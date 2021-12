Final Fantasy Pixel Remaster: l’episodio VI è stato posticipato

Rimandata la versione remaster di Final Fantasy VI: non rivedremo Terra, Celes, Setzer, Kefka e compagnia in pixel prima del nuovo anno

Gli ultimi mesi hanno visto Square-Enix rilasciare a scaglioni gli episodi inclusi nel progetto Final Fantasy Pixel Remaster, ma l’episodio VI sta richiedendo più tempo degli altri. Abbiamo infatti visto i capitoli dal primo al terzo nel mese di luglio, e nei mesi successivi anche il quarto e il quinto. Essendo rimasto solo il sesto episodio numerato tra quelli bidimensionali, viene da chiedersi quanto ancora ci voglia. E, a quanto pare, è ancora una questione di pochi mesi, il che significa che però il titolo mancherà la finestra del 2021 centrata da tutti gli altri capitoli visti fino a questo momento.

Il “pixel remaster” di Final Fantasy VI ha una data d’uscita… più o meno

Per “pochi mesi” intendiamo un paio, il che fissa l’incarnazione “Pixel Remaster” di Final Fantasy VI per il prossimo febbraio. Non abbiamo, tuttavia, un giorno preciso,o almeno non ancora. Stando a Square-Enix, però, la ragione non potrebbe essere migliore: il publisher sta infatti prendendosi “il tempo necessario per tirare a lucido il gioco nel suo ultimo periodo di sviluppo” in modo tale che i giocatori possano godere de “l’esperienza migliore possibile”. Ciò detto, chi ha già comprato il gioco riceverà anche nuovi elementi, tra cui una vera chicca per gli amanti dell’operato di Nobuo Uematsu.

An update on the Final Fantasy VI pixel remaster. For more information, including details on the additional pre-purchase items, please read: https://t.co/V5ebtbbRcg pic.twitter.com/48dg9lZGGB — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) December 21, 2021

Gli elementi in questione, oltre a degli sfondi, includono infatti un “Timelapse Remix” della colonna sonora. Tale remix consiste in una transizione graduale dalla versione originale dei brani alle loro controparti riarrangiate. Per il momento, tutti i sei capitoli sono previsti per tre piattaforme, ovvero PC (tramite Steam), iOS e Android. Square-Enix ha mantenuto un prevedibile silenzio radio circa la possibilità di vedere questi grandi ed intramontabili classici su altre piattaforme. Tuttavia, il publisher ha lasciato intendere di voler venire incontro alle richieste dei fan qualora i numeri lo avessero concesso.

