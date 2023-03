Final Fantasy XVI: Takai e Yoshida svelano la durata del gioco!

In una recente intervista con Famitsu, Takai e Yoshida hanno svelato la durata di Final Fantasy XVI, sia per quel che riguarda la campagna principale sia per la mole di contenuto che si troveranno di fronte i completisti: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nonostante di Final Fantasy VII Rebirth e Kingdom Hearts IV ormai non si sappia nulla da molto tempo, si sta velocemente avvicinando la data d’uscita di un altro attesissimo prodotto targato Square Enix. Dopo la grande delusione che fu, per gli appassionati, Final Fantasy XV, la compagnia ci riprova stavolta affidando il progetto a Hiroshi Takai (Director) e Naoki Yoshida (Producer) per dar vita a un Final Fantasy XVI che deve far quantomeno risorgere la serie. E visto quanto mostrato finora, forse, ci siamo davvero.

In una recente intervista con Famitsu, Takai e Yoshida hanno divulgato la durata stimata del gioco. Nello specifico, per completare la campagna principale di Final Fantasy XVI, secondo i due, servirebbero all’incirca 35 ore totali. Se sommiamo questa informazione a quella rivelata qualche tempo fa per cui nel gioco sono presenti circa 11 ore di filmati, dovremo giocare, pad alla mano, circa 24 ore. Che è esattamente nella media delle produzioni del genere, ad essere onesti.

Per i completisti, invece, la questione si complica, perché sembra proprio che per ottenere il 100% di Final Fantasy XVI dovrete impiegare almeno 70-80 ore della vostra vita. Inoltre, lo stesso Yoshida ha affermato che è stata aggiunta una modalità particolarmente difficile per il New Game +, chiamata Final Fantasy Mode, che vi consente di portarvi dietro tutte le vostre statistiche e che va, inesorabilmente, ad alzare le ore giocabili nel titolo.

A differenza del prequel, Final Fantasy XVI non sarà un’esperienza open-world (circa), ma nemmeno lineare e potremo dunque mettere mano a un titolo caratterizzato da una durata comunque ragguardevole, così come successo, ad esempio, con i due nuovi God of War. Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal prossimo 22 giugno. Fateci sapere che cosa ne pensate voi di quest’ultima fatica di Square Enix qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!