Far Cry 6: dove trovare tutte le armi uniche

Far Cry 6 è l’ultimo arrivato in casa Ubisoft e in questa guida andremo a vedere dove trovare tutte le armi uniche presenti nel gioco

L’ultimo capitolo di una delle saghe più famose dell’universo videoludico ha fatto il suo esordio e, sebbene non abbia convinto pienamente la critica, ha comunque ottenuto un discreto successo. Se volete sapere cosa ne pensiamo noi di questo videogioco, vi invito a leggere la nostra recensione. Gli amanti della saga sicuramente sapranno che le armi sono molto importanti e collezionarle tutte sblocca uno dei trofei ottenibili giocando. Iniziamo quindi questa guida e scopriamo dove trovare tutte le armi uniche presenti in Far Cry 6.

Armi per tutti!

Nel gioco possiamo trovare ben 51 armi sparse in tutte le regioni che aspettano solamente noi per essere trovate. Alcune richiedono di trovare e completare una caccia al tesoro, altre vengono assegnate attraverso l’avanzamento della storia e altri sono chiuse dietro porte che necessitano di una chiave. Come per gli animali leggendari, il gioco ci dirà la regione in cui cercare queste armi, ma non la posizione esatta. Ma non preoccupatevi, questa guida servirà proprio per questo scopo. Una volta giunti nel luogo indicato troverete ogni arma unica di Far Cry 6 in un forziere con un coccodrillo decorativo sul coperchio.

Pistole – Dove trovare le armi uniche di Far Cry 6

Sanguinaccio

Regione Madrugada: dirigetevi verso l’isola più meridionale della Costa Del Mar. Nella parte più settentrionale di quest’isola troverete una piccola villa. Salite al primo piano ed entrate nell’ufficio dove troverete la scatola con la relativa pistola.

Autocrate

Regione Isla Santuario: Questa pistola si trova nel seminterrato di Fort Quito a nord-ovest di Sagrado. È chiusa in un’armeria recintata, ma potete rompere il pannello di legno attorno al lato per entrare.

Dose Letale

Ragione Madrugada: Per ottenere questa pistola dovrete completare la caccia al tesoro “La Mangusta e l’Uomo” a Siniestra, un villaggio costiero a sud delle scogliere di Aguda, vicino alla penisola con il faro di Lucero. Attivate la caccia al tesoro e raggiungete il segnalino, saltate la recinzione, aprite il capannone sul retro e uccidiete la mangusta. Prendete dunque la chiave e sbloccate la porta della casa per ottenere l’arma.

El Florecer

Regione El Este: Dirigetevi verso Fontana Fort, la grande isola a sud della costa di Vacia. La pistola si troverà sotto alcune scale nella parte sud-est del forte, vicino al ponte che porta all’edificio con l’asta della bandiera sul tetto.

El Regalo De Clara

Questa è un’arma che si ottiene con il progresso della storia, quindi dovete solamente giocare i principali archi narrativi per ottenerla. È la ricompensa che si ottiene completando l’operazione “Contro il muro”.

Pistola Sportiva

Regione Esperanza: Dirigiti verso Esperanza da Almendras Hills, oltrepassa Piazza El Presidente e poi attraversa il ponte. Sulla sinistra dopo il ponte ci sarà un piccolo campo da baseball. La pistola è nella sala dei commentatori.

Pistole automatiche – Dove trovare le armi uniche di Far Cry 6

Rococo Loco

Questa è una ricompensa per aver completato la prima Operazione Bandidos; potrete attivarla giocando parte della storia principale. Una volta fatto questo, potrete costruire la Caserma Bandidos per reclutare le persone che salverete e inviarle in operazioni con i leader che recluterete attraverso le missioni Storia di Yaran. Avrete bisogno di dieci reclute per la prima operazione, ma inizierete con un leader già sbloccato.

El general

Regione Isla Santuario: Troverete questa pistola nel seminterrato del Deposito Munizioni FND a Prado Meadows, direttamente a nord di Tocoloro Ridge. La porta è chiusa, ma la chiave magnetica si trova sul tavolo nel bunker sopra.

Cheese

Regione Valle De Oro: Quest’arma si trova in cima al faro di Golfo Vasto, direttamente a nord dell’isola Libertad. Potete vedere il faro dal molo vicino al campo.

AJM-9

Questa è una delle armi Blood Dragon che fa parte del pass stagionale. Si sblocca quando arriverete per la prima volta all’isola di Libertad.

Fucili d’assalto – Dove trovare le armi uniche di Far Cry 6

Riti Mortali

Regione El Este: Dirigetevi verso il punto più a sud-est di El Este per trovare il villaggio costiero saccheggiato di Maldito, appena a sud della gola di Sombreado. Potete trovare l’arma in una pila di corpi nella capanna centrale.

