Minecraft è diventato, nel corso del tempo, quella comfort zone che difficilmente altri titoli sono riusciti a regalarci. Quando fu rilasciato, nel 2011, nessuno di noi avrebbe pensato alla sequela di spin-off (certamente di valore e qualità piuttosto altalenanti, ma comunque presenti), di media e merchandising che lo avrebbero circondato nel corso del tempo. È proprio questa, però, la vera bellezza ed essenza di essere un sandbox: possibilità infinite, ludicamente parlando, perché in fondo per creare una buona idea non servono necessariamente tanti soldi, ma solo, per l’appunto, buone menti. Inutile starvi a parlare di cosa è il titolo di Mojang: lo conoscete sicuramente, specialmente se bazzicate qui sulle nostre pagine. In questa sede vogliamo farvi scoprire, così come fatto per la sua versione PC e console, come poter scaricare Minecraft su telefono: che sia iOS o Android, vediamo insieme quali sono le opportunità.

Come scaricare Minecraft gratis su telefono Android

Innanzitutto, partiamo dalle cose più semplici: per scaricare Minecraft sul vostro dispositivo mobile non dovrete far altro che raggiungere l’app del vostro store di riferimento (Play Store o App Store che sia), usare la funzione di ricerca e, una volta selezionato il risultato giusto, acquistare il gioco. Semplice no? Però così non è gratis!

Per scaricare Minecraft gratis sul vostro telefono Android, vi basterà sempre entrare nell’app di Play Store e cercare, tramite l’apposita barra di ricerca, Minecraft Trial. Si tratta nella realtà di una versione di prova del gioco, a tempo limitato, in cui potrete sperimentare la sola modalità Sopravvivenza e creare armi e armature per sconfiggere pericolosi mob. Vi ricordiamo che per giocare a Minecraft su Android dovrete avere almeno la versione 5.0 del Sistema Operativo, 1 GB di RAM e uno spazio di archiviazione superiore a 1 GB.

Come scaricare Minecraft gratis su telefono iOS

E per quello che riguarda iOS? Purtroppo, in questo caso, non abbiamo una soluzione. Sebbene la versione Bedrock Edition (dunque la classica e aggiornata, che trovate anche su PC e console) sia disponibile a pagamento, non esiste una possibilità di giocare gratis a Minecraft sul vostro telefono Apple. Questo perché Mojang non ha predisposto, come potete anche vedere direttamente dal sito ufficiale, una versione di prova gratuita per il gioco su iOS quindi è attualmente impossibile scaricarlo gratis.

E questo è tutto quello che potevamo dirvi sul come scaricare Minecraft gratis sul vostro telefono.