lBcdKUk2U7 — Netflix Italia (@NetflixIT) January 30, 2023

Da Netflix al cinema: tutti gli adattamenti di One Piece

Non è sicuramente un onere semplice quello che ha raccolto Netflix, che si trova a dover gestire uno dei manga più amati di tutta la storia, con alle spalle una grande tradizione in fatto di adattamenti televisivi e cinematografici. Il principale adattamento di One Piece è sicuramente la serie anime prodotta dalla Toei Animation, che ha debuttato in Giappone nell’ottobre 1999 e sta andando ancora avanti. A corredo della serie anime, la Toei ha realizzato ben 15 film, di cui l’ultimo è stato One Piece Film: Red, uscito proprio verso la fine del 2022. Dall’opera, poi, sono stati prodotti diversi speciali televisivi, romanzi e light novel, per non parlare dei numerosi videogiochi che hanno portato in scena Luffy e la sua banda. Mancava, finora, un adattamento live action di One Piece, che grazie a Netflix vedrà la luce nel 2023, con grandissima attesa dei fan.

Le novità di Netflix

Il 2023 sarà un anno ricco di uscite su Netflix: non perdetevi nemmeno un titolo, da One Piece a tutti gli altri contenuti.