Fanc**o Antón

Regione Isla Santuario: Ottenere quest’arma è piuttosto complicato. Innanzitutto, dovrete sbloccare Montero Farm Guerilla Camp eseguendo le missioni della storia di Madrugada. Una volta sbloccato, dovrete fare amicizia con l’Amigo, Chorizo, accarezzandolo per attivare la sua ricerca e dandogli da mangiare carne di coccodrillo. Quindi completate la sua ricerca di recupero, dove vi condurrà in giro per Montero Farm e dissotterrerà una chiave misteriosa. Prendete questa chiave per Isla Santuario e dirigetevi verso l’isola Guau-Guau a Casas Cove, a est di Armoria. Troverete il forziere su una spiaggia.

¡Viva Libertad!

Regione Isla Santuario: Dirigetevi verso il faro di Punto Norte, il punto più a nord-est della penisola di Cayo Seguro. La cassa è in una capanna alla sua base.

Quinceanera Mimetichera

Regione El Este: Nella Sierra Perdida, a sud di Robustas Hills, troverete un piccolo villaggio costiero chiamato Yarabi. Attivate la caccia al tesoro lì, “Una marea crescente” ed entrate nella capanna. Troverete dei nomi elencati nella stanza con dei pulsanti sotto di essi. Colpiteli in questo ordine: El Tigre de Mar, Papi Chulo, El Lucky, Clarita, Roja Victoria. Questo sbloccherà la stanza con il baule.

Morso di Squalo

Regione El Este: A Conuco, dirigetevi a nord dalla Fernando Valley fino alla stazione Roca Pequena Sat in cima alla collina. Qui potrete uccidere l’ufficiale per ottenere la chiave per sbloccare l’armeria oppure, poiché è un obiettivo militare, prenderlo e prendere l’arma successivamente.

Noblesse Oblige

Regione El Este: Sempre a Conuco, direttamente ad ovest di Isabel Steps, troverete il Museo della Falsa Rivoluzione sulla costa. La cassa si trova nella stanza più a sud-ovest, sotto il diorama dei guerriglieri.

Ottobre Rozzo

Questa è una ricompensa per aver completato l’operazione della storia “La tana del leone”.

Vaya con Dios

Regione El Este: Di nuovo a Conuco, a nord attraverso la baia di Concepcion, troverete l’aeroporto Gabriel Castillo. La cassa si trova nella torre di controllo del traffico aereo, che si trova in cima all’edificio del terminal principale.

Mare e monti

Regione Madrugada: Ad Aguas Lindas, a ovest di Cobra Shores, c’è un’insenatura con un’isola. Questa è l’Ortega Croc Farm. Dirigetevi qui e attivate la caccia al tesoro, “Lacrime di coccodrillo”, quindi saltate in acqua e uccidete il coccodrillo nominato nella stanza accanto al cadavere del custode. Questo vi darà una chiave che apre la porta della capanna su palafitte contenente il baule.

HI-FI

Regione Valle De Oro: A Noventarmas, direttamente a sud-ovest di Cielo Gardens, troverete El Rancho Bicho. L’arma è in camera da letto.

Urushi

Regione Esperanza: A sud di Old Pueblo, sulla costa, ci sono due moli. La cassa è alla fine del molo occidentale.

Zona 51

Regione Esperanza: Direttamente a nord-est di Old Pueblo troverete la Cattedrale La Divinidad. Qui potrete uccidere l’ufficiale per avere la chiave dell’armeria oppure prendere l’avamposto e reclamare il forziere dopo. Se salite le scale all’interno della cattedrale fino al tetto, troverete l’armeria in una piccola torre dell’orologio vicino a un buco nel soffitto della chiesa.

Mitra – Dove trovare le armi uniche di Far Cry 6

Cortina di Ferro

Regione Valle De Oro: A Cruz Del Salvador, a ovest attraverso la laguna di Segunda, troverete l’Hotel El Tigre Dormido. Dirigetevi verso il molo contenuto all’interno della diga sul lato occidentale e tuffatevi in acqua. Troverete la cassa lì, accanto ad alcuni corpi.

Fine secolo

Regione Madrugada: A Lozania, nei campi appena ad est della foresta di Palma, troverete Resplandor Agriculture. Il baule giace su una cassa all’ingresso del magazzino orientale.

Locomassacro

Regione Valle De Oro: A Balaceras, direttamente a nord di Diamante Lakes, troverete un ponte ferroviario rotto. Avvicinatevi al ponte da nord-est e salite sui rampicanti fino al vagone abbandonato. Il baule è lì dentro.

