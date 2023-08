Urbanista, annuncia il lancio dei nuovi auricolari ibridi Atlanta

Atlanta offre un’esperienza sonora potente con 34 ore di autonomia totale e sei microfoni per un audio e chiamate cristallini

Urbanista, il marchio audio lifestyle è lieto di annunciare il lancio di Urbanista Atlanta, i nuovissimi auricolari ibridi a cancellazione attiva del rumore wireless che vantano un’autonomia totale di 34 ore, connessione multipoint per un massimo di due dispositivi, una firma sonora dettagliata e una scelta di quattro eleganti colorazioni.

Un’esperienza sonora potente con 34 ore di autonomia totale

Urbanista Atlanta sono dotati di una tecnologia ibrida a cancellazione attiva del rumore per offrire un’esperienza audio potente e precisa per ore e ore, con un’autonomia di riproduzione fino a 8 ore per carica.

La custodia per ricaricare gli auricolari è in grado di contenere altre tre cariche, per garantire fino a 34 ore di autonomia, può ricaricarsi wireless e sono compatibili su qualsiasi pad certificato QI o tramite un cavo USB Type-C.

Tuomas Lonka, Brand and Marketing Director di Urbanista, commenta: “Urbanista Atlanta è un

ottimo prodotto ricco di funzioni all’avanguardia, tra cui un totale di sei microfoni per un audio e

chiamate cristalline, connettività multipoint per la comodità di tutti i giorni e supporto per le app,

in quanto sviluppiamo continuamente modi per consentire ai nostri clienti di ottenere il massimo

dalla loro esperienza di ascolto”.

Con Atlanta, potrai immergerti in un suono potente grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida, una tecnologia avanzata che isola e blocca i suoni di sottofondo, per un’esperienza di ascolto musicale totale.

I comandi intuitivi a sfioramento di Atlanta e la funzione di connessione multipoint consentono di collegarsi contemporaneamente a un dispositivo mobile e a un computer portatile, rimanendo sempre connessi al proprio audio preferito. Con un dispositivo Bluetooth a tua scelta la potenza del suono è nelle tue mani.

Gli auricolari sono disponibili in 4 eleganti varianti di colore, che esprimono lo stile vivace del loro iconico nome. Scegliete tra una gamma di tonalità uniche che aggiungeranno un tocco di freschezza al vostro look quotidiano: Blue steel, Vibrant red o i classici Midnight Black e Pure White.

Urbanista Atlanta è compatibile con l’applicazione Urbanista Mobile per aiutarti a ottenere il massimo dalla tua esperienza di ascolto, da una serie di impostazioni di equalizzazione personalizzate alla caratterizzazione dei controlli touch e alla possibilità di monitorare i livelli della batteria.

La tecnologia integrata di rilevamento dell’orecchio mette automaticamente in pausa l’audio quando gli auricolari vengono rimossi, mentre la funzione di riproduzione automatica riprende la musica quando li si rimette.

Axel Grell, ingegnere audio di Urbanista, commenta: “Urbanista Atlanta attinge dalla nostra firma sonora per offrire un’esperienza audio confortevole ma potente per lunghi periodi di utilizzo. I medi e gli alti conferiscono molti dettagli sonori; i bassi sono forti, senza essere preponderanti”. Progettato per la vita in movimento, Urbanista Atlanta è un prodotto sonoro fantastico che completerà il vostro stile quotidiano”.

Caratteristiche principali:

– Tempo di riproduzione 8 ore

– Durata totale 34 ore

– Cancellazione attiva del rumore ibrida

– Modalità trasparenza

– Connessione multipoint

– Riduzione del rumore del microfono

– Riproduzione/pausa automatica

– Controlli touch

– Supporto per l’assistente vocale

– Ricarica wireless

– Resistenza all’acqua IPX4 (auricolari)

– Ricarica USB Tipo-C

– Supporto per le app

Specifiche:

– Tipo di driver: Dinamico da 10 mm, a bobina mobile

– Sensibilità: 107 ±3 dB SPL/mW @ 1kHz

– Impedenza dei driver: 16 Ohm ±15

– Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kH

– Tipo di microfono: MEMS

– Versione Bluetooth: 5.2

– Cancellazione attiva del rumore ibrida

– Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

– Codec audio: SBC e AAC

I nuovissimi auricolari ibridi Urbanista Atlanta sono disponibili al prezzo di 119 EUR.

Atlanta è pianamente compatibile con i dispositivi iOS e Android.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).