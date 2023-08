William Friedkin, noto per alcuni celebri titoli come L’esorcista è morto a 87 anni: ripercorriamo insieme la sua carriera di regista

William Friedkin, celebre regista nel mondo del cinema è morto all’età di 87 anni a Los Angeles, lasciando come eredità una lunga carriera di film che hanno segnato in modo profondo il mondo del cinema e in particolare del genere horror e poliziesco. Regista che è stato in carriera premiato con un Oscar per il film Il braccio violento della legge e anche un Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, ha saputo dare una tale impronta artistica ai suoi film da segnare alcuni punti cardine per il cinema globale.

William Friedkin: morto il regista del film L’esorcista

Il braccio violento della legge è il film che nel 1971 gli fece vincere complessivamente 5 premi Oscar, non solo per miglior film, ma anche per miglior regia. Il successo globale arrivò due anni dopo con L’esorcista, film horror di culto che sconvolse il mondo e ancora oggi è in grado di incutere terrore e inquietudine per la sua modernità e genialità. Un film che si portò dietro molte polemiche e censura, soprattutto per quegli anni e che sono conseguite anche con un altro suo film, Cruising del 1980 con Al Pacino. Il film fece molto discutere e fu duramente attaccato dalla comunità gay di New York, facendo poi espandere la polemica nel resto della comunità, che si sentiva offesa da questo film.

La mostra del cinema di Venezia aveva previsto per quest’anno la proiezione fuori concorso di un suo nuvo film, dal titolo L’ammutinamento del Caine: Corte Marziale, che sarà comunque un modo per celebrare un regista che dal punto di vista artistico è sempre andato controcorrente nella direzione di uno stile di horror e poliziesco psicologico che comunque hanno saputo essere all’epoca rivoluzionari.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.