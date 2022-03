Snapdragon Pro Series: il torneo mondiale di ESL e Qualcomm

Qualcomm ed ESL Gaming portano alla luce la Snapdragon Pro Series, il futuro degli Esports Mobile che vuole rivoluzionare il mercato

Il mercato Esport mobile sta per essere rivoluzionato dalla collaborazione nata tra ESL Gaming e Qualcomm Technologies. Le due compagnie si uniscono per portare una nuova ed emozionante competizione nelle tasche dei giocatori di tutto il mondo. L’accordo pluriennale, infatti, evidenzia la visione comune e l’impiego a fornire esperienze di Esport mobile di alta qualità ed accessibili a tutti. Snapdragon Pro Series è stato pensato come un ecosistema globale di Esport Mobile, con tornei in Nord America, Europa, Medio Oriente, Cina, Nord Africa e Asia-Pacifica.

Snapdragon Pro Series: l’innovativo torneo Esport per mobile

La competizione sarà formata da un torneo a livello globale, che culminerà in un epico evento finale dal vivo. L’obiettivo è quello di sfruttare dispositivi alimentati da Snapdragon di livello premium, che sono dotati della tecnologia Snapdragon Elite Gaming. Lo scopo è quello di creare un’esperienza rivoluzionaria. Snapdragon Elite Gaming offre, infatti, caratteristiche e miglioramenti premium, mobile-first, tra cui ottimizzazioni di gioco avanzate, grafica ultra-realistica, connettività fulminea e velocità di prestazioni. Tutto questo per aiutare i concorrenti a sfruttare la potenza del gioco a livello desktop, per trasformare il telefono in una macchina da gioco premium.

Il programma della competizione prevede tre livelli di competizione. Tramite le series Open, Challenge e Master, la Snapdragon Pro Series ridefinisce il panorama Esports Mobile, dando ai giocatori con diversi livelli di bravura la possibilità di diventare un campione e competere per conquistare una parte del montepremi in denaro stimato in 2 milioni di dollari.

La rapida ascesa degli eSports mobile è ben documentata, e siamo incredibilmente orgogliosi del ruolo che ESL ha giocato in questo fino ad oggi. La nostra nuova collaborazione con Qualcomm Technologies e il suo marchio Snapdragon eleverà il nostro ecosistema mobile al suo massimo potenziale. Siamo entusiasti di trasformare il futuro degli eSports mobile per i giocatori e i fan di tutto il mondo.

Queste le parole di Rodrigo Samwell, CCO di ESL Gaming. Caratterizzata da integrazioni innovative e personalizzate del marchio attraverso eventi live e online, la collaborazione dimostrerà come i prodotti alimentati da Snapdragon offrono un’esperienza di gioco mobile dinamica e avanzata. Seguno le parole di Don McGuire, Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Qualcomm Techologies Inc., l’altra faccia della medaglia di questa collaborazione.

Qualcomm Technologies è all-in sul gaming. Snapdragon Elite Gaming ha guidato l’industria in tutto lo stack di tecnologia di gioco mobile a beneficio dei giocatori a tutti i livelli e consentendo all’ecosistema di fornire il meglio del gameplay. In collaborazione con ESL, Snapdragon Pro Series sarà un importante pilastro aggiuntivo della nostra strategia di gaming, che ci permetterà di costruire una leadership di categoria negli eSports mobile a livello globale.

Queste erano le ultime novità relative al mondo Esport. Fateci sapere che cosa ne pensate e siete particolarmente attenti al mondo degli sport elettronici.