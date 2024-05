Subaru: in arrivo tre nuovi SUV elettrici in collaborazione con Toyota

Nasce una nuova partnership tra Subaru e Toyota con l’intento di portare sul mercato delle auto entro il 2026 tre nuovi SUV elettrici

Subaru ha annunciato una collaborazione strategica con Toyota per sviluppare e lanciare tre nuovi SUV elettrici entro il 2026. Questa partnership mira a consolidare la presenza dell’azienda nel mercato dei veicoli elettrici, sfruttando adesso l’esperienza e le risorse di Toyota in questo settore in rapida evoluzione. L’obiettivo è chiaro: offrire ai consumatori una gamma di SUV elettrici innovativi, affidabili e performanti. Il CEO dell’azienda, Atsushi Osaki, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione per ridurre i rischi associati allo sviluppo di veicoli elettrici. La decisione di unire le forze con Toyota è stata presa dopo attente valutazioni e discussioni tra le due aziende.

Subaru e Toyota: sinergia a favore dell’elettrificazione

L’azienda non ha escluso la possibilità di sviluppare un quarto veicolo elettrico con Toyota negli Stati Uniti. Ha affermato però che la decisione sarà presa in base alle condizioni del mercato e alla domanda dei consumatori. La produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti da parte di Toyota potrebbe portare a vantaggi fiscali grazie ai crediti d’imposta federali per i modelli elettrici. Nel frattempo, la casa automobilistica prevede di ampliare la sua gamma di veicoli ibridi, equipaggiando il suo sistema ibrido di prossima generazione sul crossover Crosstrek, oltre che sulla Forester. È il modello più venduto dall’azienda negli Stati Uniti, che sarà disponibile ora sia in versione ibrida che a benzina nello stabilimento dell’Indiana. Ciò vuol dire per i clienti una maggiore scelta in termini di motorizzazioni.

La produzione locale del sistema ibrido inizierà non prima del 2026, tempistica voluta dall’azienda per ottenere una maggiore efficienza e sostenibilità nella produzione. La società ha registrato una solida performance nell’ultimo anno fiscale, con un utile netto quasi raddoppiato a oltre 2,5 miliardi di dollari. Le vendite della Forester sono aumentate del 60% negli Stati Uniti nel primo trimestre dell’anno, raggiungendo le 48.456 unità. Questo dimostra quanto sia diventato popolare il marchio tra i consumatori. Questa partnership di Subaru con Toyota rappresenta un passo importante verso l’elettrificazione della sua gamma e il rafforzamento della sua posizione nel mercato mondiale dell’auto.

