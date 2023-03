Wondershare: cos’è e a cosa servono i suoi software

Oggi scopriremo cos’è Wondershare, del perché se ne parla tanto e a cosa servono i suoi software. Andiamo a scoprire tutti i dettagli

Al giorno d’oggi abbiamo a che fare quotidianamente con i software. Quasi tutto quello che ci circonda è dotato infatti di un programma sviluppato da noi esseri umani per renderci la vita più semplice. L’esempio più banale siamo io e voi lettori. Io sto scrivendo un articolo sfruttando dei software per la scrittura che mi permettono di esprimere le nozioni che voglio trasmettervi, voi invece state leggendo questa pagina attraverso un browser pensato per navigare in Internet.

Ovviamente esistono varie tipologie di software e ognuna di queste a sua volta è formata da tantissimi programmi simili tra loro ma che hanno delle differenze che li caratterizzano e li rendono migliori o peggiori rispetto ad altri concorrenti. Questi ovviamente sono realizzati da diverse aziende, ognuna con un suo punto di vista rispetto alle concorrenti. Proprio in questa sezione va a collocarsi Wondershare che, per rispondere alla domanda cos’è, altro non è che una software house con varie sedi in Cina, Canada e Giappone. Ma a cosa servono esattamente i software di Wondershare? Scopriamolo più avanti in questo speciale.

Strizzando l’occhio alla creatività – Cos’è Wondershare e a cosa servono i suoi software

Uno degli aspetti più importanti trattati da questa società è appunto la creatività. Wondershare si è sempre prodigata per regalare dei programmi in grado di aiutare i vari creatori di contenuti e non solo. Che vogliate creare un video da pubblicare sui vari social, rimuovere lo sfondo da una foto per poter sfruttare la vostra immagine in altri contesti o semplicemente volete cambiare la risoluzione di un video per poterlo visionare facilmente su qualsiasi piattaforma, loro hanno la soluzione adatta.

La società vanta un bel pacchetto di software, cliccate qui per essere reindirizzati alla pagina ufficiale, a disposizione:

Wondershare Filmora – Un editor video intuitivo per ogni livello di abilità

– Un editor video intuitivo per ogni livello di abilità Wondershare UniConverter – Un convertitore ad alta velocità per migliaia di formati multimediali

– Un convertitore ad alta velocità per migliaia di formati multimediali Wondershare DemoCreator – Un registratore dello schermo per lezioni e tutorial facile da usare

– Un registratore dello schermo per lezioni e tutorial facile da usare Wondershare Filmii – Un editor video con modelli intelligenti e temi divertenti

– Un editor video con modelli intelligenti e temi divertenti Wondershare DemoAir – Un semplice componente aggiuntivo per registrare lo schermo per Google Chrome

– Un semplice componente aggiuntivo per registrare lo schermo per Google Chrome Wondershare PixCut – Un dispositivo di rimozione dello sfondo in un clic per migliorare il flusso di lavoro di photo editing.

– Un dispositivo di rimozione dello sfondo in un clic per migliorare il flusso di lavoro di photo editing. Wondershare WidAir – Uno strumento online con modelli video per promuovere la vostra attività

Come potete benissimo vedere, ci sono programmi adatti per ogni esigenza, ma fra i più importanti sono da citare sicuramente Filmora, uno fra i migliori video editing in circolazione, e DemoCreator per i creatori di contenuti, mentre UniConverter per chiunque voglia modificare il formato dei propri video per risparmiare spazio o semplicemente per renderli usufruibili su qualsiasi piattaforma.

Questi programmi, per essere sfruttati al meglio, hanno bisogno dell’acquisto di una licenza. Ma non preoccupatevi, è comunque presente una versione di prova che vi permetterà di svolgere al meglio i compiti più semplici. Queste inoltre vi aiuteranno a capire come funziona il software e se vale la pena di acquistare una licenza ufficiale.

Soluzioni per documenti e utility – Cos’è Wondershare e a cosa servono i suoi software

Ovviamente la creatività non è il solo obiettivo inseguito da questa società. Vi sono infatti programmi pensati appositamente per gestire i vari documenti con i quali abbiamo a che fare ogni giorno e altri pensati per la protezione, il trasferimento e il recupero dei dati da ogni dispositivo presente nelle nostre case. Se per i primi troviamo solamente Wondershare PDFelement, un software per creare, modificare, convertire e proteggere documenti PDF, e Wondershare Document Cloud, uno spazio cloud dedicato per il lavoro di gruppo, ben diverso è il discorso per il pacchetto utility (cliccate qui per essere reindirizzati alla pagina ufficiale con tutti i prodotti). In quest’ultimo troviamo:

Wondershare Dr.Fone – Recupera, trasferisce e gestisce i dati del vostro telefono in modo facile

– Recupera, trasferisce e gestisce i dati del vostro telefono in modo facile Wondershare Recoverit – Ripristina preziosi documenti, email e altri file in modo rapido

– Ripristina preziosi documenti, email e altri file in modo rapido Wondershare MobileTrans – Trasferimento dati da telefono a telefono

– Trasferimento dati da telefono a telefono Wondershare FamiSafe – Una serie di strumenti di parental control per proteggere i tuoi figli online

– Una serie di strumenti di parental control per proteggere i tuoi figli online Wondershare Repairit – Recupera file video/photo/file office danneggiati con pochi clic

– Recupera file video/photo/file office danneggiati con pochi clic Wondershare UBackit – Effettua il backup e gestisce i dati importanti automaticamente

– Effettua il backup e gestisce i dati importanti automaticamente Wondershare InClowdz – Trasferisce e gestisce i tuoi file da cloud

– Trasferisce e gestisce i tuoi file da cloud Wondershare Wutsapper – Migra i vostri dati WhatsApp da Android a iPhone in modo facile

– Migra i vostri dati WhatsApp da Android a iPhone in modo facile Wondershare MirrorGo – Copia e controlla lo schermo del tuo telefono su qualsiasi PC

Anche in questo caso i programmi per ogni esigenza non mancano. Fra i più importanti in questo caso troviamo Dr.Fone, uno dei migliori programmi per recuperare file cancellati dal vostro cellulare, e MobileTrans per quanto riguarda quelli dedicati principalmente agli smartphone. Recoverit e Repairit sono invece delle ottime soluzioni per ripristinare file importanti o per recuperare i video danneggiati e che quindi non possono essere più visionati. Anche in questo caso sarà possibile usufruire di una versione di prova prima di poter acquistare la licenza che dà accesso al programma con tutte le sue funzioni.

Un software per ogni esigenza

In questo articolo abbiamo visto cos’è Wondershare, a cosa servono i suoi software e come la società abbia la soluzione ad ogni nostra esigenza, sia questa legata ad un problema con dei file persi oppure l’esigenza di trovare un programma per modificare video o foto per eliminare alcune imperfezioni o renderle semplicemente più accattivanti. Per visionare il sito e scoprire i vari prodotti, vi lasciamo il seguente link con il quale accedere alla pagina ufficiale. Cosa ne pensate di questa società e dei loro prodotti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo software, continuate a seguire tuttotek.it!