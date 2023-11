Il film di Bloodborne è in arrivo?

Un noto insider ha rivelato che un film di Bloodborne è in arrivo e che i lavori sull’adattamento cinematografico dell’acclamata esclusiva Sony sono in corso

Negli ultimi anni, Sony ha dimostrato il suo grande interesse nell’espandere i suoi universi narrativi playstation in media che vanno oltre il videogioco. Basti prendere per esempio il capolavoro di The Last Of Us (che presto inizierà le riprese per la seconda stagione) e la serie tv su Twisted Metal, oltre al film su Uncharted e il più recente Gran Turismo. Sembra che Bloodborne sia pronto a unirsi alla ciurma con un adattamento cinematografico.

I rumor sul film di Bloodborne in arrivo fanno impazzire i fan: pronti a tornare a Yharnam?

Il titolo della FromSoftware è diventato uno dei videogiochi più amati e acclamati dai fan e dalla critica, non solo per quanto riguarda il mondo soulslike, ma nell’intero settore videoludico. Da anni infatti gli appassionati chiedono un sequel del videogioco, una remastered per PS5 (o anche solo un porting). Sony non ha mai rilasciato informazioni in merito, ma pare che vogliano sfruttare la tanto amata IP sotto un’altra forma di media. Il noto insider Daniel Ritchman (di solito una fonte molto attendibile) ha rivelato che è in arrivo un film di Bloodborne. L’ha rivelato in un post sul suo Patreon, dove ha anche parlato di chi si occuperà del progetto. Il film sarà scritto da Darren Lemke (conosciuto per Lost, Shazam! e La Ruota del Tempo) e prodotto da Lorenzo di Bonaventura (Transformers, G.I Joe).

Data la natura esoterica della narrazione e il suo orientamento verso il videogame, c’è da chiedersi in effetti come possa funzionare un adattamento cinematografico del videogioco. Non c’è dubbio, in ogni caso, che l’ambientazione di Yharnam è a dir poco affascinante e che possano creare storie molto intriganti nel mondo di gioco. Nel mentre che aspettiamo un eventuale film di Bloodborne in arrivo, la Sony ha già confermato gli adattamenti di Ghost Of Tsushima, Days Gone, Gravity Rush, Horizon e God Of War. Noi di tuttotek.it siamo grandi fan di Bloodborne e, sinceramente, saremmo molto curiosi di tornare a Yharnam durante la Notte della Caccia al cinema. Continuate a seguirci per non perdere aggiornamenti dal mondo del cinema e delle serie tv!

