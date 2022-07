PlayStation: rivelato ufficialmente il controller Backbone One

Tirava sì un’aria di nuovo controller, ma non è mai stata fritta: ecco rivelato sul blog ufficiale Backbone One, PlayStation Edition

Con non poco orgoglio, Maneet Khaira ha rivelato l’ultimo controller per il gioco da remoto, il Backbone One: PlayStation Edition. Sviluppata in sinergia con lo stesso staff di Sony, la periferica ottimizzata per iPhone vanta colori, materiali e finiture presi di peso da DualSense, uno dei cavalli di battaglia principali per quanto concerne le feature di PS5. Le cuffie con microfono Pulse 3D sono inoltre compatibili con il prodotto. Tuttavia, questo non è che una mera aggiunta: il piatto forte è la possibilità di sfruttare il dispositivo per PS Remote Play, naturalmente. Eravamo decisamente fuori strada!

Tutto sotto controller con Backbone One: PlayStation Edition

Per chi tra voi dispone di iPhone, di una buona connessione e di una console PS5 o PS4, il controller Backbone One: PlayStation Edition viene descritto come un must. E a ragion veduta, aggiungeremmo, vista la possibilità di giocare ai titoli per le piattaforme Sony come se ci si trovasse effettivamente a casa grazie a PS Remote Play. Tuttavia non si tratta solo di questo: anche i giochi dell’App Store sono supportati, come Genshin Impact, Fantasian e Call of Duty Mobile. L’omonima app consente inoltre di esplorare le ultime uscite targate Sony, più i vari aggiornamenti da parte del titano turchese.

La domanda ora sorge spontanea: occorre dunque un caricabatterie a parte? Siccome sarà lo smartphone stesso ad alimentare il dispositivo, ogni preoccupazione in merito è prematura. In tutto il suo entusiasmo, l’amministratore delegato di Backbone Maneet Khaira non ha specificato una data di uscita ben precisa, a discapito della salivazione che ha suscitato in noi. Tuttavia, prima di congedarsi, ha voluto specificare un dettaglio: la presenza di un articolo sul blog italiano ha reso un po’ inutile la precisazione, ma non saremo tagliati fuori. La periferica sarà disponibile in Italia al day one.

La periferica sarà disponibile in Italia al day one.