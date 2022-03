West Side Story: il grande omaggio di Steven Spielberg nel musical moderno!

A distanza di 50 anni dal primo grande adattamento cinematografico, Steven Spielberg riporta in auge un grande classico della Storia del Cinema, West Side Story. Una versione fresca, originale e colorata, disponibile su Disney+

A metà tra i grandi musical di Broadway e l’epoca d’oro di Hollywood. West Side Story, l’ultimo capolavoro firmato Steven Spielberg, dopo il grande successo ottenuto in sala, finalmente disponibile a partire dal 2 marzo sulla piattaforma Disney+. Tratto dall’omonimo musical di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim ed Arthur Laurents; già nel 1961 Robert Wise assieme a Jerome Robbins, diressero un adattamento cinematografico di grande impatto, aggiudicandosi ben 10 premi Oscar.

Questa volta Steven Spielberg ha impiegato tutte le sue energie in un nuovo adattamento, superando ogni aspettativa. Un omaggio al cinema classico, con un pizzico di originalità, freschezza e colore; in un musical moderno che riecheggia il dramma amoroso di Giulietta e Romeo.

Scritto da Tony Kushner, ha come protagonisti i giovani attori Rachel Zegler e Ansel Elgort, affiancati da Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll, Brian d’Arcy James e Rita Moreno, star del film del 1961.

West Side Story: il mito senza tempo

Trattasi di uno dei più impegnati film nella carriera del regista, si presenta fin da subito come un mito senza tempo, sempre attuale e molto vicino a noi tutti.

Ricalcando la storia d’amore shakespeariana di Giulietta e Romeo, West Side Story si ambientata alla fine degli anni 50, soffermandosi sulle lotte tra gang e diversi nella società newyorkese del tempo. Due fazioni l’una contro l’altra: i Jets, composti da immigrati europei, e gli Sharks, una banda di immigrati portoricani. I due protagonisti, Tony e Maria (l’uno co-fondatore dei Jets e l’altra sorella di Bernardo, leader degli Sharks), si legano e si innamorano in un contesto di paura, odio e intolleranza. Messi alla prova dalle famiglie rivali i due giovani faranno di tutto pur di urlare al mondo la loro unione.

Una cronaca di scontro/incontro, attraverso una messa in scena cinematografica delle ingiustizie e voglia di cambiare il mondo. Difatti, la sceneggiatura adottata preme sullo sfaldare il potente sogno americano, da tanti ambito come irraggiungibile e colmo di opportunità, al contempo insidioso e contradditorio.

Non è un caso quindi, la scelta del regista dei due giovani attori con tratti latinoamericane, voluta per rafforzare ed estendere fino ai nostri occhi, il forte conflitto razziale ancora permeante nella società, unita al desiderio di conquista del senso di identità. Un racconto intensificato e viscerale, di una società americana crudele e nel caos, in continua lotta tra classi invisibili e diseguaglianze sociali.

Culture e generi differenti, messi in scena e in musica da due anime prigioniere dei loro stessi preconcetti, ma vogliosi di urlare al mondo la voglia di abbattere ogni barriera.

West Side Story: non il classico remake!

Fin da subito Steven Spielberg è stato chiaro sul considerare la sua nuova versione, non come un remake della pellicola precedente, quanto piuttosto un adattamento differente rispetto all’originale in grado di mantenere un forte connubio tra la tradizione e innovazione.

Mosso dal profondo desiderio di conservare l’unicità di un’opera a lui cara, sperimenta dei piccoli ma dettagliati escamotage, capaci di mettere in luce tematiche e conflitti sempre centrali, senza mai essere banale.

Tra questi il potente dinamismo nei movimenti di macchina da presa. Opposti (ma non contrari) alla classica struttura narrativa del musical tradizionale; la forte presenza della macchina da presa, non solo illustra sequenza dopo sequenza gli avvenimenti narrativi, ma segue lo svolgimento dei giovani attori nella costruzione degli eventi; costruiti con ampi giri, carrellate e piani articolati.

La continua presenza attiva e partecipe, si presenta come una strategia registica per inglobare e invogliare lo spettatore alla visione.

La grande frenesia e caos della vita cosmopolita delle città, viene esaltato maggiormente da un uso dettagliato di fotografia, luci e colori. Il turbinio di contrasti tra luci, ombre e cromatismi; evidenziano le grandi strutture architettonica dall’esterno all’interno.

Gli enormi palazzi grigi, le strade trafficate e infinite, divengono così un palcoscenico dell’evoluzione degli eventi, con le loro strutture architettoniche imponenti e massicce. La rudezza e il grigiore della città, si contrappone alle luce e la brillantezza spesso (ma non sempre) sprigionata dalle sfumature calde e avvolgenti degli interni e delle vesti.

L’arrangiamento di David Newman sulle note originale di Leonard Bernstein, si intrecciano in una danza vertiginosa sopra le note di America; Somewhere; Maria; Tonight; A Boy Like That e non solo. Un involucro emotivo e di forse oppositive come l’amore e l’odio, la vita e la morte, la luce e l’oscurità, metafora di un mondo in perenne mutamento e conflitto.

West Side Story: note di regia. La sfida di Steven Spielberg

Punto focale sottolineato da Steven Spielberg in West Side Story, è la capacità racchiusa nella storia di offrire a tutti gli spettatori delle vere lezioni universali. Non è una semplice storia d’amore, ma un duro lavoro culturale significativo con una grande premessa, ossia, che l’amore può abbattere ogni barriera di pregiudizio e intolleranza.

Per tale ragione, la pellicola ha rappresentato un modo di mettere in campo la creatività a 360°, dimostrando una vera ricerca di dimostrare se stesso:

Mi sono sentito creativamente più libero facendo questo musical rispetto a tutti gli altri miei film precedenti. in un musical devi esprimere la tua identità attraverso il ballo e le canzoni e questa cosa non l’avevo realizzata finché non ne ho girato uno. Non avevo davvero capito quanto variegata fosse la gamma di creatività e quanti strumenti gli attori avessero a disposizione per esprimere sé stessi in un modo molto più profondo.

Per non perdere nessun aggiornamento continuate a seguirci su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.