Il FUT di FIFA 22 è ormai diventato la modalità di punta della serie. Per i ritardatari o per chi semplicemente cerca una squadra economica con cui iniziare, oggi vogliamo consigliarvi i nostri giocatori buggati della Serie A nel FUT di FIFA 22

Non è una novità quanto la modalità Ultimate Team abbia guadagnato utenza negli ultimi anni. Oltre a Division Rivals e Weekend League, una delle attività preferite resta lo “spacchettamento” dei giocatori. Spesso però non è facile trovare quello che serve per completare la squadra e, specialmente all’inizio, bisogna un po’ accontentarsi. Per aiutarvi nella composizione del vostro dream team, oggi vogliamo mostrarvi i giocatori della Serie A più buggati del FUT di FIFA 22.

Meglio tardi che mai

Partiamo col precisare che la modalità FUT è la competitiva per eccellenza, di conseguenza tempismo e continuità sono fondamentali per non restare indietro. Se state consultando questa guida, probabilmente è perchè avete preso il gioco solo recentemente perdendo le primissime fasi dell’ Ultimate Team. Rimettersi in careggiata non è affatto semplice, ma neanche impossibile. Per facilitarvi il compito, vogliamo mostrarvi alcuni tra i giocatori più “buggati” della Serie A. Ricordiamo che con il termine buggati gli utenti di FIFA si riferiscono a quei calciatori che, pur non essendo top player, sono dotati di alcune caratteristiche che li rendono comunque utilizzabili a buoni livelli. In genere, il compromesso dei giocatori buggati è quello di essere over-powered per le loro statistiche, mantenendo comunque un costo decisamente basso. Ma senza perdere ulteriore tempo iniziamo con la nostra lista!

Portieri – FIFA 22: i giocatori buggati della Serie A in FUT

Partiamo con gli estremi difensori. Il primo portiere da comprare assolutamente per la vostra rosa è Mike Maignan, portiere titolare del Milan. Il portiere ex Lille ha sostituito Gigio Donnarumma per proteggere la porta dei rossoneri, e come qualità prezzo risulta il miglior portiere base con cui partire per costruire una buona squadra della Serie A. Dotato di 84 di overall è un portiere economico e completo che spesso concede anche qualche miracolo.

Subito dopo Maignan troviamo Szczesny, il primo portiere della Juventus. Szczesny non è economico come il suo collega del Milan, ma in compenso ha un overall di 87 (quindi più forte in generale). Dotato di ottimi riflessi scende più rapidamente di Maignan, ed essendo più alto risulta anche più efficiente negli interventi sui tiri da lontano. Insomma a voi la scelta: un buon starter a prezzo stracciato o un’alternativa leggermente migliore, ma ad un prezzo più inflazionato.

Difensori – FIFA 22: i giocatori buggati della Serie A in FUT

Passiamo ora alla difesa. Anche quest’anno la velocità resta il parametro game-changer tra i difensori, con il fisico che acquista un po’ di importanza rispetto a FIFA 21. I difensori buggati della Serie A quest’anno sono pochi e probabilmente li verdrete ancora in giro giocando online. Il primo è, tanto per cambiare, Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli è ormai un abituè del FUT e anche quest’anno risulta tra i migliori difensori economici. Col suo 86 di overall è veloce, prestante e statuario. Un must per iniziare col piede giusto.

Ad affiancare Koulibaly, tra i migliori difensori buggati quest’anno troviamo Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter ha guadagnato punti risptto all’anno scorso e grazie alla sua conformazione fisica e al suo 80 in PACE (velocità) si rivela un ottimo starter per la difesa centrale. Per quanto riguarda le fasce invece, non abbiamo troppe alternative tra i terzini. Non potendo arrivare a Theo Hernandez, uno dei migliori terzini del gioco, a sinistra possiamo accontentarci di Spinazzola. Reduce da uno straordinario quanto sfortunato europeo, nonostante l’83 di overall Spinazzola sfoggia un 92 in PACE che in campo si fa sentire tutto. A destra invece, l’unica alternativa per essere ancora competitivi è Juan Cuadrado. Anche lui dotato di 83 di overall risulta il terzino destro più veloce, col miglior dribbling e dotato addirittura di 5 stelle nelle skills.

Centrocampisti – FIFA 22: i giocatori buggati della Serie A in FUT

A centrocampo in serie A quest’anno non abbiamo troppa scelta. A parte i top player e le carte speciali che hanno già popolato SBC e mercato, le carte base da avere a tutti i costi per iniziare sono sicuramente due. La prima è Nicolò Barella. Il centrocampista gioiellino dell’Inter ha un overall di 84, e nonostante non eccella in nessuna statistica si rivela il centrocampista più completo con cui iniziare. Grazie al suo fisico esile risulta estremamente agile e scattante, e ciò lo rende perfetto sia in fase offensiva che in fase di recupero palla.

Il secondo centrocampista con cui iniziare a tutti i costi è Franck Kessiè. Kessie proprio come Koulibaly è un’altra vecchia conoscenza dei veterani del FUT, oltre ad essere una carta particolarmente apprezzata dalla community. Anche quest’anno il giocatore del Milan si rivela un ottimo CDC, probabilmente il migliore con cui iniziare a costruire la squadra. Estremamente bilanciato, sfoggia un ottima statistica nel fisico e ciò lo rende il miglior centrocampista di interdizione disponibile in Serie A.

Attaccanti – FIFA 22: i giocatori buggati della Serie A in FUT

Arriviamo quindi al reparto più atteso: l’attacco. Anche quest’anno, oltre alla velocità, il fattore chiave per un buon attaccante è sicuramente l’agilità. Che siano punte o ali, gli attaccanti più incisivi con cui iniziare quest’anno si contano sulla punta delle dita. Il primo non è proprio un attaccante, bensì un COC. Parliamo della joya di casa Juventus, Paulo Dybala. Dotato di 87 di overall, veloce, agile e con un ottimo tiro, Dybala dispone di tutte le statistiche chiave per avere un buon attaccante a poco prezzo. Passando agli attaccanti di ruolo, i migliori ATT base quest’anno sono Lautaro Martinez e Luis Muriel. Il primo non è velocissimo, ma è dotato di una buona finalizzazione e la sua struttra fisica lo rende estremamente viabile. Muriel invece mostra gli stessi punti di forza di Dybala: velocità, agilità e dribbling. Il tutto ad un prezzo decisamente ridicolo.

Per quanto riguarda le “wings” (ali) invece i nomi caldi sono due. Sulla destra il migliore starter è sicuramente Federico Chiesa. L’esterno della Juventus è velocissimo, agile e dotato di un buon destro. Sulla sinistra invece, la migliore alternativa come rapporto qualità-prezzo è rappresentata da Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli similmente a Muriel e Dybala non è dotato di un fisico eccezionale, ma la sua velocità e la sua finalizzazione lo rendono un ottimo AS con cui iniziare.

All’arrembaggio

Bene amici, questa era la nostra breve ma accurata guida sui giocatori buggati della Serie A nel FUT di FIFA 22. Mi raccomando, partite con questi giocatori per spacchettare ad ogni occasione e arricchire il vostro club per ambire ad uno score sempre migliore in WL e Division Rivals.