Streamline moderno

Regione Madrugada: A Lozania, a nord attraverso i campi della foresta di Palma, troverete la seconda divisione corazzata FND. Uccidete l’ufficiale per ottenere la chiave oppure prendete il controllo dell’avamposto. L’armeria si trova in un boccaporto nell’edificio direttamente di fronte al garage dei carri armati. Potete effettivamente vedere il baule attraverso la fessura di un fortino appena a sud dell’avamposto.

Morte Fai-da-te

Regione El Este: A Conuco, nel nord-est di Concepion, troverete il Resolver Quarter. La cassa si trova in un garage in questo isolato a nord-est della città, tra due auto smantellate.

Mitrissimo

Regione Madrugada: Nella Lozania occidentale, direttamente a sud di Chivito Mogote, c’è un minuscolo bar all’aperto chiamato La Raja, vicino a un fiume in una valle rocciosa. La cassa è nel bar.

Fine Eroica

Regione El Este: A La Joya, a nord di Dorada Cove sulla baia, troverete la People’s Pride Clinic. Se andate sul retro, dietro il condominio, troverete la cassa nella zona con i letti di isolamento dei pazienti.

Mitragliatrici – Dove trovare le armi uniche di Far Cry 6

Natante Devastante

Regione El Este: Nella Sierra Perdida, esattamente a sud-est di Nueva Vida sulla mappa, troverete il forziere in un relitto sul fondo del lago. Se state incontrando molta difficoltà nel trovarlo, la mappa nell’avamposto a nord-est di Nueva Vida rivelerà la sua posizione.

Caccia-Vite

Regione Valle De Oro: A Barrial, direttamente a sud di Muerte Point, troverete il Chancletas Resort. Nella parte sud-ovest del resort si trova un cortile all’aperto recintato con un cancello chiuso a chiave. Arrampicatevi sull’edificio accanto e saltate il muro per raggiungere la cassa.

Rombo di tuono

Regione Esperanza: A nord-est di West Lado sulla mappa si trova El Rayo Cinema. La cassa si trova su un tetto a sud, collegata al cinema tramite una zipline. Fate attenzione quando cercate nel centro di Esperanza, poiché i nemici sembrano generarsi quasi costantemente.

Fucili di precisione – Dove trovare le armi uniche di Far Cry 6

El depredador

Otterrete questo fucile aggiornando il padiglione di caccia nel Guerilla Camp al livello tre per 200 medicine e 200 metallo.

Sobek Special

Regione Madrugada: Ad Aguas Lindas, direttamente a est di Oasis Plains, troverete l’Hub di stoccaggio FND. Attivate la caccia al tesoro “Cache Money” e dirigetevi sul tetto. Premete il pulsante vicino al generatore per aprire il silo due e buttateci dentro un esplosivo. Questo farà esplodere il portello dal tetto, permettendovi di entrare. Attraversate il silo fino a raggiungere una porta con serratura a chiave magnetica e un’area di stoccaggio recintata con oggetti di valore. Sparate alla serratura del cancello, prendete la chiave magnetica appesa lì e usatela per aprire la porta dell’ufficio. Premete il pulsante dietro la scrivania per spostare la libreria e rivelare la stanza con il baule.

Sfrizionatore

Completate una gara del Gran Premio. Se vi dirigete a Madrugada come suggerisce Clara, c’è un poster di gara in Costa Del Mar a Tranquila Beach, direttamente a nord di quella grande isola a sud.

El Tirano

Regione Valle De Oro: Sulla punta più a nord-ovest di Barrial si trova il Forte di Escila. La cassa è in cima al faro nell’angolo nord-ovest. Potete scalare la vicina torre di guardia per avvicinarvi abbastanza da potersi aggrappare.

Il Transustanziatore

Regione Valle De Oro: A Noventarmas, a ovest di Cielo Gardens e a sud di quella gigantesca fontana sulla mappa, si trova la True Yaran Academy. Dirigetevi a est dagli edifici principali dell’accademia verso l’area con i gradini e le panchine, quindi a sud per trovare la cassa in un tombino.

Kobracon

Questo fucile di precisione è una delle armi Blood Dragon del Season Pass. Si sblocca quando arrivate per la prima volta all’isola di Libertad.

Shotguns – Dove trovare le armi uniche di Far Cry 6

Humidora

Regione Isla Santuario: A Quito, sulla costa sud-orientale, troverete il faro di Punto Este. Il forziere è in alto.

El Rubi

Regione Esperanza: Quest’arma si trova nella Torre Del Lion, il grattacielo di Anton Castillo al centro della città. La torre è accessibile solo attraverso la progressione della storia e non potete volare lì perché verrete immediatamente abbattuti.

Ciervo Macho

Quest’arma è una ricompensa per l’aggiornamento della Capanna di caccia al livello due nel Guerilla Camp per 110 medicine e 110 metallo.

