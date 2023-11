Ecco i nuovi monitor 4K di AGON by AOC per un gaming straordinario

AGON by AOC, un rinomato marchio mondiale nel campo dei monitor gaming e degli accessori per l’informatica, è entusiasta di introdurre due monitor innovativi concepiti per migliorare l’esperienza di gioco quotidiana. I monitor AOC GAMING U27G3X/BK e U32G3X/BK offrono tutti i comfort e la tecnologia necessari per fruire di immagini ad alta qualità e prestazioni versatili in una vasta gamma di avventure videoludiche

Entrambi i modelli sono equipaggiati con un pannello IPS che offre una straordinaria risoluzione UHD (3840×2160), garantendo una nitidezza e una qualità visiva eccezionali. Grazie alle nuove tecnologie AI-powered per la GPU, ottenere alti frame rate con la risoluzione 4K è ora più semplice che mai. Questi modelli 4K, il U27G3X/BK e il U32G3X/BK, giungono sul mercato in un momento perfetto per i giocatori che cercano un maggiore livello di chiarezza visiva unito a frequenze di aggiornamento elevate.

Monitor AGON by AOC: prestazioni eccezionali per il gaming competitivo

Il monitor U27G3X/BK da 27 pollici (68,6 cm) presenta un notevole refresh rate di 160 Hz, mentre l’U32G3X/BK da 31,5 pollici (80 cm) offre un’esperienza di gioco superiore grazie a uno schermo più ampio, pur mantenendo un refresh rate di 144 Hz.

Con un rapido tempo di risposta di soli 1 ms GtG, entrambi i monitor rappresentano una scelta eccellente per i giochi competitivi. Offrono anche una notevole versatilità grazie alla presenza di due porte HDMI 2.1 e due porte DisplayPort, rendendoli ideali per collegare le GPU e le console di ultima generazione. Per garantire un’esperienza di gioco confortevole e piacevole, entrambi i modelli sono dotati di supporti ergonomici che consentono di regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione.

U27G3X/BK: straordinarie prestazioni per il gaming quotidiano

Il monitor U27G3X/BK offre un’esperienza visiva eccezionale con la sua risoluzione UHD (3840×2160) e il supporto HDR10, certificato con VESA DisplayHDR 400. Grazie al suo pannello IPS, garantisce colori accurati e vividi sia per il lavoro che per il gioco, con una densità di pixel di 163 ppi che offre una nitidezza eccezionale. La frequenza di aggiornamento di 160 Hz assicura un’esperienza di gioco fluida e reattiva, adatta a una vasta gamma di titoli.

Con un rapido tempo di risposta di 1 ms GtG utilizzando le funzioni pixel overdrive o Motion Blur Reduction (MBR), l’U27G3X/BK offre immagini nitide e prive di sfocature. La compatibilità con Nvidia G-SYNC e il supporto Adaptive-Sync garantiscono un’esperienza di gioco senza interruzioni. Questo monitor copre il 96% dei colori DCI-P3 CIE 1976, offrendo immagini vibranti e realistiche perfette per il gaming e la creazione di contenuti. È completamente compatibile con le console di nuova generazione, supportando il 4K UHD a 120 Hz.

Con funzionalità aggiuntive come il basso input lag, l’AOC G-Menu, FlickerFree, la modalità Low Blue e lo Shadow Control, offre un’esperienza utente ancora più migliorata.

L’U27G3X/BK sarà disponibile a partire da metà novembre.

U32G3X/BK: un’esperienza visiva coinvolgente

L’U32G3X/BK porta le prestazioni visive a un livello superiore con il suo ampio schermo da 31,5 pollici e risoluzione UHD. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una densità di pixel di 140 ppi su questo pannello IPS garantiscono immagini nitide e reattive in varie applicazioni. Come il modello da 27 pollici, offre una copertura del 95% della gamma di colori DCI-P3 secondo gli standard CIE1976 e supporta una vasta tavolozza di 1,07 miliardi di colori con profondità di colore a 10 bit per colori ricchi e precisi.

Con un tempo di risposta fino a 1 ms GtG utilizzando le modalità pixel overdrive, l’U32G3X/BK è progettato per fornire prestazioni di gioco fluide e reattive. La compatibilità con NVIDIA G-SYNC e il supporto Adaptive-Sync garantiscono un’esperienza senza intoppi.

È completamente compatibile con le console di nuova generazione e supporta il 4K UHD a 120 Hz, rendendolo una scelta versatile. Con funzionalità come il basso input lag, l’AOC G-Menu, FlickerFree, la modalità Low Blue e lo Shadow Control, offre un’esperienza utente comoda e coinvolgente. L’U32G3X/BK sarà disponibile nei negozi a partire da metà dicembre.

Prezzi e Disponibilità

I monitor U27G3X/BK e U32G3X/BK promettono di rivoluzionare l’esperienza di gioco in 4K grazie alle loro incredibili caratteristiche.

L’U27G3X/BK sarà disponibile a partire da metà novembre al prezzo consigliato di 579€.

L’ampio schermo dell’U32G3X/BK sarà disponibile nei negozi a partire da metà dicembre al prezzo consigliato di 749€, offrendo ai giocatori un’opzione aggiuntiva per le festività.

E voi? Cosa ne pensate di questi due nuovi monitor?