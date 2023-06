Spider-Man, come correggere il problema dell’audio

Lo sceneggiatore e produttore di Spider-Man: Across the Spider-Verse ha spiegato come correggere il problema dell’audio che in molti hanno notato nel film

Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato un enorme successo di pubblico e di critica, con un esordio che ha battuto addirittura quello di Super Mario, oggi campione d’incassi. Eppure molti spettatori, nel guardare il film al cinema, hanno riscontrato un piccolo problema nell’audio, così “sporco” che in alcuni momenti impedisce di distinguere le parole dei personaggi. Fortunatamente, il team creativo è consapevole del problema e ha inviato delle direttive ai proiezionisti di tutto il mondo per garantire un migliore mix sonoro. Scrive così su Twitter lo sceneggiatore e produttore Phil Lord

Amici dello Spider-Verse! Se andate al cinema e volete svolgere una missione divertente, chiedete di controllare che il volume del teatro sia impostato a 7. Se suona un po’ basso, invitatelo ad alzarlo un po’, fino a 7,5. E se vi criticano… be’, dite che siamo noi ad assicurarlo. 7 è lo standard con cui mixiamo. 7,5 potrebbe essere migliore in un full house, magari: è molto dinamico e confortevole, quindi puoi suonarlo parecchio forte.

Come correggere il problema audio di Spider-Man: Across the Spider Verse

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, il film è il sequel della pellicola del 2018 Spider-Man: Un nuovo universo e racconta una nuova, sorprendente avventura di Miles Morales (con il doppiaggio italiano di Tommaso di Giacono) e Gwen Stacy (Roisin Nicosia). Rotten Tomatoes ha valutato questo secondo capitolo con un esorbitante punteggio del 95%, a garanzia della freschezza di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il film è in tutte le sale italiane dal 2 giugno 2023. Lo avete già visto? Cosa ne pensate di questo nuovo film? Merita i commenti positivi ricevuti? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv!

