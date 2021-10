Death Stranding Director’s Cut: come iniziare le nuove missioni della storia

Se vi siete persi tra la mole dei contenuti aggiunti nella Director’s Cut, non preoccupatevi. Andiamo a vedere insieme come iniziare le nuove missioni in Death Stranding Director’s Cut

La Director’s Cut di Death Stranding è qualcosa di più di un semplice dlc. tra Le novità vanno a ribilanciare il gameplay fornendo ulteriori approcci nelle consegne e nel combattimento. Non è tutto però, perché tra i diversi gadget e le diverse modalità aggiunte, abbiamo anche nuove missioni che vanno a diversificare il level design e la lore. Per scoprire come iniziare tutte le nuove missioni legate alla storia in Death Stranding Director’s Cut, seguite la nostra guida.

Tra il serio e il faceto

La particolarità di questa nuova “edizione” è, oltre alle aggiunte, la sua esclusività per PS5. Certamente con questa mossa, Sony ha voluto dare un ulteriore motivo per l’acquisto della propria console. Se già con il titolo base i giocatori potevano divertirsi in mille modi diversi all’interno dello splendido mondo sandbox creato da Kojima, con questo update le opportunità si arricchiscono. Dalle nuove modalità, quali l’addestramento o le gare automobilistiche, alle nuove armi come il Maser gun, oppure a nuovi equipaggiamenti e strutture come la catapulta e il robot da viaggio, il sistema di gioco è stato abbondantemente rivisto. Il giocatore, al di là degli equipaggiamenti, avrà di che gioire nello scoprire l’aggiunta di nuove missioni. Vediamo dunque come iniziare le nuove missioni in Death Stranding Director’s Cut.

Ritorno al passato – Death Stranding Director’s Cut come iniziare le nuove missioni

In questa Director’s Cut saranno presenti un manipolo di nuove missioni da affrontare con il nostro amato Sam. Alcune di queste missioni di consegna saranno molto più votate all’action, cosa che le differenzia leggermente da quelle del titolo base. Sebbene lo stealth non sarà estremamente profondo come in un più classico Metal Gear, ci sarà comunque parecchio da divertirsi. La prima delle nuove missioni si sbloccherà molto presto nel gioco. Non appena terminerete le Richieste 7 e 8, sbloccherete la Richiesta77. Potrete avviare la missione andando al Distribution Center a ovest di CapitalKnotCity. Questa missione vi condurrà alla nuova area chiamata Ruined Factory, appena sopra la collina che sovrasta Capitol Knot City.

Una nuova avventura – Death Stranding Director’s Cut come iniziare le nuove missioni

Arrivati sul luogo la prima volta, vi accorgerete che non avrete la possibilità di penetrare all’interno della fabbrica. Il vostro primo obiettivo è raggiungere un terminale di consegne appena fuori la struttura. Dopo aver fatto fuori un gruppo sparuto di muli e aver recuperato il carico, potrete passare alla prossima consegna (solo se siete sufficientemente avanti nel gioco). Se decidete di cominciare l’avventura con un nuovo file di salvataggio, potrete continuare la missione Ruined Factory però solo più avanti nel gioco. Se decidete invece di trasferire un nuovo file di salvataggio da PS4, Die Hardman vi chiamerà per dirvi che potete raccogliere nuovi ordini al Distribution Center a ovest di Capital Knot City.

Che musiche! – Death Stranding Director’s Cut come iniziare le nuove missioni

Ogni consegna vi farà entrare sempre di più all’interno della struttura per scoprire i segreti che vi sono nascosti. Nel mentre del vostro cammino dentro e fuori tra la Factory e il centro di distribuzione sarete accompagnati da nuove canzoni in pieno stile Death Stranding. La missione della Factory in rovina è abbastanza breve, ma risulta comunque una ventata d’aria fresca se paragonata alle classiche consegne del gioco base. Se apprezzate il combat system di queste missioni e volete testare le vostre abilità ancora più a fondo, potete raggiungere il nuovo centro Firing Range aggiunto in questa Director’s Cut. Qui troverete ad aspettarvi delle prove simili alle missioni VR di Metal Gear Solid.

Tra stealth e balene arenate

Le nuove missioni di consegna vi faranno dunque entrare all’interno di questa nuova struttura e scoprire la sua funzione all’interno del mondo di Death Stranding. Scoprirete dunque di più sul suo passato mettendovi alla prova con nuove possibilità di approccio. Dovrete infatti infiltrarvi in modo stealth per non farvi scoprire dalle pericolose guardie. Anche se questo non vi impedisce di essere più “caciaroni” nel combattimento. Ecco dunque come iniziare le nuove missioni in questa nuova Death Stranding Director’s Cut. Se avete apprezzato i nostri consigli potete trovarne altri sui giochi che preferite. Death Stranding Director’s Cut è disponibile ora per PS5.

Per acquistare i vostri titoli preferiti in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news e recensioni, seguite le pagine di tuttoteK.