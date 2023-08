Andiamo a vedere insieme in questa guida una classifica delle migliori classi presenti nel recentissimo Baldur’s Gate 3

Ebbene, signore e signori, il momento è infine giunto. Dopo l’early access pubblicata nell’ormai lontano ottobre 2020, della quale vi abbiamo ampiamente parlato anche nella nostra recensione dedicata, l’attesissimo RPG di Larian Studios è ora disponibile in forma definitiva. Trattasi di un’opera titanica (anche dal punto di vista della mole di GB liberi che richiederà per essere installata) in grado di tenervi incollati per ore ed ore, grazie alla grande libertà di scelte che potrete prendere, a partire già dalla creazione del vostro alter ego. Perciò in questa guida andremo a vedere insieme una classifica delle migliori classi presenti nel gioco, la quale potrebbe fornirvi qualche spunto interessante nel caso steste pensando di avvicinarvi a Baldur’s Gate 3.

Il più forte del reame | Baldur’s Gate 3: le migliori classi presenti nel gioco

Come abbiamo già accennato nell’incipit di questa guida, ci troviamo davanti ad un titolo enorme, con una trama lunga e sterminata, che vi poterà a confrontarvi con una grande varietà situazioni e nemici. Di conseguenza è chiaro che la scelta del personaggio (e relativa classe) con il quale affrontare quest’epopea sia fondamentale per permettervi di sviluppare l’approccio più adatto al vostro stile di gioco. Baldur’s Gate 3 offre ai giocatori la possibilità di optare per 12 classi e ben 46 sub-classi diverse, ed in questa guida andremo a vedere le migliori, senza dimenticare che ovviamente non si tratta di una classifica definitiva e valida per tutti, dato che le possibilità sono davvero molte e dipendono sempre in gran parte dal vostro stile di gioco. Tenete comunque sempre mente il fatto che potrete fare un respec (riassegnare classe, abilità e quant’altro) del vostro personaggio praticamente in qualsiasi momento, e questo può tornare utile se ad un certo punto della lunga campagna vi renderete conto di aver fatto qualche errore.

Il giusto bilanciamento | Baldur’s Gate 3: le migliori classi presenti nel gioco

Fatte le dovute premesse, cominciamo a vedere alcune delle migliori classi presenti in Baldur’s Gate 3. Al primo posto nel podio figurano il Paladino, lo Stregone, il Bardo ed il Chierico. Tale scelta deriva principalmente dal fatto che queste ultime possono disporre di ottime armature per difendersi dagli attacchi, e questo unito alla possibilità di sfruttare utili abilità curative, permette al vostro personaggio di resistere maggiormente all’offensiva nemica. Oltre a ciò va detto anche che esse sono in grado di apprendere diversi tipi di magie, utili sia in combattimento contro vari nemici che durante l’esplorazione del mondo di gioco.

Il Paladino ad esempio è in grado di portare armature molto resistenti e sfruttare alcune potenti magie offensive, similmente al Chierico, che possiede una scelta di incantesimi ancor più vasta, al prezzo però di armature meno resistenti. Il Bardo è invece un ottimo supporto ed ha la capacità di sviluppare una grande varietà di abilità diverse, fornendo anche un grande aiuto nei dialoghi. Se però la vostra intenzione è quella di focalizzarvi sull’arte della magia non c’è miglior scelta dello Stregone, che vi permette di avere accesso ad alcuni dei più potenti incantesimi del gioco, nonché ad una serie di abilità in grado di rendervi davvero inarrestabile sul campo di battaglia.

Una valorosa compagnia | Baldur’s Gate 3: le migliori classi presenti nel gioco

Continuando questa classifica alle migliori classi di Baldur’s Gate 3 troviamo il Guerriero, il Ranger, il Mago, il Barbaro ed il Warlock. Ognuna di esse è una classe indubbiamente molto forte, che non è forse in grado di eguagliare la versatilità di alcune di quelle sopracitate, ma lo stesso è in grado di dare accesso ad alcune abilità molto potenti. Il Guerriero ad esempio può ottenere la capacità di attaccare due volte di seguito nello stesso turno, e risulta molto efficace nel corpo a corpo, ma meno contro nemici che attaccano a distanza. Per questi ultimi invece può essere utile il Ranger, il quale ha a disposizione diverse armi e metodi per dispensare morte sul campo di battaglia, come la capacità di combattere al fianco di creature che possono anche distrarre il nemico.

Parlando di dispensare morte, se il vostro desiderio è quello di diventare i signori incontrastati del campo di battaglia, la classe Barbaro potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un combattente assolutamente letale quando si tratta di abbattere nemici, ma al contempo poco dotato in termini di carisma (insomma non aspettatevi grandi successi in situazioni dove le parole sono più importanti del menare le mani). Se la vostra vocazione è però la magia, oltre allo Stregone di cui vi abbiamo già parlato nel precedente paragrafo, potreste optare anche per il Mago (classe molto simile, che ha accesso al più ampio repertorio di incantesimi del gioco) e il Warlock. Quest’ultimo poi compensa una selezione meno ampia di magie con la possibilità di indebolire i nemici e combattere al fianco di creature.

Pregi e difetti | Baldur’s Gate 3: le migliori classi presenti nel gioco

Proseguiamo questa lista alle migliori classi presenti in Baldur’s Gate 3 con le restanti di cui ancora non vi abbiamo parlato. Oltre a quelle sopracitate, all’appello ne mancano tre, ovvero il Monaco, il Druido e il Ladro. Si tratta per lo più di classi che offrono comunque caratteristiche molto interessanti, ma compensate da punti deboli che potrebbero apparire più marcati in determinate situazioni. Il Ladro ad esempio è dotato di abilità uniche, come il borseggio, e possiede una spiccata propensione per trappole ed attacchi stealth che ne fanno un utile alleato tanto in combattimento quanto durante l’esplorazione del mondo di gioco. Quando però ci si ritrova nel bel mezzo di un’imboscata questa classe potrebbe mostrare il fianco ad una certa aggressività nemica, perciò occorre prestare attenzione alle varie situazioni.

Il Monaco invece è una classe abbastanza versatile e divertente da utilizzare, dotato di una buona offensiva corpo a corpo, con accesso anche ad alcune potenti magie, ma che sfortunatamente non è dotato di una resistenza paragonabile a quella di altre classi corpo a corpo. Infine il Druido, dal canto suo, offre l’abilità unica di poter comunicare con animali e piante del mondo di gioco, in aggiunta ad una versatilità molto accentuata. Quest’ultima però potrebbe risultare a conti fatti un’arma a doppio taglio, che non permette a tale classe di specializzarsi davvero in un ambito al pari di altre citate in precedenza.

La scelta è tua | Baldur’s Gate 3: le migliori classi presenti nel gioco

Nei precedenti paragrafi vi abbiamo elencato quelle che consideriamo tra le migliori classi presenti in Baldur’s Gate 3. Come abbiamo già detto però, ogni scelta è molto soggettiva, perciò è difficile (se non impossibile) giudicare una classe peggiore o migliore di un altra, in quanto questo dipende molto dallo stile di gioco di ogni giocatore. Il consiglio quindi è quello di sperimentare voi stessi, provando molteplici approcci, per scoprire quale si adatta meglio ai vostri gusti personali.

