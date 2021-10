FIFA 22 è finalmente entrato nel pieno del competitivo sia dentro che fuori dal rettangolo, perciò oggi vogliamo spiegarvi come riconoscere i giocatori walkout che escono dai pacchetti

FIFA 22 è entrato finalmente nel pieno. Il nuovo capitolo calcistico di EA Sports torna come ogni anno con una nuova edizione e tante novità. Ancora una volta, la modalità di punta del gioco resta il FUT, arricchito da numerose aggiunte e novità. Una delle attività preferite resta lo “spacchettamento dei giocatori”, la cui animazione è stata stravolta nuovamente. Per evitare inutili infarti o eventuali delusioni, oggi vogliamo spiegarvi come riconoscere un giocatore Walkout in FIFA 22 quando esce dal pacchetto.

Pacchetti, pacchetti e ancora pacchetti

FIFA 22 è disponibile ormai da tre settimane, con la modalità FUT entrata ormai nel vivo. Oltre alle varie competizioni, sappiamo tutti cosa significa: nuove pacchetti e animazioni. Come ogni anno la domanda è per l’ennesima volta: come riconosco i giocatori Walkout? Beh, come si è scoperto, ci sono un paio di indicatori che è possibile utilizzare come “segnali” per determinare in modo affidabile che tipo di carta di punta stiamo per trovare. Noi come al solito corriamo in vostro soccorso, e oggi vogliamo spiegarvi in questa guida come riconoscere i Walkout di FIFA 22.

Facciamo chiarezza – FIFA 22: come riconoscere i giocatori walkout

Da sempre, i pacchetti del FUT sono il modo migliore per trovare i giocatori migliori per arricchire il proprio club. Ogni anno però la EA ha il vizietto di cambiare l’animazione dei Walkout e i realtivi “segnali” per capire cosa sta per accadere. L’anno scorso, ad esempio, era possibile capire se stava per uscire un giocatore walkout dai neon a sinistra del tunnel ancora prima dell’animazione. Anche quest’anno ci sono degli indicatori su che tipo di giocatore sta per uscire, sta tutto a saperli cogliere.

Come ogni anno, le carte sono divise per qualità (bronzo, argento, oro o speciale). Precisiamo che soltanto le carte oro e quelle speciali possono essere Walkout, ma le possibilità sono molto più inferiori rispetto a quelle delle carte board (schermi, in italiano) o comuni. Per riconoscere quale tipo di carta sta per uscire bisogna far caso ad alcuni dettagli che stiamo per svelarvi.

Come riconoscere un walkout – FIFA 22: come riconoscere i giocatori walkout

FIFA 21 è stato pesantemente criticato per le sue lunghe animazioni dei pacchetti, quindi FIFA 22 ha deciso di velocizzare il tutto. Il Walkout è il più facile da riconoscere, dal momento che vedrete il giocatore camminare letteralmente sul campo. Il giocatore sarà poi accompagnato da tre fiammate dei fuochi d’artificio che lo celebrano. Questo accade quando si ottiene una carta con una valutazione superiore a 86 di overall. C’è un’animazione speciale per i migliori giocatori, quelli che hanno una valutazione superiore a 88: oltre alle fiamme, si accenderanno i riflettori in alto dello schermo. Se anche questi si accendono, allora avrete per le mani una carta top tier.

Al contrario, le Boards (schermi) sono molto più blande. Se si tratta di una carta che ha un punteggio di 82 o inferiore, otterrete solo una foto statica di una carta, accompagnata dal suo overall. Invece, se la carta ha un punteggio tra 83 e 85, l’animazione sarà un po’ più vivace, in quanto la carta sarà accompagnata da un singolo fuoco d’artificio.

Questione di…. fortuna

Bene amici, questa era la nostra breve ma accurata guida su come riconoscere i giocatori Walkout o meno in FIFA 22. Mi raccomando, spacchettate ad ogni occasione per arricchire il vostro club e ambire ad uno score sempre migliore in WL e Division Rivals. Come sempre vi salutiamo e vi invitiamo a restre connessi su tuttoteK per ulteriori guide, recensioni, news e tanto altro dal mondo dei videogiochi. Inoltre, non dimenticate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao e buona fortuna!