Assassin’s Creed Valhalla: come rompere i muri

In questa guida andremo a vedere come rompere i muri in Assassin’s Creed Valhalla, analizzando i metodi migliori e più efficaci

Assassin’s Creed Valhalla è uscito più di un anno fa. Il nuovo capitolo del popolare franchise di Ubisoft si è presentato con problemi tecnici piuttosto importanti al lancio: spesso si rimaneva incastrati in alcuni punti delle strutture presenti nel gioco, o era impossibile completare delle quest a causa della sparizione dei prompt per i dialoghi, e diversi altri bug che andavano a rompere il titolo.

Tuttavia, Assassin’s Creed Valhalla è riuscito comunque a superare queste problematiche, soprattutto per merito della sua narrativa che contraddistingue sempre le varie opere della serie, insieme a un’impressionante suggestività e vastezza del mondo, reso ulteriormente affascinante dall’esplorazione del continente europeo attraverso la prospettiva vichinga. E per evitare di trovare impedimenti che possano frapporsi tra il nostro cammino di conquista e l’obiettivo che stiamo tentando di seguire, in questa nostra guida vi aiuteremo a scoprire come poter rompere i muri presenti in vari punti di Assassin’s Creed Valhalla.

Abbattiamo i muri

Ovviamente anche in Assassin’s Creed Valhalla ci sarà un buon numero di collezionabili a cui dover dare la caccia, per non parlare della grande quantità di missioni secondarie che sbloccheremo nel corso della nostra partita. Oltre al dover avere a che fare con dei nemici, il percorso che andremo a fare potrà essere spesso interrotto da diversi ostacoli. Essi si presenteranno quasi sempre sotto forma di barricate di legno, porte sbarrate e muri o pavimenti di pietra. Non sempre ci sarà data l’opzione di aggirarli, e dunque è importante essere in grado di ingegnarsi anche con modi poco ortodossi per poterli rimuovere. In questa nostra guida di Assassin’s Creed Valhalla ci concentreremo specialmente nel vedere come poter rompere i muri che ingombreranno la nostra strada.

L’odore di polvere da sparo al mattino – Assassin’s Creed Valhalla: come rompere i muri

Esistono tre metodi effettivi per poter distruggere le superfici in pietra in Assassin’s Creed Valhalla, e potremo andare ad usarli a nostra discrezione in base alle risorse che abbiamo disponibili in quel preciso momento. Dando un’occhiata ai nostri dintorni potremo innanzitutto incappare in oggetti più che utili per il nostro scopo: un esempio sono i vasi esplosivi presenti spesso nelle immediate vicinanze, posizionate in un modo piuttosto strategico e che consentirà senza alcun dubbio di rompere il muro adiacente, una volta che essi saranno fatti esplodere. I vasi sono segnalati grazie ad un piccolo fuoco sovrastante: una volta individuati, essi dovranno essere colpiti con una freccia, che così andrà a farlo esplodere portando al crollo della parete. Questi vasi esplosivi saranno inoltre in grado di riapparire, nel caso si finisse con il commettere un qualche errore.

Vie poco convenzionali – Assassin’s Creed Valhalla: come rompere i muri

Un ulteriore metodo per rompere i muri in Assassin’s Creed Valhalla si baserà essenzialmente sullo sfruttare le nostre armi, come quelle corpo a corpo o le frecce esplosive. Tuttavia, per quest’ultime bisognerà prima andare ad ottenere un’abilità specifica per poterle utilizzare. Se invece vogliamo semplicemente usufruire della nostra forza bruta da vichingo, nulla ci vieterà di prendere a suon di martellate ogni muro abbastanza debole che ci si parerà davanti.

Diversa sarà la storia per quanto riguarda i pavimenti di pietra: non avremo modo di colpirli manualmente, e per questa ragione servirà aguzzare la vista per individuare materiale pesante da farvi cadere sopra. Se sarà presente, basterà sparargli contro per farlo cadere giù e sfondare lo strato in pietra. Alternativa un po’ più estremista sarà anche prendere un vaso esplosivo e lanciarlo sopra la superficie murata. Ci saranno delle occasioni in cui neanche sarà necessario distruggere un’intera parete per farsi largo, come quando si avranno delle casse di legno poste vicino a questi muri: esse riveleranno infatti un buco attraversabile.

Scaltrezza del barbaro

Con questi suggerimenti su come rompere i muri in Assassin’s Creed Valhalla non dovrebbe esserci più alcuna barriera che potrà separare i giocatori dal proseguire la propria campagna di dominio barbaro. Nel caso si abbiano ulteriori dubbi su come godersi al meglio questo titolo, consigliamo di usare come riferimento la piccola guida che abbiamo strutturato in proposito. Inoltre, se siete ancora attanagliati da alcuni dubbi su come procedere nel gioco, consigliamo caldamente di dare un’occhiata alle altre nostre guide sui trofei e infine anche alla nostra recensione.