Irriducibile

Regione Valle De Oro: A Novertarmas, appena ad est di quella gigantesca diga sulla mappa c’è la Gran Finca Power Station. Dirigetevi lì e attivate la caccia al tesoro, “The True Yaran”. Quando site di fronte all’ingresso, andate a destra e aggrappatevi al condotto aperto per entrare. Una volta nell’edificio principale, vedrete un buco nel pavimento pieno d’acqua e un tubo con un blocco. Sparate al blocco per drenare l’acqua. Scendete nella stazione sparando ai blocchi fino ad arrivare al corpo schiacciato dalla turbina. Tornate alla stazione di controllo su per le scale da dove siete entrati e accendete l’alimentazione. Questo aprirà l’otturatore che porta al forziere con l’arma.

Esecuzione allo scavo

Regione El Este: A La Joya, a sud di Catalina Ridge, troverete la diga di Santos Espinosa. Attivate la caccia al tesoro, “The Long Drop” e uscite sulla diga in tempo per vedere l’operaio con la chiave cadere da dove era appeso. Dirigetevi verso l’ufficio sul lato opposto e usate la finestra del balcone per sparare al lucchetto dalla porta. Una volta dentro, premete il pulsante vicino al calendario, quindi il pulsante sulle grandi macchine, quindi girate la valvola e premete il pulsante sulla console principale che si affaccia sulla diga. Questo chiude la saracinesca, permettendovi di afferrare e ottenere la chiave dall’operaio. Ora potete sbloccare l’edificio con la cassa a sud della diga.

Sovraccaricatrice

Regione Madrugada: A nord-ovest di Aguas Lindas troverete la piattaforma petrolifera FND. La cassa si trova in un container a sud-est dell’impianto di perforazione all’ultimo piano. Potete uccidere l’ufficiale per ottenere la chiave, trovarla nella stanza dei server o semplicemente prendere il controllo della piattaforma.

Com-pu-tiè

Regione Valle De Oro: A Noventarmas, a sud-est di Bandido Escarpment, si trova la stazione di collegamento Taino Peak in cima alla montagna. Salite sulla torre principale per trovare il forziere.

Archi – Dove trovare le armi uniche di Far Cry 6

Centro pieno

Regione El Este: Nella Sierra Perdida, dirigetevi a sud lungo la strada principale da Lapida Mogote, oltre il posto di controllo Jaguar e il cimitero di Todos Santos. Sulla destra vedrete una collezione di gabbie abbandonate. Il baule è nella gabbia sul retro: dovete solo sfondare la porta.

El Capirote

Questo arco è una ricompensa per aver costruito la Capanna di caccia di livello uno nel Guerilla Camp per 40 medicine e 40 metalli.

Lanciarazzi – Dove trovare le armi uniche di Far Cry 6

La Guaracha

Regione Valle De Oro: A Cruz Del Salvador, dirigetevi verso la principale area urbana, Segunda. Ad est della città, troverete un edificio con un murale di persone su cavalli e palme. Entrate nel cortile di quell’edificio e troverete la cassa sul palco con gli altoparlanti.

El Caballero

Regione Madrugada: Ad Aguas Lindas, a sud di Cobre Shores, troverai la F.I. Escudo Acciaieria. Uccidete l’ufficiale per ottenere la chiave dell’armeria, prendete il controllo dell’avamposto o trovate la chiave nell’ufficio a nord-ovest. L’armeria si trova lungo il lato est della fonderia principale.

La Petite Mort

Regione Valle De Oro: A Barrial, dirigetevi a nord lungo la costa da Muerte Point e troverete una grotta che sembra un teschio gigante. Attivate la caccia al tesoro, “Amanti incrociati di spada” ed entrate nella grotta. Navigate attraverso di esso usando il rampino fino ad arrivare alla nave pirata affondata. Scendete verso di essa e nuotate sott’acqua nella cabina con l’altare e lo scheletro. Saltate sull’altare e salite sul ponte. Azionate il cannone per far esplodere le rocce e liberate il tuo percorso, quindi arrampicatevi di nuovo usando l’albero della nave. Il percorso che avete liberato vi porterà al forziere.

In Orbita

Regione Valle De Oro: A Noventarmas, dirigetevi a nord-ovest dal porto di Del Toro per trovare la fabbrica di birra Star Rocket. Attivate la caccia al tesoro, “Coraggio liquido” ed entrate. Nella stanza con i serbatoi di birra, girate la valvola sul serbatoio, la valvola sul pavimento, la valvola più in alto sui tubi, quindi di nuovo la valvola del serbatoio. In questo modo farete un buco nel soffitto. Afferrate il buco ed entrate nell’ufficio per aprire il baule.

Buona ricerca a tutti

