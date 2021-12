ASUSTOR: i NAS supportano Seagate IronWolf Pro da 20 TB

Con il supporto alle nuove unità IronWolf Pro da 20 TB, i NAS ASUSTOR possono oggi offrire una capacità di archiviazione massima ancora superiore e livelli di affidabilità in grado di soddisfare le necessità anche dell’utenza business più esigente

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia il supporto ufficiale da parte dei propri NAS degli hard disk IronWolf Pro da 20 TB di Seagate.

ASUSTOR: i nuovi NAS supportano gli HDD Seagate IronWolf Pro da 20 TB

Espressamente progettate per soddisfare le esigenze in fatto di prestazioni e affidabilità di PMI, grandi aziende e content creator, queste nuove unità per NAS firmate Seagate sono in grado di supportare carichi di lavoro fino a 300 TB all’’anno e garantire i più elevati livelli di affiìdabilità. Queste caratteristiche li rendono la scelta ideale per equipaggiare diverse soluzioni ASUSTOR, dalle proposte mainstream della linea DRIVESTOR con connettività 2.5 GbE fino al LOCKERSTOR 12RD, una soluzione rack professionale a 12 bay, che oggi è, quindi, in grado di mettere a disposizione una capacità di archiviazione fino a 240 TB.

Compatibilità

I nuovi hard disk Seagate IronWolf Pro da 20 TB (ST20000NE000) sono supportati dalle seguenti serie di NAS ASUSTOR: AS11, AS33, AS40, AS52, AS53, AS65 e AS66. Ulteriori serie e modelli verranno aggiunti in futuro.