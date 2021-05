Migliori programmi per recuperare file cancellati | Maggio 2021

Analizziamo insieme quali sono i migliori programmi gratuiti per recuperare i file cancellati da qualsiasi dispositivo Windows, Mac e Linux!

Tutti noi conserviamo immagini, video e contenuti multimediali su schede SD e hard disk, in modo da collezionare ricordi con il passare del tempo. A volte, però, può capitare che alcuni di questi file vengano cancellati accidentalmente o nella peggiore delle ipotesi può accadere che i nostri dispositivi di memoria si rompano. Questo significa spesso dover dire addio ai nostri dati, ma esistono alcuni programmi che, soprattutto nel primo caso, sono in grado di recuperare ogni genere di file, a patto che il dispositivo non sia danneggiato e che gli slot di salvataggio non siano stati occupati da nuovi dati. Vediamo quindi quali sono i migliori programmi gratuiti per recuperare i vostri file cancellati!

Migliori programmi per recuperare i file cancellati: la lista

Di seguito è riportata la lista dei migliori programmi attualmente gratuiti che sono in grado di recuperare i file cancellati per sbaglio dai dispositivi di memoria.

Attenzione: vi ricordiamo che questi software devono essere scaricati su un PC, al quale dev’essere collegata la scheda SD o l’hard disk su cui si desidera tentare il ripristino.

PhotoRec e TestDisk – Migliori programmi per recuperare i file

Al primo posto della nostra lista di migliori programmi per recuperare file cancellati abbiamo il binomio PhotoRec – TestDisk: si tratta infatti di due ottimi software gratuiti e open source. Disponibili per Windows, macOS e Linux, questi due programmi sono scaricabili insieme. PhotoRec permette prevalentemente di recuperare i file cancellati per sbaglio da schede SD e microSD, hard disk e pennette USB, mentre TestDisk nasce per tentare di recuperare memorie danneggiate, come ad esempio le partizioni di hard disk esterni. Entrando nel dettaglio, quest’ultimo opera solo da linea di comando.

Attenzione: sebbene siano programmi disponibili per diversi sistemi operativi, PhotoRec dispone di interfaccia per l’utente nel caso di Windows, mentre su macOS è eseguibile da linea di comando.

Consiglio: se il vostro obiettivo è quello di recuperare file da memorie non danneggiate, vi consigliamo di tentare il ripristino con PhotoRec su Windows, essendo più semplice da utilizzare.

Potete scaricare PhotoRec e TestDisk collegandovi a questa pagina e cliccando sul tasto relativo al vostro sistema operativo, situato nella lista al di sotto la voce “TestDisk & PhotoRec 7.0”. Dopo il download, avviate il file eseguibile denominato “qphotorec_win.exe” e nella schermata successiva è necessario scegliere nel menu a tendina la memoria SD dalla quale si desidera recuperare i dati. Se richiesto, selezionate anche la partizione primaria della memory card, che in genere è espressa come FAT32, FAT16 o exFAT. Fatto ciò, apponete il simbolo di spunta sulle voci FAT, NTFS, HFS+, ReiferFS, Free, dopodiché scegliete in “File formats” il tipo di file che il programma dovrà cercare, come ad esempio jpg e png per le foto o mov, mp4, 3gp per i video. Infine, selezionate il tasto “Browse” per individuare la vostra cartella di salvataggio preferita, quindi avviate la procedura cliccando su “Search“.

Riguardo all’utilizzo di TestDisk, per prima cosa è necessario avviare il programma, aprendo l’archivio “testdisk–7.0-WIP.win.zip” su Windows o “testdisk-7.0-WIP.mac_intel.tar.bz2” su macOS. A questo punto, dopo aver collegato la scheda SD al PC, eseguite “testdisk_win.exe” (o testdisk su Mac), confermate su “Si” e vedrete aprirsi il famoso Prompt dei comandi. Per dare inizio al recupero dei file, occorre premere il tasto Invio del PC, selezionare la memoria esterna di interesse con le freccette direzionali e confermare nuovamente sempre con il tasto Invio della tastiera. Lo step successivo è quello di indicare in dettaglio quale partizione si vuole tentare di recuperare: per fare questo bisogna selezionare “Intel”, “Advanced” e premere Invio. Al termine della procedura, apparirà la lista rossa dei file recuperati da TestDisk e bisognerà salvarli uno ad uno, selezionandolo e premendo il tasto C, in modo da trasferirlo nella cartella principale di TestDisk.

Attenzione: nel caso di macOS, i file salvati con il tasto C saranno allocati nel percorso “Users/NomeUtente/TestDisk”.

Disk Drill – Migliori programmi per recuperare file

Proseguendo nella nostra lista, vi segnaliamo un altro ottimo software per il recupero di dati: Disk Drill. Questo programma è disponibile sia per Windows che per macOS e offre un’interfaccia in italiano molto semplice da utilizzare. Esistono due versioni del software, la prima gratis per un ripristino fino a 500 MB di dati, mentre la seconda costa 100 euro e permette di usufruire della licenza su ben tre computer differenti.

Per scaricare Disk Drill gratis su Windows, potete collegarvi a questo indirizzo e cliccare su “Scarica gratis”. Completato il download, avviate il file di installazione (.exe) e seguite le istruzioni, confermando fino al termine del setup.

Attenzione: per scaricare Disk Drill su Mac, cliccate qui e aprite il file .dmg.

Per iniziare il recupero dei file, avviate Disk Drill e confermate le condizioni d’uso del software. Fatto questo, selezionate il tipo di memoria esterna da cui si vuole recuperare i dati (ad esempio microSD), quindi cliccate su “Cerca dati persi”. Al termine della ricerca, basterà solo scegliere la tipologia di file da salvare e recuperare quelli disponibili nella lista individuata dal programma.

Recuva – Migliori programmi per recuperare i file

Recuva è un altro programma molto utile nel recupero di file cancellati da schede SD, hard disk e memorie esterne di ogni genere. Potete scaricarlo gratuitamente direttamente da questa pagina, dopodiché basterà installarlo, seguendo la procedura interattiva e confermando ogni richiesta. Fatto questo, avviate il software e scegliete la tipologia di file che intendete recuperare, come ad esempio foto, video, musica o addirittura tutti i file possibili cancellati dalla memoria. Apponete anche il simbolo di spunta in corrispondenza della voce “Card multimediale o iPod” e confermate su “Avanti” e “Avvia”.

Al termine della ricerca, Recuva fornirà un elenco di file recuperabili, quindi bisognerà selezionare tutti quelli di interesse e cliccare sul tasto “Recupera”. Tutti questi dati verranno memorizzati in una cartella di vostro piacimento, dato che il programma vi chiederà a questo punto di scegliere la directory preferita.

DiskDigger – Migliori programmi per recuperare i file

DiskDigger è un ottimo programma da utilizzare su tutti i dispositivi Android che supportano le schede SD o microSD. Si può scaricare sia la versione completamente gratuita che quella a pagamento: la differenza consiste nel fatto che la prima permette di recuperare foto in formato png o jpg, mentre la seconda è più completa, in quando consente di ripristinare anche video, file PDF e ulteriori tipologie di dati.

Buona fortuna!

Siamo giunti al termine della guida relativa ai migliori programmi per recuperare i file cancellati dai vostri dispositivi. Vi ricordiamo che per qualsiasi problema siamo a disposizione mediante il box commenti in basso. Inoltre, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento, poiché il Web è pieno di insidie del mondo informatico e bisogna sempre proteggere i PC da queste minacce pericolose! Alla prossima!